Zaida Rovira es la nueva ministra de Gobierno: ¿Cuáles serán sus principales retos?

Licenciada en Ciencias Políticas y abogada. Posee dos magísteres: en Derechos Humanos y en Derecho Constitucional, el primero obtenido en una universidad nacional y el otro en una extranjera. Zaida Rovira Jurado, desde el martes 29 de julio, tiene un nuevo desafío: estar al frente del Ministerio de Gobierno.

La experiencia gubernamental que le antecede a Rovira, en este régimen político, es que ha ejercido la titularidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y recientemente fue exgobernadora del Guayas. EXPRESO conversó con expertos en Política y determinaron cuatro retos que tiene la funcionaria pública para lo que resta del año fiscal.

Superar la vara

Tanto para Carlos Salvador, analista político, y Andrea Endara, politóloga y coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, José de la Gasca será la sombra de Rovira. Para los expertos, sus movimientos, acciones y resultados serán medidos con esa vara.

Esto, porque, de acuerdo con la apreciación de Salvador, el exministro de Gobierno “dejó la vara tan alta”. Esto, “más allá de que nos haya gustado o no el perfil de la Gasca, él demostró ser un funcionario muy eficiente” a la hora de la operación política, de consolidar acuerdos al interior de la Asamblea Nacional, de cooptar a políticos de los bloques disidentes, tanto de la Revolución Ciudadana como de Pachakutik, dice.

Eso, indica el analista político, permitió apalancar los nuevos paquetes de reformas y leyes que está enviando el Ejecutivo. A eso, Endara le suma que posicionó la narrativa del Gobierno. Es por esto por lo que, para la docente, que Rovira tenga ese mismo impacto va a ser complejo; no solo por la personalidad, sino por ser mujer y porque el país es machista. “El que una mujer se encargue de esa gestión es más complejo para la vista del público”.

Articulación entre el régimen y otros actores

Otro de los retos será mantener esta cartera de Estado, menciona Salvador, es decir, como esa bisagra, mediador, facilitador de acuerdo y de acercamientos entre el Gobierno y los diferentes actores. Es decir, consolidar esa negociación política que ahora tiene al interior de la Asamblea, porque el presidente Daniel Noboa seguirá enviando proyectos de ley.

Pero no solamente con la Asamblea, sino también con los gobiernos autónomos descentralizados, dice el experto. No obstante, indica Endara, Rovira no debería actuar como lo hizo mientras fue gobernadora, ya que lo que resaltó fue su accionar, su reticencia articular para trabajar de la mano con el alcalde Aquiles Álvarez. A criterio de la docente, “eso es un error garrafal”.

Salvador señala que Rovira tendrá que conversar con los titulares de la Alcaldía de Quito y de las prefecturas de Pichincha, Manabí y Azuay. Así como ha pasado con la Prefectura del Guayas, ya que, en su opinión, hay un “acercamiento amistoso y no se sabe si es por la intervención del exministro o de Noboa”. Es por eso, por lo que cree que se debe la distancia que ha marcado la prefecta del Guayas con respecto al alcalde de Guayaquil.

Sin embargo, en el Ministerio de Gobierno, Rovira tendrá que articular, conversar y negociar con los que son y no afines a ella, “con todo el mundo”, subraya Endara, porque lo que será primordial “tender puentes”. Es por eso por lo que la catedrática sostiene que ella no puede repetir el padrón que tuvo en la Gobernación del Guayas, ya que “está representando a todos los ecuatorianos, no solo a los que son afines a ADN”.

De lo contrario, Endara vaticina que lo que ocurrió en el régimen de Guillermo Lasso se repita. “Lasso dinamitó sus puentes y tuvo que llamar a Henry Cucalón para que trate de arreglar y tender esos puentes. En la medida de lo posible lo hizo Cucalón”.

Fusión de carteras de Estado

A todo esto, se le suma la incorporación de manera efectiva de las competencias del Ministerio de la Mujer en el Ministerio de Gobierno, recalca Endara. Establecer cómo va a manejar estas funciones, si va a haber un viceministerio o una coordinación.

Así también tendrá que reunirse con las organizaciones sociales e ir a los territorios para conocer las necesidades. Asimismo, posicionar al régimen como una administración que respeta los derechos humanos, ya que lo que ha mostrado el Gobierno es que puso “todo el aparato estatal fue a defender a los militares y no a los derechos de los niños de Las Malvina que fueron vulnerados”.

Consulta popular

Otro de los retos que enfrentará la funcionaria es hacer atractivo los temas que el Gobierno consultará al pueblo en diciembre, indica Salvador. Esto porque ese mes es una época donde el ecuatoriano está centrado en otros temas recreativos, como las fiestas de Quito, la Navidad y el Año Nuevo. Por lo que tendrá que vender las ventajas de estas propuestas.

Esto, de acuerdo con la opinión de Salvador, dependerá la expansión o la reducción del capital político de Noboa. “Si al gobierno le va mal, indudablemente las cosas se pondrán cuesta arriba”, esto porque Noboa tiene todavía tres años de ejercicio y tendría que adoptar muchas medidas que probablemente van a ser impopulares y tendrá que gestionarlos”.

