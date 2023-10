Jorge Melguizo: “Si Medellín pudo cambiar, por supuesto que Guayaquil puede”

Jorge Melguizo, quien trabajó en la Alcaldía de Medellín (Colombia) durante siete años, quizás los más violentos en la historia de esa ciudad, fue invitado por el Municipio de Guayaquil para estar presente en el lanzamiento de la Estrategia para la reconstrucción del tejido social del Puerto Principal; un proyecto que, por años, han venido exigiendo los ciudadanos para recuperar su espacio público, aplacar la violencia y vivir en comunidad. Hoy, EXPRESO dialoga con el también consultor internacional sobre esa posibilidad que tiene la ciudad para volver a ‘respirar’ libertad...

Usted fue parte de la transformación social de Medellín, precisamente en 1991 cuando la ciudad llegó a su pico más alto de violencia, con un promedio de 382 muertes por cada 100.000 habitantes. Hoy Medellín, sin embargo, es un destino turístico. ¿Puede Guayaquil ser un espejo de este cambio?

Sí, así de fácil. Si Medellín pudo hacerlo, Guayaquil también puede, todos pueden. Ninguna ciudad del mundo ha llegado a tener la tasa de muertes violentas que tuvimos durante 20 años, un total de 66.000 en ese periodo. Lo que vivimos fue una masacre. Y mire, hemos logrado revertir el escenario, entonces se puede. Ustedes pueden.

Pero el proceso será largo...

Lo será y hay que tener paciencia. Y es que esto es como desactivar una bomba. Se necesita conocer muy bien el objeto que se va a desactivar, que en este caso serán los barrios. De allí que hay que conocer la geografía física y social de cada uno, la organización y proyectos con los que cuenta, así como su mapa delincuencial, y su geografía humana. Para ellos, todos, absolutamente todos, deben intercambiar información y conocerla antes de actuar. Y para ello se necesita de tiempo. Una transformación real no se realiza de golpe, y menos aún con golpes populistas efectistas, como los de El Salvador. Nosotros en Medellín llevamos 30 años desactivando la gran bomba y aún van saliendo ‘explosivitos’, que los vamos solucionando. Otro cosa fundamental es que no se puede agarrar al explosivo dándole golpes.

Es decir, ¿que no se puede hacer nada a la fuerza?

Exacto. Y como en este caso los explosivos son los barrios donde se reporta más violencia, a ellos hay que acariciarlos. Tratarlos bien, porque su comunidad es la que está violentada.

Para conocer un barrio, se debe conocer la geografía de cada uno, y para ellos todos deben intercambiar la información que sea valiosa.



Militarizar un territorio entonces, lejos de lo que se cree, de poco o nada sirve...

Así es. Casi nunca sirve de nada y lo hemos probado no solo en Colombia, sino que en Brasil, cuyas favelas, en Río de Janeiro, han sido militarizadas más que cualquier otra zona de América Latina y la violencia sigue altísima. La ecuación, por lo tanto es fácil. Medellín fue militarizada entre el 2001 y 2003, hubo hasta helicópteros artillados volando sobre la Comuna 13, pero eso solo dejó horror y dolor. ¿Qué hacer entonces? A las localidades violentadas hay que llevarles educadores, artistas, psicólogos, médicos, arquitectos... Hay que llevar obras. A eso me refiero cuando hablo de acariciar al barrio. Un barrio no es violento, es víctima de la violencia. Es lo que pasa con Socio Vivienda 2, Nueva Prosperina y el mismo Durán. En estos territorios hay que desarrollar proyectos urbanos integrales, que son articulaciones que se dan entre todos los gobiernos, locales y centrales, todas las secretarías, la empresa privada, las oenegés, las universidades... Para dar paso al cambio todos deben abrazar al barrio que quieren rescatar.

Jorge Melguizo es conferencista y profesor en universidades de Latinoamérica y España en gestión pública, proyectos urbanos integrales y participación social. CARLOS KLINGER

Jorge Melguizo Estuvo siempre vinculado a la transformación social de Medellín, a través de la administración pública, ONG’s y organizaciones barriales.

- En Guayaquil se ha hablado de intentos para hacerlo, pero a la final el trabajo en conjunto no se da. Si ahora hay voluntad política, ¿habrá ese anhelado cambio? ¿Será suficiente?

No, la voluntad política no es suficiente. En Medellín se logró enfrentar colectivamente el fracaso colectivo, que es lo que nos ayudó a salir de la emergencia, pero reconociendo primero que todos estábamos mal. Que hayamos tenido 6.700 muertos por año es la evidencia de que todos estábamos equivocados. Fue entonces que decidimos reconstruir el tejido social, tomando como referencia a los países que entonces estaban bien. Empezamos a generar diálogos de ciudad con alternativas de futuro. De hecho, recogimos los diálogos sociales de toda Medellín por cinco años. Hablamos entre todos, incluso entre los que nos mirábamos con recelo, con odio o con pereza. ¿Por qué? Porque pese a las diferencias que podían existir, todos queríamos resolver el problema. Nadie quería ya más violencia... Hoy Guayaquil está anunciando estos diálogos, lo que resta es que esa articulación se dé. Y es que nadie puede faltar en esta integración. Ni un solo colectivo ni una sola autoridad ni una sola iglesia. Las iglesias que traigan a todos sus dioses y los sienten en la mesa, todos deben participar.

Que Guayaquil se siente a conversar sobre lo que le urge para ser transformada es el paso adecuado a salir de la crisis.



A la hora de ya actuar, qué debe priorizar la Alcaldía: ¿Obras? ¿Arte? ¿Movilidad?

Todo eso es importantísimo, pero yo empezaría por dar educación infantil. Por crear un programa que sea generador de equidad y de construcción de otro tipo de sociedad. En Medellín, funcionaron bien los jardines infantiles de buen comienzo, los parques bibliotecas y los centros comunitarios; que además deben dar un buen contenido y funcionar, en lo posible, los 7 días de la semana para que todos, absolutamente todos, tengan acceso a ellos y se conviertan en un núcleo urbano ciudadano. De la mano de esto, están las obras. Medellín tiene 100 % de acueducto, de alcantarillado, de calles asfaltadas, de parques y un transporte público de calidad.

Con un buen sistema de transporte público hay equidad. El servicio se convierte en un factor integrador social.

Medellín no tiene rejas. ¿Qué tan lejos estamos de vivir en libertad?

No hablaré de tiempos, lo que diré es que será posible cuando la comunidad se apropie de un lugar y lo vea como la casa de todos. Es ahí cuando no entrará nadie a robar a un parque, a una escuela, a un centro comunitario. En Comuna 13, que fue el sitio más duro de Medellín, cuando las obras y estos espacios integrales urbanos llegaron no solo se redujo la violencia, sino que la comunidad empezó a pintar. Fue decisión de ella hacer todos esos murales y grafitis que hoy son, en conjunto a las obras, la razón por la que el lugar es uno de los destinos más visitados de la ciudad. Cuando hablamos, por lo tanto, de intervención, debe ser integral. Si solo hacemos murales, pero no hay obras ni proyectos, lo que estaremos haciendo es nada más que photoshop.

Nosotros mejoramos el barrio, pero fue Comuna 13 quien decidió apropiarse del lugar y darle vida. Ellos llenaron de grafitis el sitio, demostraron la memoria del horror y la de la transformación, crearon el grafitour. Y ese fue el detonante de todo, porque el grafitour por sí solo no funciona y eso aplica para todos lados. Si en un barrio hay solo murales, pero no hay comercio, vida, obras, eso será nada más que photoshop.

