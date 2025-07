Carta a Rafael Correa o el primer grito de la independencia

Hay historiadores que sostienen que el llamado primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809 fue un intento de un grupo de quiteños que quería independizarse de España pero que, al mismo tiempo, juraron fidelidad al rey. Pues algo parecido es lo que hicieron Marcela Aguiñaga, Pabel Muñoz, Paola Pabón, Leonardo Orlando y Juan Cristóbal Lloret al escribirle una carta a Rafael Correa: quieren otro liderazgo en la Revolución Ciudadana, pero se cuidan de que Su Majestad, S. M., piense que quieren independizarse de él.

Lo que estos cinco cuadros del correísmo le dicen a Correa es que no están de acuerdo con la actual conducción del movimiento y proponen una revisión de las dinámicas internas para volver a ser lo que llaman con notable lirismo “el motor de la esperanza para Ecuador”.

Aparentemente, cuando hablan de la actual conducción del movimiento se refieren a su presidenta Luisa González, quien no aparece en los abajo firmantes, como tampoco uno de los cuadros históricos del correísmo, al menos de los que no están presos ni prófugos, como Ricardo Patiño.

En cierta forma, la ausencia de las firmas de estas dos figuras confirma lo que se venía hablando: que las bases y muchos de los cuadros del correísmo están hartos del liderazgo de González y de Patiño.

El contenido de la carta a Correa

¿Pero cómo decirle a Correa que no quieren seguir más a las órdenes de una figura como González, que no sería la presidenta del partido sin la voluntad divina del soberano? Por eso la carta es un ejercicio extraordinario de tino: “escribimos con el cariño de siempre”, le dicen al inicio y “porque disentir es amar” le dicen casi al final. No hay firmas, solo aparecen estos nombres: Marcela, Pabel, Paola P., Leonardo y Jota. A la carta se la puede analizar párrafo por párrafo. Veamos uno por uno:

Primero: “Escribimos con el cariño de siempre y desde el profundo compromiso que nos une la historia compartida de la RC. Porque hay momentos en los que callar sería más cómodo, pero menos honesto. Y nosotros elegimos cuidar lo que creemos, aunque incomode”.

Este primer párrafo marca el tono de la carta: no quieren herir a su majestad y mucho menos despertar su cólera. Sin embargo, con mucho cuidado le comunican que ha llegado el momento de hablar porque callar, dicen, “sería más cómodo”. Es como si los cinco le pidieran disculpas a Correa por lo que van a decir más adelante.

Segundo: “Este proyecto que nos convocó, y que transformó la vida de la gente, creemos que hoy enfrenta una crisis que se refleja en un momento de profunda desconexión con el país, sumado a un liderazgo que, lamentablemente, parece haber perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna. Es urgente reconocer que la RC necesita una renovación profunda”.

Reconocen crisis, así Luisa lo niegue

Aquí se reconoce que, dentro del movimiento, hay algo que Luisa González no se ha cansado de negar: que en la Revolución Ciudadana hay una crisis. Se trata del momento en que los cinco más se rebelan contra la jerarquía impuesta por Correa. Claro, sin dejar de sobar el lomo del monarca: su proyecto, le dicen, cambió la vida de los ecuatorianos.

Tercero: “Nuestra crítica parte de la fidelidad a un proyecto que debe renovarse para volver a representar las causas justas que alguna vez defendimos con orgullo y vehemencia”.

Marcela, Pabel, Paola P., Leonardo y Jota le reiteran fidelidad y lealtad al soberano, pero le dicen que para que su proyecto siga vigente hay que renovarlo. Pero al mismo tiempo, le dicen, con muchísimo cuidado, que las causas nobles que los movieron ya no están allí. Un golpe bajo al soberano, por más que quisieron disimularlo.

¿Nuevo rumbo para la RC?

Cuarto: “Este llamado no es a alejarnos, ni a fragmentarnos, sino para despertar en equipo, a tiempo, para recuperar el sentido común, el rumbo político y la dignidad de un movimiento que debe volver a ser el motor de esperanza para Ecuador. Es hora de que Revolución Ciudadana retome su esencia y se fortalezca desde sus cimientos…”.

Otra vez soban el lomo del soberano para luego clavarle la daga con tino: en la RC ya no hay rumbo ni dignidad. Otro duro golpe bajo al soberano.

Quinto: “Rafael, el futuro de la Revolución Ciudadana está en nuestras manos: en la gente que aún apuesta por este proyecto, en quienes lo representamos desde distintos espacios, en quienes luchan cada día, en quienes caen y se levantan, en todos los que entienden que rendirse nunca fue una opción”.

Un clásico del esbirrismo revolucionario: somos un equipo y solo contigo podemos recuperar el paraíso perdido.

Sexto: “La oportunidad para reencontrarnos con nuestro proyecto está abierta. Hagámoslo, y para eso estimamos necesario que nos conceda un espacio de diálogo con usted, siempre desde una actitud propositiva, constructiva y de mirar hacia delante”.

Este es, quizá, la parte de la carta con mayor sentido acusatorio con Correa, pero sin que se abandone el adulo: es necesario que nos conceda un espacio de diálogo porque ya no hay diálogo, le están diciendo. Además, es la primera vez que le tratan de usted, hecho insólito considerando que todos lo tutean. Esto consagra a esta carta como una obra maestra del tino y marca un cambio en la relación de los cortesanos con el soberano.

Séptimo: “Porque disentir también es amar. Porque callar es traicionar. Y porque esta revolución, si quiere volver a ser de todos, tiene que volver a escuchar”.

¿Cómo hacemos para decirle lo que queremos? Digámosle que lo hicimos con amor: en eso parecería que convinieron los cinco firmantes. En resumen: el buen revolucionario es, siempre, puro amor.

