Ecuador en el 2022 superará los 18.000 millones de dólares de las exportaciones no petroleras, no mineras, según Fedexpor. Hasta octubre de 2022 logró subir sus ventas a dos potencias: China (80 %) y a Estados Unidos (14 %). Aunque por las cifras positivas se puede decir que el país pequeño está conquistando al mundo con sus productos, sabores y calidad porque hay incremento en las exportaciones a los bloques comerciales: a Asia fue de 64 %; a Medio Oriente, 18 %; a Norteamérica, 15 %; a la CAN, 17 %; a Mercosur, 10 %, y a la Unión Europea, 3 %, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Pero en esta nota se hará énfasis a las ventas a China y a EE. UU. que ha logrado, en especial el camarón. Pese a que los números positivos de 2022 están en riesgos para este 2023, si el Gobierno no toma medidas para no perder competitividad, según los exportadores.

Dentro de la coyuntura, el carro de las ventas al mundo es impulsado por los camaroneros, sus ventas subieron un 50 % hasta octubre de 2022. Pero tiene un competidor que busca ganarle mercado, este es India.

Los camaroneros han vendido 6.274 millones de dólares al mundo, de estos 3.390 millones de dólares a China y 1.270 millones de dólares a Estados Unidos, dijo a Diario EXPRESO José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y de la Corporación de Gremios Exportadores de Ecuador (Cordex).

Agregó que esto no pasó de la noche a la mañana, las exportaciones a China empezaron a subir desde el 2012, a partir de invertir más y el resultado es que el 70 % de las importaciones de camarón de China es de Ecuador.

Pero no solo implicó invertir en tecnología, sino también en cumplir con la exigencia internacional en los parámetros sanitarios y calidad. Hasta ahora, el camarón ecuatoriano es preferido antes que India, a ellos China le compra solo un 18 %.

Acuícola El sector acuícola y pesquero se destaca, sube 40 %. Los camaroneros suben sus exportaciones en 50 %; enlatados de pescado, un 9 %, y atún y pescado en un 12 %; en conjunto hasta octubre de 2022 vendieron 7.796 millones de dólares, según Fedexpor.

Pero hay que cuidar el mercado ganado, porque India arranca el 2023, siendo un 7 % más barato por tener moneda propia y una estructura laboral flexible, según Camposano.

Entonces el 2023 es un año de retos para las exportaciones del camarón, “si no contamos con incentivos para abaratar el producto, sin tener aranceles bajos de los insumos y sin recibir el drawback automático”, destacó Camposano.

En el caso de Estados Unidos, a partir de 2019 Ecuador invirtió para vender más a ese mercado que demanda al camarón pelado, desvenado y otros valores agregados. Estados Unidos demanda cola, China, el camarón entero.

Agroindustrial El sector agroindustrial subió sus exportaciones en un 1 %, la suma de sus ventas fue de $ 5.636 millones. El banano y plátano fueron los afectados, bajaron 6 % hasta octubre de 2022. En este grupo las ventas de las flores subieron 3 % y del cacao en un 2 %, según Fedexpor.

En el caso de Norteamérica, el producto está conquistando a los hogares, ya no solo a restaurantes.

El caso del banano se analiza en la subnota, por enfrentar inconvenientes externos e internos.

Otro de los productos estrellas del Ecuador es el cacao, sus exportaciones en forma general subieron 2 %.

Manufacturas El grupo de las manufacturas hasta octubre de 2022 logró exportaciones por 1.862 millones de dólares, subió un 9 %. En este sector están: maderas y manufacturas (2 %), manufacturas de cuero, plástico y caucho (14 %) y cerámicos (13 % ).

Ahora el sector exportador vuelca su mirada a los acuerdos comerciales, en especial con China, que requiere más alimentos de los que producen. Su clase media es de más de 600 millones de personas y es a quienes Ecuador quiere principalmente venderle sus productos, dijo Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China.

Igual hay interés por el acuerdo con Corea del Sur, Costa Rica, República Dominicana, Japón y Canadá. En el caso de EE. UU. se aspira a una renovación del SGP, las preferencias arancelarias unilaterales, hasta alcanzar el acuerdo comercial. Aún está por verse en qué queda la negociación con México.

La consigna para el 2023, según el presidente de Fedexpor, Felipe Rivadeneira, es que la consolidación de la agenda comercial debe darse con el objetivo de que, frente a las condiciones internacionales actuales, los productos ecuatorianos no pierdan participación en mercado.

Acuerdos En enero viene una alta autoridad de Japón y los exportadores piden que se negocie un acuerdo comercial parcial y se trabaje en los otros acuerdos.

OTRO SECTOR

El banano entre la guerra internacional y postura de los productores

La situación para el banano fue diferente a la del camarón, sus ventas bajaron. Para el mes de noviembre de 2022, las exportaciones acumuladas fueron de 323,97 millones de cajas. En el 2021 fueron de 346,21 millones de cajas, lo que representó en una caída de 6,42 %, es decir, una reducción de 22,24 millones de cajas de banano para el período.

La baja de las exportaciones es principalmente por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Aunque Europa es su principal mercado, el sector mira con mucha atención a otros mercados. “Tenemos que mirar hacia el Oriente, allí es la potencialidad del mercado para el banano”, señaló José Antonio Hidalgo, director de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE).

En este 2023 la situación para los bananeros no se pinta fácil, porque la situación no solo es compleja en el exterior por la guerra que sigue, al interior del país también hay conflicto, los productores del banano se acogieron al derecho de resistencia y no van a firmar contrato, pese a que el Ministerio de Agricultura (MAG) les advirtió que sin esta formalidad no pueden vender el producto al mundo.

Hasta el cierre de esta edición, el MAG no indicó qué porcentaje de los contratos se firmaron hasta el 29 de diciembre de 2022. Lo que se sabe es que hasta el pasado miércoles 28 de diciembre se habían firmado solo un 26 %, cuando en el 2021 fue del 50 % y en el 2020, del 70 %, según Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec).