Camposano: “Si el Estado no nos da seguridad, que nos dé doble deducibilidad”

El sector exportador está teniendo un año desafiante, no solo por una menor demanda de productos y caída de precios externos, sino por los altos gastos adicionales de seguridad que tienen para proteger sus operaciones. Desde la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), presidida por José Antonio Camposano, se piden políticas al Gobierno para no seguir perdiendo rentabilidad y competitividad.

- ¿Cuál ha sido el comportamiento de nuestros principales socios en este año?

- En este 2023, en los tres grandes mercados del sector exportador, que son EE. UU., Europa y China, hemos tenido serios problemas, y que ya desde el año pasado, venimos advirtiendo que esto sucedería. En EE. UU., está la subida de tasas, que no solo ha afectado el consumo de hogares, sino también el poder adquisitivo del importador, con créditos más caros. En Europa, también afecta el alza de tasas, pero allá también está el tema de los altos costos de energía, que implica también un alto costo de mantener inventarios, sobre todo cuando son productos congelados, como el camarón o las frutas. En el caso de China, el consumo ha bajado, por un menor nivel de turistas. El número de turistas que ha recibido China en lo que va de 2023 no llega al 50 % todavía de lo que registraba en 2019. Por otro lado, también tienen el problema de la industria inmobiliaria, que está haciendo que esa economía se mueva mucho menos.

- Pese a esto, las exportaciones siguen creciendo, aunque a un menor ritmo. El impacto, según ha dicho, está en la renta.

- Sí, siempre digo que las exportaciones deben ser analizadas por precio y volumen. El crecimiento del volumen es el resultado de una mayor producción, pero este año, por todo lo dicho, hemos tenido problemas de precios. Hace unos días, nos despertamos con un titular de la prensa internacional que dice que las importaciones de EE. UU. han caído un 11 % en volumen, pero un 22 % en valor, en la primera mitad de este año. Y esto no es solo en EE. UU. o no es solo un fenómeno exclusivo del camarón, sino en otras exportaciones. Y es un problema porque cuando el precio baja el margen es mínimo y cuando el margen es mínimo, usted tiene dos alternativas: o se financia para seguir operando o sacrifica capital de trabajo y, por ende, hipoteca su futuro crecimiento.

Si el Gobierno se hiciera cargo de la seguridad que nos afecta, el sector no tendría que pagar $ 200 millones al año en eso.

- ¿Ese sacrificio ya se está dando? ¿Cómo se manifiesta?

- Ya lo estamos viendo, y el hecho de que se esté sacrificando capital de trabajo significa que se cortan inversiones, contrataciones y se afectan las cadenas de pago. Si usted revisa carteras, usted va a notar que las carteras se extendieron. Si eran carteras de 30 días pasaron a 45, las de 45 a 60, las de 60 a 70-80 días. Es decir, alguien está financiando esa operación porque ya no puedo pagar inmediatamente.

- ¿Cuánta presión genera en esto los gastos por la inseguridad?

- Redondeando son 200 millones de dólares anuales que las cadenas productivas asociadas a la actividad exportadora invierten o pierden en tema de inseguridad... y son gastos que van a seguir creciendo por la instalación de escáneres en los puertos. Se nos dice que la solución es la instalación de estos, está bien, es algo que se requiere, pero ¿cuánto más nos costará eso? Al país le va a costar 24 millones de dólares este servicio, de los cuales $ 17 millones los pagará el sector bananero, que es el más afectado por la contaminación de contenedores con droga. Y sí, claro que eso dará tranquilidad porque la carga se irá sin contaminarse, pero ese costo nos hace seguir perdiendo competitividad en un contexto económico que, como ya he dicho, es complicado. En Colombia, eso no tiene un costo.

- Los escáneres operarían en la primera quincena de noviembre. ¿Se ha llegado ya a un acuerdo en el tema de costos?

- En la última reunión que tuvimos con Aduana (el jueves pasado) se discutió algo que tiene lógica. El costo por contenedor sería de $ 37. Y estamos de acuerdo con esos $ 37, pero ese valor en algún momento tiene que sustituir a los 200 dólares que pagamos por contenedor por una inspección (física) preembarques... Eso se tendría que aplicar más aún para la carga de camarón, que no tiene un perfil de riesgo porque el 70 % de su carga va a China, que no es un destino de droga. Eso es lo que se está analizando, es lo que debe quedar claro en un protocolo, sino es incrementar costos. Se ha dicho que se lo va a revisar.

- Ante todo este escenario, usted ha insistido en una política pública, como la de aplicar doble deducibilidad. ¿En qué consiste esto?

- Lo que hemos dicho es que se debería aplicar una doble deducibilidad (en el pago del IR) como se aplica a las inversiones que hace el sector privado por el fomento del deporte o la cultura; bueno, entonces fomentemos la cultura de seguridad en el país. Si hay empresas que están invirtiendo en seguridad, en lo que el Gobierno debería darnos y no lo hace, entonces que nos den ese beneficio para poder aliviar estos gastos. Por lo menos hasta que este problema siga latente.

El uso de escáneres no debe elevar más nuestros costos. El uso de la tecnología debe sustituir inspecciones físicas.

- ¿Este ya ha sido un pedido formal?

- En agosto pasado, el pedido lo hicimos a Finanzas y al SRI, pero no hemos tenido respuesta. Y eso preocupa porque nuestra eficiencia como sector exportador se agota. Cómo usted logra un costo más competitivo si no es a través de ciertas políticas públicas de fomento. Perú, Colombia tienen ayudas universales como el drawback, nosotros no.

