Luisa González dice que quieren apropiarse de RC y tener "oposición acordada"

Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana, mantiene su postura ante la situación que atraviesa el correísmo. En una visita a Manabí negó que exista una crisis dentro del movimiento, aunque advirtió sobre supuestas intenciones de apropiarse del partido.

“La RC no se desgrana. No está destruida. Se fueron cinco traidores. Uno se fue por un caso que está en Fiscalía (Santiago Díaz). Dos los echamos nosotros porque no vamos a tolerar en nuestras filas a gente que vende nuestros principios”, señaló González en su discurso.

Durante su intervención, la líder política hizo un repaso por otras crisis vividas por el correísmo. Recordó la ruptura entre morenistas y correístas en 2017, año en el que 47 asambleístas se apartaron del movimiento. “De Manabí se fue el 100 % de los asambleístas principales”, manifestó.

Las declaraciones se dieron en medio del cisma generado por la filtración de una carta enviada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y los prefectos Paola Pabón, Leonardo Orlando, Marcela Aguiñaga y Juan Cristóbal Lloret. En ella, se pedía abrir un espacio de diálogo con Rafael Correa y se solicitaba un cambio en la dirección del movimiento.

¿Una oposición acordada?

En una parte de su discurso, compartido por usuarios en la red social TikTok, González enfatizó: “100 % de los asambleístas de Manabí se fueron y ¿quién dijo que la RC estaba en crisis? Nadie”.

Según la presidenta de Revolución Ciudadana, se habla de una crisis como estrategia para “apropiarse del partido y llevar a una oposición acordada”. Aseguró que no permitirán ese escenario.

Mensaje contra ADN y Lavinia Valbonesi

En su perfil de TikTok, González compartió otros fragmentos de su intervención en Manabí, donde arremetió contra asambleístas del bloque ADN y contra la primera dama, Lavinia Valbonesi.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue una de las militantes de la RC que firmó la carta dirigida al expresidente y sentenciado en el caso Sobornos Rafael Correa. ARCHIVO

“Nos mandan imágenes y hacen una gran campaña publicitaria. Sacan a las asambleístas y a la primera dama. Hacen una campaña estructurada. Va saliendo la una con el vestido de moda, con marcas carísimas que no nos vamos a poder comprar porque no tenemos ni para comer ni para medicinas”, expresó.

También cuestionó el costo de los accesorios exhibidos en las imágenes: “Son las marcas que ellas usan. Hay que averiguar con qué recursos están pagando eso”.

Finalmente, criticó las intervenciones de las asambleístas en el Pleno: “Pero, cuando intervienen en el Pleno (de la Asamblea) no saben, ni siquiera, sujeto, verbo y predicado”, acotó.

