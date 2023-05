Luego del juicio político, el presidente Guillermo Lasso dictó la muerte cruzada este 17 de mayo de 2023. Con ello, el mandatario cesó en sus funciones a la Asamblea Nacional y se preparan nuevas elecciones generales.

Tras anunciar la muerte cruzada, el jefe de estado expidió la nueva reforma tributaria, que fue anunciada con el fin de “dar alivio” a los contribuyentes, sobre todo tras el aumento del impuesto a la renta.

Cientos de policías y militares llegaron hasta la Asamblea Nacional y permanecen en los exteriores e interiores de este recinto custodiando la seguridad de los bienes y documentos que se encuentran al interior. Mientras que los funcionarios del legislativo se mantienen a espera de indicaciones sobre qué pasará con sus cargos.

QUITO | 07:00 | GUILLERMO LASSO ANUNCIA LA MUERTE CRUZADA EN CADENA NACIONAL

"Por grave crisis política y de conmoción interna, he resuelto aplicar el artículo 148 de la constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea... He firmado el decreto 741 y además he solicitado la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales", dijo el mandatario en cadena nacional. ¿Qué más dijo? Míralo aquí.

QUITO | 08:30 | LA CONAIE CALIFICÓ COMO “AUTO GOLPE DE ESTADO” LA MUERTE CRUZADA

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) reaccionó a través de redes ante la decisión del presidente Guillermo Lasso de declarar la muerte cruzada. Los movimientos indígenas han anunciado reuniones para decidir cuál será su rol, eso implica si van a no a las calles. Manifestaron que aún no darán declaraciones.

QUITO | 08:51

Los exteriores de la sede de la Conaie lucen despejados y el tránsito fluye con normalidad sobre la avenida De los Granados. Así mismo sistema de transporte público ecovía a esta hora trabaja sin mayores novedades.

QUITO | 08:54 | FERNANDO VILLAVICENCIO DEJA LA PUERTA ABIERTA A PRESENTAR SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Fernando Villavicencio deja el título de asambleísta y se coloca el de precandidato presidencial. En una entrevista con Ecuavisa, el ahora exlegislador dejó la puerta abierta a correr por la Presidencia de la República y lanzó algunos nombres de personas con quienes ha conversado y podrían convertirse en su compañero de fórmula en la papeleta presidencial.

QUITO | 09:15 | LOS FUNCIONARIOS ESTÁN A LA ESPERA DE ALGÚN PRONUNCIAMIENTO OFICIAL

Funcionarios de la Asamblea Nacional permanecen en los exteriores de la misma sin saber qué pasará con ellos, a pesar de conocer la noticia de la muerte cruzada, decidieron asistir a sus labores de manera normal.

QUITO | 09:30 | RONNY ALEAGA, DE UNES: "ANTICIPAR LAS ELECCIONES ES LO MEJOR PARA EL PAÍS"

El exasambleísta Ronny Aleaga manifesto que "La banca de la Revolución Ciudadana anunció que iba apoyar la muerte cruzada, es lo mejor y lo que más beneficia al país en este momento (...) Creo que el Gobierno de Guillermo Lasso es un Gobierno fallido".

"El pueblo ecuatoriano es el que decide. El presidente ha tomado una decisión histórica, una decisión que le permite al pueblo tomar nuevamente las riendas de su destino y terminar con este boicot que hemos tenido en los últimos dos años", manifiesta Darío Herrera. Además dijo que durante dos años la Asamblea no aprobó ni siquiera trató algunos proyectos que eran en beneficio de los ciudadanos.

GUAYAQUIL | 09:40 | JAIME NEBOT EL "POSIBLE CANDIDATO MÁS POTENTE" A LA PRESIDENCIA

El exasambleísta Esteban Torres dijo que a la interna del partido le están pidiendo a Jaime Nebot que sea el candidato a la Presidencia.

"No lo ha dicho definitivamente y creo que los que calculan que esto le puede afectarse al PSC desconcen que el PSC tiene hasta el momento al posible candidato más potente para la Presidencia de la República", dijo Torres en una entrevista con Ecuavisa.

QUITO | 09:50 | “EN SIETE DÍAS DEBEMOS CONVOCAR A ELECCIONES”

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE), Enrique Pita, indicó a EXPRESO que en siete días, a partir de este miércoles 17 de mayo de 2023, se convocará a elecciones generales, “entendiéndose que esa convocatoria tiene que estar respaldada por decisiones y directrices como las reglamentaciones suficientes, presupuesto, procesos que son normales como los de democracia interna, inscripciones de candidaturas, impugnación; hay que pensar en el periodo de campaña, en los debates. Es todo un cronograma”.

QUITO | 10:00 | SE RESPIRA CALMA EN LA PLAZA GRANDE

En medio de la tensión politica, se respira calma en la Plaza Grande. En el Palacio de Carondelet ha finalizado el gabinete ministerial, mientras que en el Municipio se lleva a cabo la primera sesión del consejo

El ambiente en los exteriores del palacio presidencial se mantiene calmado mientras, de a poco, salen los ministros para el gabinete se dio la mañana de este 17 de mayo.

QUITO | 10:05 | FRENTE POPULAR SE PRONUNCIA EN CONTRA DEL DECRETO 741

Nelson Erazo del Frente Popular se pronuncia en contra del decreto 741 que elimina la Asamblea Nacional. "No permitiremos que imponga medidas neoliberales, hacemos un llamado a mantennos unificados para mantener los derechos del pueblo", señala.

"Ratificamos la calle como escenario de lucha, estamos analizando con las diferentes organizaciones sociales y el movimiento indígena, las medidas que vamos a tomar vía Corte Constitucional y en las calles". Adelantó que otras provincias ya se alistan plantones contra la medida. En la tarde en la ciudad de Guayaquil se espera la primera movilización.

QUITO | 10:07 | EXLEGISLADORES EVALÚAN UNA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, decrete la disolución de la Asamblea Nacional, los partidos de los bloques legislativos comenzaron a analizar su respuesta ante la decisión tomada por el primer mandatario.

Darwin Pereira, de Pachakutik, indicó a este Diario que su bancada legislativa prevé reunirse en las próximas horas para decidir qué hacer frente a la decisión del mandatario, pero que, a su criterio, solo avizora dos posibles escenarios

QUITO | 10:20 | LA MUERTE CRUZADA AFECTARÁ AL RIESGO PAÍS Y LA VIGENCIA DE ACUERDOS COMERCIALES

"El índice de Riesgo País se mantendrá alto durante el proceso de las nuevas elecciones de asambleístas y del presidente del Ecuador. También se verán afectados los acuerdos comerciales en especial los que ya fueron cerrados, los de China y Corea del Sur. No podrían entrar en vigencia hasta la conformación de la nueva Asamblea (aprobación previa) según el artículo 419 de la Constitución", dijo a Diario EXPRESO Larry Yumibanda, analista económico.

ECUADOR | 10:30 | LOS BONOS SOBERANOS DE ECUADOR SE DESPLOMAN TRAS EL ANUNCIO DE MUERTE CRUZADA

El peor escenario. Los bonos de deuda de Ecuador se desplomaron la mañana de este 17 de mayo de 2023, tras el anuncio de la muerte cruzada por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, que implica disolución de la Asamblea Nacional y convocatoria a elecciones anticipadas.

Tres fuentes consultadas por EXPRESO señalaron que el precio de los papeles ecuatorianos se desplomaron tras el anuncio, pero se han recuperado en parte en el transcurso de la mañana. El mercado reaccionó con una caída de 3 a 5 puntos en los precios de los bonos ecuatorianos, aseguró Siobahn Morden, directora gerente de Santander Investment Securities, en un reporte publicado este miércoles.