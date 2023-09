Los moradores de Sauces IX colocan rejas hasta en la loma

El aumento de delitos en la zona y la poca vigilancia por parte de la Policía Nacional fueron las razones que llevaron a moradores de la ciudadela Sauces IX, en el norte de Guayaquil, a colocar rejas hasta en las calles peatonales de la loma.

Ricardo Resabala vive hace 15 años en el sector junto con su familia. Él y cinco vecinos decidieron invertir 600 dólares para colocar dos rejas en la peatonal que está al lado de su casa y de la que, solo ellos, tienen la llave para ingresar o salir del sitio.

Según el morador, decidieron encerrarse porque sus vehículos no pueden pernoctar seguros afuera de sus casas. A partir de las 22:00 los colocan dentro de la peatonal. Cuentan que la semana pasada se llevaron un auto, lo que los asustó; ya que usualmente suelen robar los accesorios de los carros.

Alumbrado. Sauces IX registra aproximadamente 250 luminarias, según datos de CNEL. Solo en la loma son alrededor de 60.

Desde el 1 de enero al 12 de septiembre de 2023, el Servicio Integrado de Seguridad EC-911 ha registrado 311 incidentes relacionados con delitos de seguridad ciudadana en Sauces IX. Según detalla la entidad, los incidentes que más se registran son: robo (94), presencia de libadores (58), agresiones a personas (42), violencia intrafamiliar (38), escándalos (34) y tenencia ilícita de sustancias sujetas a fiscalización (20).

A diferencia de 2022, en el que se registraron 474 incidentes, en el mismo período, solo 75 correspondieron a robo; en este tipo de delito, este año hubo un incremento del 25,33 %, según datos del ECU-911.

Hace seis meses, Erick Vergara, de 33 años, habita en este sector y asegura que en las noches es más inseguro porque “es muy oscuro aquí y no se ve mucho a la Policía patrullando; este es un lugar donde un motociclista puede robar tranquilamente a un peatón”. Él vive en uno de los bloques que están ubicados en la loma, donde sus residentes han cercado el área de parqueo.

La Unidad de Negocio Guayaquil de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), asegura que han “solucionado y optimizado con mantenimiento preventivo y correctivo el servicio de iluminación pública”. Además, “días atrás cambiaron 12 luminarias en la loma y 4 cerca del mercado del sector”, sostienen.

A pesar de ello, CNEL indicó a este Diario que las brigadas recorrerán el sector para verificar algún nuevo daño. No obstante, la entidad aclaró que “en toda la ciudad, incluido Sauces IX, los parques y espacios regenerados, en cuanto a alumbrado público, tienen también atención de parte de la Municipalidad”.

Que el bloque tenga rejas le da un 50 % de seguridad porque no son gruesas. Antes de salir de la casa veo para todos lados y me percato de si alguien me sigue.

Erick Vergara

morador