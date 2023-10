La inseguridad enciende la pelea entre Urdenor 2 y el Municipio de Guayaquil

“Si las autoridades no nos dan seguridad, el Municipio no tiene por qué venir a quitárnosla. No vamos a permitir que hagan lo que se les da la gana”, gritaba enérgicamente Rory Sangster, vicepresidente del Consejo Barrial de Urdenor 2, quien junto a decenas de vecinos defendió ayer que las rejas que colocaron en las calles del vecindario se mantengan, para evitar ser vulnerables a la delincuencia.

Los moradores de Sauces IX colocan rejas hasta en la loma Leer más

Los moradores de Urdenor 2, cansados de ser víctimas de robos, secuestros y choques hace varias semanas, empezaron a cerrar las calles levantando seis cerramientos en el callejón 15 C, frente al Parque Empresarial Colón; sin embargo, fue en la intersección con el 5° Pasaje donde se suscitó el mayor problema.

“Nosotros lo hacemos porque todos los días había robos. Mi familia fue víctima tres veces de la delincuencia, estaban secuestrando a vecinos y hace unas semanas hasta una bomba pusieron. Ya no se podía más, así que colocamos las rejas y a partir de ahí la delincuencia disminuyó. Ahora quieren sacarla. No lo vamos a permitir, eso nunca”, dijo Delia Pérez, otra moradora que contenía las lágrimas de la impotencia al ver que las autoridades trataban de ingresar al barrio para quitar el enrejado.

Cerca de las 11:00 de este 13 de octubre, personal municipal, de la Policía Nacional y de la ATM llegaron hasta Urdenor 2 para quitarlas, lo que provocó un enfrentamiento a gritos entre el vecindario y las autoridades. “No van a pasar por encima de nosotros. Haremos respetar nuestras necesidades. Muchos barrios han decidido hacerlo, así que no pueden venir contra mí, contra nadie de este sector”, gritó la residente Carla Urriola; mientras el comisario encargado, Andrés Arévalo, se limitó a decirles que cumplía con su trabajo y que debían sacarlas. Que no está permitido, repitió una y otra vez.

Guayaquil: Los residentes de la Coviem dicen que los patrullajes son escasos Leer más

Al sitio llegaron decenas de vecinos que con carteles y reclamos exigían protección para el sector y no permitían que las autoridades lleven a cabo su objetivo. “Sobre nuestro cadáver. Si es necesario haremos una vigilia, pero nadie nos quitará las rejas que nos costó tanto trabajo conseguir”, dijeron.

EXPRESO solicitó una entrevista con Shuber Urgilés, director de Justicia y Vigilancia, para consultar qué pasará en este caso, pero hasta el cierre de esta edición el pedido no fue concedido. Que lo estaban tramitando, señaló el Cabildo.

El vecindario colocó rejas por el miedo a la delincuencia, pero las autoridades intentaron quitarlas Los moradores con gritos y carteles se lo impidieron Alejandro Rendón

​presidente Consejo Barrial Urdenor 2

Nosotros pusimos una denuncia porque esta es una salida de vehículos y nos están impidiendo el paso. Necesitamos la vía libre para que las personas puedan circular. Loreley Jiménez

administradora de Parque Empresarial Colón

EXPRESO pudo conocer que fue la administración del Parque Empresarial Colón la que puso la denuncia porque las rejas impiden la libre circulación de decenas de personas y vehículos que a diario transitan por la zona. “Aquí hay empresas nacionales e internacionales, hay cientos de trabajadores y clientes. Con todas esas rejas que se han colocado han cortado el camino que debe ser de libre acceso. Nosotros pusimos una denuncia porque no estamos de acuerdo”, sentenció Loreley Jiménez, administradora del Parque Empresarial Colón; espacio que tiene una puerta de salida vehicular y peatonal justo al frente de la zona cercada.

El delito obliga a otro barrio a enrejarse Leer más

Jiménez añadió que ha tratado, sin suerte, de llegar a acuerdos con la comunidad. “Traté de hablar con ellos, pero no me lo permitieron. Estamos dispuestos a poner un guardia ahí para que esté vigilando todo el día, pero no podemos permitir que cierren las calles. Ellos deben entender que es un parque empresarial”, dijo Jiménez, quien denunció estar afectada.

Sin embargo, los residentes aseguran que esa edificación también les ha causado problema. “El otro día hubo un choque entre una moto y un carro de una de las compañías que allí laboran. A diario transitan 600, 700 carros por aquí y van a toda velocidad. Los niños no pueden ni salir a las calles porque esto parece una pista de carreras. No podemos darle prioridad a unos cuantos por sobre el riesgo que corren nuestras vidas”, dijo enérgico Sangster, quien reclamaba la mala actitud de Jiménez. “Vienen aquí con prepotencia solo porque tienen plata. No nos dejaremos de nadie”, exclamó.

2. Enfrentamientos. Las autoridades trataron de quitar las rejas, pero el vecindario no se lo permitió porque no tenían una orden. Hubo forcejeos. Josue Andrade A

En medio de las discusiones, un miembro de la Policía Nacional prometió dar mayor control. “Yo mismo me comprometo a dar seguridad. Todos los días y a toda hora tendremos a un uniformado aquí en esta calle”, dijo el teniente Jimmy Loya. Sin embargo, esta respuesta no fue del todo aprobada por los moradores.

La Policía detiene a tres sospechosos del asesinato de 'La Polilla' Leer más

“Está bien que se preocupen y que se queden vigilando, pero nosotros no quitaremos los barrotes. Eso no lo vamos a negociar”, comentaron los moradores.

Al final, las autoridades abandonaron el sitio, ya que no contaban con una orden para el retiro.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ