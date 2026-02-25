Therian en Ecuador: identidad juvenil genera debate social

Imagen referencial: Un video circula en redes donde supuestos therians se muestran en el exterior de un hotel en Guayaquil.

La nueva identidad que inquieta ha comenzado a ganar espacio en Ecuador y a generar debate social. Cada vez más jóvenes en redes sociales aseguran sentirse identificados con animales. Se hacen llamar ‘therian’ y comparten esta identidad en comunidades digitales que ya empiezan a expandirse en el país. Estas manifestaciones reflejan la búsqueda de identidad de los jóvenes, amplificada por las redes sociales, señalan especialistas.

La identidad therian inquieta

Adolescentes que se identifican como ‘therian’ generan preocupación sobre su seguridad, orientación y pertenencia. Pero, ¿qué significa realmente este fenómeno y cómo deberían reaccionar los padres? La conversación no solo se mantiene en entornos virtuales, sino que ya ha llegado al ámbito público.

El término proviene de la teriantropía y se utiliza para describir a personas que sienten una identificación interna —psicológica o espiritual— con un animal no humano, al que denominan su “teriotipo”. En plataformas digitales existen grupos donde comparten experiencias, símbolos y formas de expresión.

La decisión evidenció que el fenómeno ya ha generado un amplio debate y cierta tensión en el ámbito social, especialmente cuando estas manifestaciones trascienden el entorno digital y buscan espacios presenciales.

Jóvenes y la identidad animal

En Ecuador incluso se intentó organizar un encuentro público en el parque La Carolina, en Quito; sin embargo, fue reprogramado —no cancelado— por motivos de seguridad, en medio de la controversia mediática y ante el riesgo de posibles confrontaciones en un espacio abierto.

Entre los animales con los que más se identifican están lobos, zorros, perros, gatos y otros felinos. Estas preferencias se repiten en distintas comunidades digitales y forman parte de la construcción simbólica de quienes se reconocen dentro de esta tendencia.

Fenómeno therian genera debate

Para el sociólogo Javier Gutiérrez Enríquez, el fenómeno therian debe entenderse como “una manifestación propia de nuevas dinámicas juveniles” en una sociedad marcada por el cambio acelerado y la influencia de las redes sociales. Señala que son principalmente adolescentes y jóvenes quienes se identifican con estas tendencias debido a una crisis contemporánea de identidad y pertenencia, donde los referentes tradicionales —familia, barrio, símbolos patrios— han perdido fuerza y han sido reemplazados por comunidades digitales y grupos de pares.

Advierte que, en un país atravesado por contextos de violencia y presencia de bandas criminales que utilizan animales como símbolos de identidad, estos movimientos podrían convertirse en espacios de vulnerabilidad para jóvenes que buscan pertenencia sin acompañamiento adulto. “Cuando no hay proyectos de vida claros ni contención familiar, cualquier grupo que ofrezca identidad y pertenencia puede volverse atractivo”, expresó Gutiérrez.

Identidad digital en adolescentes

Desde la perspectiva de la psicología clínica, José Medina sostiene que identificarse como therian no constituye, por sí mismo, un trastorno mental ni un cuadro delirante. Afirma que estas personas conservan plena conciencia de su condición humana y no buscan modificar físicamente su cuerpo, por lo que no se trata de una pérdida de contacto con la realidad. Según ella, puede entenderse como una forma de exploración identitaria y de búsqueda de pertenencia y comunidad, especialmente en la adolescencia; sin embargo, advierte que es necesario encender una alerta clínica si estas conductas afectan la funcionalidad de la persona, comprometen su seguridad o la de terceros, o interfieren de manera persistente en su vida cotidiana.

Control y regulación en otros países

En países como México, Costa Rica, Argentina y El Salvador no existen leyes que sancionen específicamente a quienes se identifican como therian. No obstante, se han generado debates y medidas indirectas vinculadas al orden público y al ejercicio profesional.

Mientras en México se han impulsado iniciativas contra el acoso escolar por adolescentes que se identifican como animales, en Costa Rica se emitieron directrices para evitar el ejercicio indebido de la medicina veterinaria en personas que se identifican como animales.

En Argentina y El Salvador, las autoridades han recordado que las reuniones públicas deben cumplir normas y permisos, aclarando que las sanciones apuntan a conductas inapropiadas y no a la identidad.

Origen y otros fenómenos

El origen de los therians no es reciente ni nació en TikTok. La comunidad comenzó a organizarse en los años 90 en foros de internet de Estados Unidos y Europa, vinculados al movimiento otherkin, formado por personas que se identifican internamente con seres no humanos.

Con el auge de las redes sociales, el fenómeno ganó mayor visibilidad. En paralelo surgieron comunidades como los furries, enfocadas más en la representación artística de personajes animales antropomórficos que en una identidad interna.

Recomendaciones

Si su hijo se identifica como therian, evite ridiculizarlo o reaccionar con enojo, ya que esto puede aislarlo y reforzar su refugio en comunidades digitales. Dedique tiempo de calidad y cree espacios seguros para que el adolescente exprese sus emociones, especialmente en etapas de búsqueda de pertenencia. Acompañe y conozca los contenidos y comunidades que frecuenta su hijo en redes, sin invadir su privacidad. Si hay interferencia en la vida escolar, social o familiar, aislamiento extremo o conductas de riesgo, busque orientación profesional. No lo etiquete como enfermedad; no es un trastorno, aunque puede reflejar malestar emocional que requiere atención. Si es necesario, acuda a un psicólogo o consejero para identificar posibles problemas de autoestima, bullying o conflictos emocionales.

