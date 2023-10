La Alcaldía escuchó y da inicio a la reconstrucción del tejido social

La petición que por años han venido haciendo los guayaquileños finalmente empieza a tomar forma; aunque la ciudadanía espera que lo ahora anunciado y puesto en marcha por la Alcaldía, con el pasar de los días no quede en letra muerta.

Independencia de Guayaquil: lo que dejó la sesión solemne Leer más

Desde hace más de tres años, EXPRESO ha venido publicando una serie de temas en donde la academia, los líderes barriales, los expertos en seguridad y urbanistas, solo por citar a algunas voces; exigían al Municipio ejecutar proyectos integrales que reconstruyan el tejido social del Puerto Principal, que hoy por hoy está roto. Que se trabaje de forma conjunta, que participe el Estado, la academia, la Policía; que se escuche a los habitantes; que manejen datos y cifras reales en torno a los territorios; y que con todo eso se empiece a trabajar de cero para, como lo hizo Medellín (Colombia), recuperar la convivencia y salir de esta crisis de violencia que mantiene enjauladas a las familias, es lo que clamaban...

La noche del 10 de octubre, Álvarez anunció que esas exigencias han sido tomadas en cuenta en ese plan que da luz verde a la reconstrucción del tejido social; a través de una serie de estrategias que están enfocadas en la convivencia social y en la prevención del delito; lo que, a juicio del primer edil, le da las herramientas necesarias a Guayaquil para tener esa “estructura antisísmica que tuvo Medellín para aplacar los crímenes.

(Le puede interesar leer: Carlos Morán: “De la mano del barrio recuperaremos el tejido social de Guayaquil")

El proyecto, que se ejecutará entre 2023 y 2030, según detalló Andrés Sandoval, gerente general de Segura EP, incluye la ejecución de 11 programas y 26 proyectos para fortalecer la gobernanza; 12 programas y 33 proyectos para reconstruir el tejido social; y 4 programas y 16 proyectos para robustecer el sistema de seguridad; que ha sido débil, a juicio de la comunidad que ha denunciado ser ignorada en este tema por parte de las autoridades locales y el Gobierno.

Aeroarte se desdibuja en las alturas Leer más

“Cada uno de los proyectos se han distribuido en función de los indicadores de la delincuencia, violencia y pobreza en las 19 áreas de gestión definida por la Municipalidad. A partir de ahora vamos a trabajar en conjunto todos: las organizaciones sociales, las oenegés, las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas, la academia ..., que han trabajado durante mucho tiempo y sin el soporte de la Municipalidad y las instituciones públicas”, sentenció Sandoval; quien hizo hincapié en que no es coincidencia que las zonas donde se concentran las mayores tasas de homicidio en Guayaquil, sean precisamente aquellas en donde no hay agua potable, alcantarillado, internet. Por lo que señaló, el plan apunta a la ejecución de obras como eje de cambio.

Ayer, EXPRESO publicó una entrevista en la que el exsecretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Jorge Melguizo, habló de la importancia que tiene para un barrio violentado tener educación y arte, pero a la par obras que cubran sus necesidades. Puso como ejemplo lo que pasa si a un sector vulnerado lo llenan de murales. “Si llenamos de color un vecindario este por sí solo no funcionará. Si en un barrio hay solo murales, pero no hay comercio, vida, obras, ni tampoco un buen sistema de transporte público, entonces en esa zona no habrá nada más que photoshop”, mencionó.

Barrios. En los más conflictivos habrá comités de paz y convivencia. Los líderes serán el nexo entre la comunidad y el Cabildo.

Bajo este argumento, la Alcaldía anunció que ha pensado en todo, tal como lo hizo la ciudad colombiana hace 30 años.

La Alcaldía tiene entre sus objetivos fortalecer la seguridad en los espacios públicos. Para ello creará planes en conjunto con la academia. Miguel Canales Leon

(Le invitamos a leer: Una deuda millonaria refleja el descuido en áreas verdes)

Según el plan, publicado ya en la página web de Segura EP, donde se ha abierto una pestaña para que la ciudadanía haga sugerencia de lo que necesita su entorno para ‘revivir’; durante esta administración se desarrollarán olimpiadas familiares, se entregarán becas universitarias a los jóvenes de territorios conflictivos; se construirán centros culturales comunitarios y casas de acogida, y se dotará -como prioridad- a la ciudad de agua potable, vías asfaltadas, alumbrado con luces ledes.

Entre las oenegés, el Municipio y la academia se crearán mesas de trabajo para conocer a fondo la problemática de la trata de personas e identificar la ruta de este delito.



Según la información publicada, las zonas a intervenir de manera urgente serán las parroquias Letamendi, Ayacucho, García Moreno, Pascuales, el centro y Nueva Prosperina.

Pero a ciudadanos como Carlos Mendieta, quien habita en el centro, le genera una duda no saber con precisión qué tipo de proyectos se ejecutarán en su distrito. “He leído uno a uno los ítems del proyecto y me parecen adecuados porque el Gobierno central y las universidades participan en él. Sin embargo, no está claro qué cosa se hará en cada punto.... Entiendo que es pronto para saber, pero sí es necesario que lo den a conocer para que la ciudadanía empiece a dar sugerencias. A mí me gustaría que Guayaquil se transforme como Medellín o el mismo El Salvador. Unos utilizando más la fuerza que otros, han logrado salir del horror que vivían”, explicó.

En el plan se habla de crear una normativa que dé apoyo y fortalezca la seguridad entre quienes integran el Gran Guayaquil.

Letras Vivas: El Cabildo dirá qué hará con el proyectos tras “evaluaciones” Leer más

Rommel Landuz, quien habita en el barrio Garay, por ejemplo, habla de la necesidad de contar con un parque público y un hospital. “Somos una de las ciudadelas más antiguas de Guayaquil y no tenemos nada. La gente sigue jugando en las calles, perdiéndose entre las drogas. Si no están previstas estas obras las solicitaré. Lo ideal es que toda la ciudad tengan la oportunidad de transformarse. Sería maravilloso que cada sector atraiga al visitante de alguna manera, y que en todos, los guayaquileños nos sintamos seguros”, pensó.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!