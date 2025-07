Paola Pabón aclara que la carta a Rafael Correa la enviaron hace 11 días

Paola Pabón ha preferido mantenerse cauta, sin hacer declaraciones públicas, a través de medios de comunicación. La noche del lunes 28 de julio del 2025, en un texto de 58 palabras, 345 caracteres, se refirió a la carta que le enviaron a Rafael Correa.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue una de las precandidatas y precandidatos a la Presidencia de la República. Fue parte de una lista que, hace un año, difundió Correa y que completaron Luisa González, Gustavo Jalkh y Augusto Verduga.

Paola Pabón casi se ha pronunciado únicamente a través de su cuenta de X, sobre temas de su movimiento, la Revolución Ciudadana, luego de que Luisa González, por segunda ocasión, perdiera la contienda.

Los audios difundidos en el caso Ligados, es decir grabaciones guardadas en el celular de Augusto Verduga, permitieron conocer que no estuvo de acuerdo con la decisión de Correa de presentar a Luisa González. "Sus números son un techo y no un piso", se le escuchó decir. Y no fue la única de su movimiento que pensaba eso.

Jhajaira Urresta desmiente a Luisa González y enumera momentos de tensión en la RC5 Leer más

¿Qué dijo Paola Pabón, prefecta de Pichincha, sobre la carta enviada a Rafael Correa?

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, escribió un exe en el que señala que el 17 de julio, es decir hace 11 días, suscribieron una carta personal dirigida a su compañero, Rafael Correa.

La carta, no se sabe cómo, fue difundida hoy, a través de un medio digital. Está firmada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; los prefectos Marcela Aguiñaga, de Guayas; Leonardo Orlando, de Manabí; Juan Cristóbal Lloret, de Azuay; y Paola Pabón.

"Esta (la carta) habla por sí sola y expresa nuestra preocupación por la situación que atraviesa el movimiento Revolución Ciudadana. Lamento que una misiva personal se haya hecho pública, sin fecha ni contexto. Apelo a que, con la voluntad de todos, superemos este momento".

Algo pasa en la Revolución Ciudadana, aunque Luisa González desmienta los problemas

El 9 de julio del 2025, Jhajaira Urresta en rueda de prensa anunció su salida de la RC5. Aseguró que conoció que Luisa González, presidenta del movimiento, se refirió a ella como "tuerta de mierda", en chats. Pero se fue hablando del malestar que existe por la dirección de Luisa González.

Carta a Rafael Correa o el primer grito de la independencia Leer más

Entre otras cosas, Urresta evidenció que en el movimiento no hay una cabeza en Quito. Dijo que en las reuniones, González llega, brinda un discurso y se va, sin escucharlas. No trabaja con ellos en las correcciones que deben presentar a las leyes. Mencionó que les molestó conocer que ella dijo en la Amazonía que iría otra vez como candidata, sin haberlo mencionado.

Además, en redes sociales circuló un video con una posición crítica al movimiento, de parte de Gabriela Rivadeneira, exasambleísta que se encuentra en México, junto a Soledad Buendía, por ejemplo. Y días después, ese mensaje recibió un ataque en redes sociales. En un mensaje en X que fue eliminado se hablaba incluso de la supuesta orientación sexual de Rivadeneira.

EXPRESO conversó con legisladores de la RC5 y le dieron la razón a Urresta en cuanto a la forma de liderar de González. No están de acuerdo. También dijeron conocer que tiene todo el apoyo de Rafael Correa. Y señaron que sabía por dónde venía el ataque en contra de Rivadeneira, incluso se evidenció en los medios de comunicación, cercanos al correísmo, que le dieron espacio a Urresta.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!