Muerte Cruzada: Esto fue lo que dijo el presidente Lasso en su cadena nacional

La mañana de este 17 de mayo sorprendió a los ecuatorianos con una noticia que se venía anunciando desde hace meses: El presidente Guillermo Lasso firmó el decreto de 'Muerte Cruzada' y disolvió a la Asamblea Nacional.

Así lo anunció en cadena nacional. "Por grave crisis política y de conmoción interna, he resuelto aplicar el artículo 148 de la constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea. He firmado el decreto 741 y además he solicitado la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales", dijo el mandatario.

Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi Gobierno Guillermo Lasso en cadena nacional

Lasso culpó al Legislativo de ser órgano que "que tiene como proyecto político la desestabilización del Estado".

Recordó los momentos en los que quisieron destituirlo en otras ocasiones. Habló del paro nacional organizado por la CONAIE de junio de 2022, y mencionó que eso fue una excusa más para buscar sacarlo del poder bajo la figura de crisis política y grave conmoción interna.

He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones.



Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y

conmoción interna que soporta… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 17, 2023

Habló también del momento en el que se solicitaron al CNE los formularios para la revocatoria de mandato. Mencionó que "resulta impensable" que un presidente pueda cumplir con su plan de gobierno de cuatro años en solo doce meses.

Respecto al juicio político, el mandatario aseguró que está "infundado". Para Lasso, el proceso se ha llevado a cabo "sin pruebas" y además ha sido "contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo".

"Hablan de un supuesto delito de peculado por omisión, que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado en un presunto caso de corrupción en la empresa petrolera FLOPEC". Guillermo Lasso en cadena nacional

Lasso acusó a la Asamblea Nacional de haber cambiado la acusación varias veces. "Han violentado el dictamen de la corte constitucional han violentado la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que sea para alcanzar su objetivo".

Y agregó que lo que busca el Legislativo es "tomarse la Presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado".

Finalmente, cerró su discurso rememorando al expresidente Jaime Roldós. "Este es un nuevo momento para el optimismo. Construyamos juntos un futuro mejor para el Ecuador. Por último, invocando una vez mas las palabras del expresidente Jaime Roldós: mi poder en la Constitucin y mi corazón en el pueblo ecuatoriano´".