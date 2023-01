La droga en puertos le pasa factura al sector productivo  

La mafia extiende sus tentáculos en los puertos para enviar droga al exterior. Antes solo eran los contenedores de banano los preferidos por la delincuencia organizada; ahora, un blanco también son la piña, madera y el cacao. Solo en este último sector, el año pasado el número de depósitos, que se usan para exportar productos pero que fueron identificados con contaminación de sustancias sujetas a fiscalización, aumentó un 400%.

El incremento preocupa a los representantes de la Asociación Nacional de Cacaoteros (Anecacao) y otros gremios, pues años atrás, la incidencia era menor y los costos relacionados con sus operaciones mucho más llevaderos. Hoy, la problemática presiona aún más las cuentas del sector exportador, no solo por los $ 150 millones anuales que deben pagar para cuidarse de la inseguridad, sino por las pérdidas económicas que deben asumir cuando una carga no llega al destino final porque a esta se le introdujo droga o por los $ 100.000 que, en promedio, se puede llegar a pagar a abogados especializados para demostrar la inocencia; es decir, comprobar ante las autoridades que, como empresa, no tienen nexos con las mafias y que solo han sido víctimas de ellas. “Todo esto, más la lucha con la delincuencia común, le está robando competitividad a un sector como este que trae divisas al país”, indicó a EXPRESO José Antonio Camposano, presidente de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex).

En el caso del banano, el gasto en seguridad es de 72,8 millones de dólares, dice José Antonio Hidalgo, director de Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (Aebe). Cada semana, agrega, se están enviando unos 7.000 contenedores, que tienen como principal destino Europa. El año pasado, solo entre dos gremios bananeros se contabilizaron 52 depósitos que llevaban consigo carga de estupefacientes.

En el caso del cacao, se contabilizaron cuatro eventos, en los que se llegó a perder $ 300.000, luego de que 5,5 toneladas de sustancias fueron incautadas. Estas iban a Bélgica y Países Bajos, a través de los puertos de Guayaquil y Posorja, según Anecacao.

El único sector que ha visto bajar los casos de irregularidad es el platanero, pero esto, explica Eduardo Manrique, director ejecutivo de la Asociación Exportadores de Plátano (Asoexpla), porque ha habido carga que se ha estado direccionando más al banano. No obstante, eso no los exime del problema. “Ha habido contaminación que representa un 15 % del registro total, lo que equivale a un aproximado entre 1,7 a 2 millones de dólares en pérdidas para nuestro sector. Esto pese a la inversión anual que hacemos de 2 millones de dólares en seguridad”, manifestó.

Según la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, el año pasado en la zona 8 (aquella que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón) se incautaron 100.056,68 kilogramos de cocaína, heroína y marihuana, un volumen parecido al año previo; de ellos, 73.084,81 kilogramos fueron hallados en puertos.

La problemática en cifras Expreso

Este Diario consultó al Servicio Nacional de Aduanas (Senae) sobre esta problemática, pero hasta el cierre de este tema no hubo una respuesta. El funcionamiento de escáneres, previsto para finales de junio de este año, se plantea como la principal medida para reforzar la seguridad en las terminales portuarias; no obstante, no termina de convencer a los exportadores. Esto porque un pago de $35 por contenedor, si bien ayuda en la inspección, terminaría por agravar los altos costos que ya está teniendo el sector, que impactan en su competitividad y rentabilidad. Los gastos en seguridad, alegan, no se los puede pasar a los compradores extranjeros, porque entonces otros países ganarían mercado al ofrecer productos con un precio más bajo.

Los $ 35 que tendrán que pagar serían una salida, dicen, pero si Senae decide eliminar o bajar los $ 200 que hoy deben pagar ya por la revisión física de cada contenedor; no obstante, Senae no ha aclarado el tema. Para Cordex, si no se contempla una reforma, la factura de la inseguridad en los puertos se la estaría pasando al sector productivo, algo que consideran injusto porque por eso ya pagan impuestos, para que sea el Gobierno el que resuelva.

PROPUESTAS

COOPERACIÓN. El sector de exportadores de banano envió una carta al Ministerio de Interior y gobernadores de diferentes provincias para realizar una reunión con el clúster bananero, así de unir esfuerzos para luchar contra la delincuencia. Todavía no hay fecha.

ESCÁNERES. Cordex propone que Senae tenga un calendario que determine qué tiempo va a durar la curva de aprendizaje del uso de los escáneres en los puertos y a partir de ello baje la revisión física del contenedor, que al exportador le cuesta alrededor de 200 dólares.

LOS PAGOS. Los exportadores destacan que la responsabilidad de dar seguridad es del Gobierno, por lo tanto el uso de escáneres debe ser gratis; en Colombia, la primera pasada por el escáner es gratis, cuesta si tienen que volver a pasar la carga por una duda.

LA SOLUCIÓN DEBE SER SISTÉMICA

Los puertos dicen estar haciendo inversiones en el tema de la seguridad. DP World contó a Diario EXPRESO que ellos cuentan con tres escáneres desde agosto de 2019 y que hoy ya todos sus contenedores pasan por el control de los Rayos X.

DP World señala que con la Armada del Ecuador firmaron un convenio de cooperación para la construcción de un componente de seguridad y protección marítima en Posorja, cuya primera fase comprende la readecuación y equipamiento total de las instalaciones de la capitanía del puerto, la cual ya fue entregada a la autoridad, a fin de ofrecer mayor seguridad a las embarcaciones que navegan cerca del ingreso al Golfo de Guayaquil.

Contecon, por su parte, destaca que suscribió un convenio con la Policía Nacional que busca fortalecer las capacidades de la institución y reforzar los operativos en el puerto, con una inversión de 3,5 millones de dólares en infraestructura y equipamiento.

No obstante, reconoce que la situación actual del crimen organizado vinculado al narcotráfico plantea nuevos retos. “La solución a la situación no depende de una sola acción, sino de un conjunto de esfuerzos que requieren la integración y sinergia de las instituciones y la colaboración de todos los actores. La implementación de los escáneres solo es uno de los elementos dentro de los esfuerzos de toda la cadena del comercio exterior”, dice Contecon.

Agrega que la experiencia de otros países denota que la solución es sistemática, por lo que se requiere integrar instituciones, procesos e información de toda la cadena logística para que sea eficiente. Esto debe incluir leyes que favorezcan el comercio y limiten el accionar del crimen organizado.

ENTREVISTA. IVÁN ONTANEDA, PRESIDENTE DE ANECACAO

El mercado internacional del cacao ecuatoriano está receloso de comprar por los eventos de la contaminación de contenedores con droga y es obvio, nadie quiere estar involucrado en una situación así, explica Iván Ontaneda, presidente de Anecacao.

- ¿Cuál es la situación del sector de cacao frente a la contaminación de contenedores con droga?

- Nuestra preocupación va por la pérdida de competitividad y por la inseguridad que hay. Hoy estamos expuestos a robos y a la contaminación de los contenedores y por eso invertimos en seguridad el año pasado 16 millones de dólares.

- ¿Desde dónde tienen que poner seguridad?

- Desde la producción, la carga viene con custodia, cada carro cuesta entre 400 y 600 dólares, dependiendo la trayectoria que tenga el vehículo. Estamos invirtiendo entre 4 a 5 dólares en seguridad por cada tonelada métrica exportada y es un gasto que no se pasa al consumidor final y allí perdemos competitividad con los países vecinos. Perú y Colombia tienen devolución inmediata de impuestos, porque no hay peor cadena de producción que exporte impuestos. Entonces es el Gobierno que tiene que dar seguridad e incentivos mediante el drawback.

- ¿Cómo ha crecido la contaminación de contenedores en su sector?

- En el 2020 tuvimos 1 o 2 casos, en el 2021 el incremento fue de 800 % y en el 2022 fue de 400 %. Esto es un dolor de cabeza, un viacrucis; hay empresas que hasta esclarecer la situación en abogados han gastado más de 100.000 dólares. El representante legal va preso, se paralizan sus negocios, porque los compradores no quieren hacer negocios aunque la empresa sea inocente y es víctima de la mafia, pues prefieren no comprarles si han tenido un caso de contaminación de contenedores. Se habla de acuerdos comerciales, pero estos no servirán sin solucionar la inseguridad y la falta de competitividad.

- ¿Dónde está la parte débil de este control para que, pese a la inversión que hacen ustedes en seguridad, no vean resultados?

- Hay que decirlo, las contaminaciones se hacen al interior del puerto y hablamos de escáneres. Mire que usando escáneres en Posorja nos contaminaron un contenedor de cacao, entonces estamos hablando de otro tipo de problemática. Tenemos que dormir con un ojo abierto y ponerle una vela al santo para que ojalá no me contaminen el contenedor. Esto complica el crecimiento de este sector importante de la exportación, por eso hacemos un grito desesperado, clamamos por seguridad. Más de un exportador y productor ha recibido la carta que pide ‘vacunas’. A los productores les piden entre 200 a 500 dólares mensuales, a personas que producen 5 quintales. A los comerciantes les piden 2.000 dólares mensuales.