Fernando Villavicencio deja la puerta abierta a presentar su candidatura presidencial

Fernando Villavicencio deja el título de asambleísta y se coloca el de precandidato presidencial. En una entrevista con Ecuavisa, el ahora exlegislador dejó la puerta abierta a correr por la Presidencia de la República y lanzó algunos nombres de personas con quienes ha conversado y podrían convertirse en su compañero de fórmula en la papeleta presidencial. Esto luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional y solicitara al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones anticipadas presidenciales y legislativas.

Guillermo Lasso justifica disolución de la Asamblea y firma su primer decreto- ley Leer más

Villavicencio dijo que ha recibido el pedido de varios políticos, empresarios y dirigentes sociales de formar una alianza: "y les he dicho que aquí estoy". "Voy a ser parte de este gran río que recoja todos los sentires para organizar una gran alianza social y política... voy a estar ahí", dijo Villavicencio posiblemente como candidato presidencial y agradeció la petición que le ha extendido este grupo de personas.

El exlegislador adelantó que en las próximas horas habrá un importante anuncio y precisó que no es por esto que ha impulsado una muerte cruzada. Al ser consultado si ahora es precandidato presidencial, Villavicencio respondió: "si quiere tomarlo así, podría ser. Si hay otras opciones mejor que la mía, no tengo problema. El objetivo es buscar una alianza sobre la ética. El país no puede seguir de rodillas contra la delincuencia y delincuentes de cuello blanco".

Al ser consultado si ya tenía pensado algún nombre para que lo acompañe en la papeleta presidencial como aspirante a la Vicepresidencia dijo que ha mantenido conversaciones con Liliana Febres - Cordero, hija de expresidente León Febres - Cordero, también con la actual fiscal general de la Nación, Diana Salazar, también el de Patricio Carrillo, exministro del Interior.