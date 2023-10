“Estamos hartos del robo y del cobro de ‘vacunas’ en el puerto”

Se cansaron de la inseguridad. Un grupo de transportistas de la carga pesada realizó ayer un plantón primero en el exterior de la puerta principal del Puerto Marítimo de Guayaquil y luego se movilizó al Trinipuerto, ubicado en la Trinitaria, una zona considerada de alto peligro.

Aunque el plantón tenía un tinte pacífico, los transportistas con carteles en sus tráileres y gritos enfatizaron en que están hartos del robo y del cobro de ‘vacunas’ y que exigen una verdadera acción de parte del Gobierno de Guillermo Lasso.

El vicepresidente de la Cámara de Transporte Pesado Terrestre de Guayaquil (Catrapeg), Iván Urueta, explicó a Diario EXPRESO que los extorsionadores les exigen el pago de 20 dólares al ingreso al puerto y 20 dólares a la salida, los detienen en el camino con armas en manos. Pagar mínimo 40 dólares por día al mes suman 1.200 dólares y si se multiplica por unos 260.000 transportes pesados que hay en el país son más de 31 millones de dólares al mes.

Urueta agregó que cada día el gremio tiene reportes de 10 a 12 asaltos a los tráileres y el robo de 4 a 5 contenedores. Enfatizó que la protesta es por cuidar de la vida de los transportistas, no es contra los puertos, es contra la inseguridad que existe hasta en las carreteras, reiteró.

“Nosotros no somos millonarios, los delincuentes piensan que manejamos mucho dinero pero no es así. Los choferes somos parte del pueblo que trabaja por un salario. El pago del traslado de los productos se hace de empresa a empresa y por transferencias y allí no tenemos nada que ver, porque tan solo somos empleados que vivimos contando el dólar para llevar la comida a nuestros hogares”, señaló Jimmy Díaz, chofer del transporte pesado quien participó en el plantón.

Otro chofer puso un ejemplo para demostrar que es poco lo que ellos ganan. “Por manejar desde Buena Fe a Guayaquil nos pagan 60 dólares y ello incluye la comida y el pago del peaje”, dijo sin querer revelar su nombre.

FOTORRADARES Los choferes también se quejaron de los fotorradares, que según ellos, no están bien calibrados y marcan sanciones.

En la protesta también estuvo César, quien prefirió solo dar su nombre y no su apellido por el pánico a la represalia. Él contó que hace seis meses recibió un balazo en su brazo en el sector de Trinipuerto en la madrugada cuando venía de Machala para entregar un contenedor. Lo dejaron herido y le robaron el celular y las pocas monedas que tenía en su bolsillo.

Aseguraron que la protesta de ayer se planificó de tal manera que no afecte al comercio exterior del país, pero están dispuestos a que el paro sea progresivo.

“Hoy paramos 600 en Guayaquil y si es que no tenemos una respuesta inmediata de parte del Gobierno de Guillermo Lasso, vamos a seguir con la medida y por cada día que pase se sumarán más. Exigimos que se militaricen los puertos y las carreteras”, dijo Urueta.

En efecto, el presidente de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), José Antonio Camposano, señaló que al momento no hay afectación económica para el sector de los exportadores por el paro de ayer. “Pero, este tipo de medidas pueden afectar a las exportaciones de Ecuador si no hay una solución. Aspiramos a que los diálogos con las autoridades generen una solución”, indicó.

Camposano cuestionó “ el total abandono en el que nos encontramos en estos momentos. No descartamos sumarnos de alguna forma a este tipo de medidas siempre y cuando se respete el derecho de la gente de trabajar y de movilizarse libremente por los ejes del país”.

El líder de los exportadores destacó que el plantón de ayer de los transportistas de carga pesada es fiel reflejo de la desesperación que siente la gente en el país, por no sentirse segura para ir a su lugar de trabajo. “Hay frustración de ver que las autoridades del Ejecutivo no tienen idea de cómo afrontar el problema y muestran un aparente desinterés por actuar”, manifestó.

La acción de los transportistas de carga pesada generó una reunión hasta de los miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), en Quito, con líderes de la Cámara del Transporte Pesado Terrestre. La conclusión fue no seguir con la paralización, pero se va a seguir con las gestiones que inició Fedexpor semanas atrás, donde firmaron un convenio con la Policía para dar seguridad a los puertos y zonas aledañas, dijo Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Avenida 25 de Julio. Cerca de la puerta principal del Puerto Marítimo de Guayaquil un grupo de militares y tráileres que participaron en la protesta contra la inseguridad Lina Zambrano

GREMIO PRODUCTIVO

Cordex solicita la presencia de los militares en los puertos y zonas aledañas

La Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) apoya el pedido de seguridad de los transportistas de carga pesada, enviaron una carta a Gustavo Acosta, comandante general del Ejército ecuatoriano.

En la carta explican que Cordex está integrada por los sectores: bananero, platanero, camaronero, cacaotero, pesquero, cafetero, textilero y brocolero que representan el 75 % de las exportaciones no petroleras y no mineras del país y cerca del 12 % del Producto Interno Bruto, generando más de 900.000 empleos directos a nivel nacional.

Agregaron que observan con preocupación la suscitación de constantes amenazas, robos, extorsiones y otros delitos que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, transportistas y la seguridad de la carga de exportación que se dirige a los diferentes puertos del país. Por lo tanto piden garantizar la seguridad de las actividades portuarias y de la exportación que es fundamental para evitar efectos adversos con una trascendencia económica mayor para del país.

Para prevenir que nuevas acciones delictivas afecten a las exportaciones, transportistas y sector portuario, “como representantes de los sectores de exportación, solicitamos la presencia militar continua en las cercanías de los terminales portuarios del país, especialmente de Guayaquil y Puerto Bolívar dado el volumen de movimiento de carga por estas terminales y la frecuencia de los actos delictivos en estas zonas”, indicó el documento enviado ayer después del paro por la seguridad de los transportistas de carga pesada.

