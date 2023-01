Tras 10 meses de negociaciones, ayer Ecuador pudo, por fin, confirmar el cierre técnico del acuerdo comercial con el gigante asiático. Un beneficio clave que permitirá que el 99 % de los productos ecuatorianos ingrese con preferencias al mercado chino, y que en la práctica, podría también significarle al país un ahorro anual de cerca de $ 140 millones en el pago de aranceles.

Así lo estimó la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor) tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso, de haber conseguido “un cierre exitoso”, de un tratado que, para facilitar el comercio, mejora además las reglas de origen de los productos de ambos países, así como los procedimientos aduaneros, la defensa comercial, los protocolos para medidas sanitarias y fitosanitarias, plantea la reducción de obstáculos técnicos al comercio, la cooperación para la inversión, promoción del comercio electrónico, competencia, transparencia, solución de diferencias y cooperación económica.

El acuerdo, según han coincidido autoridades y empresarios, significa un paso importante de Ecuador en su proceso de apertura a nuevos mercados. Hoy, en el gigante asiático es, después de Estados Unidos, el segundo socio comercial, con ventas al año que superan los $ 10.000 millones. El beneficio no solo permitirá que exportaciones emblemáticas como las frutas tropicales, las flores, el banano y el camarón dejen de pagar hasta un 30 %, 10 %, y 5 % en aranceles, respectivamente, sino que la industria local acceda a insumos y maquinaria china que a Ecuador ingresarán con menores costos.

Haber llegado a esta instancia “nos llena de optimismo”, dijo Gustavo Cáceres, director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, pues señaló que los resultados de este acuerdo no solo trae ventajas para la agroindustria, sino a la sociedad en general, con el acceso también a bienes más baratos.

PRODUCTOS EXCLUÍDOS Unos 800 productos ecuatorianos quedaron fuera del tratado, entre ellos textiles, neumáticos, calzado, metalmecánicos, línea blanca y cerámica.

Tras este cierre, se espera que sea el Gobierno chino el que haga el anuncio oficial de la firma y que, con ello, se inicie la revisión jurídica del tratado; esto, mientras la Asamblea Nacional somete a aprobación lo acordado. El debate en el Legislativo, una instancia de oposición al régimen ecuatoriano, no debería representar ningún riesgo, dijo Cáceres. “Sabemos que en este acuerdo se ha precautelado las sensibilidades de ciertos sectores que estaban en desacuerdo. Pero al ser un acuerdo que, de forma directa, va a beneficiar a los sectores agrícola y agroindustrial, debería considerarse como positivo, más allá de las diferencias políticas e ideológicas que hay”, sostuvo.

Para el sector camaronero, que tiene a China como su principal mercado, este convenio le permitirá aliviar sus costos y ser más competitivo frente a otros países. No obstante, saben que el beneficio no será inmediato. “Los acuerdos no entran en vigencia tan rápido”, aclaró José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), pues si se toma como referencia otras firmas, sus beneficios recién podrían regir en el 2025. “Basta con revisar el histórico del acuerdo con la Unión Europea, la negociación terminó en julio de 2015, pero entró en vigencia en enero 2017. Son buenas noticias, pero su beneficio es a largo plazo”, dijo.