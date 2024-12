Daniel Noboa en 2024: un balance de promesas cumplidas e incumplidas

El 2024 comenzó con una serie de promesas por parte del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, pero también con un complejo panorama de retos por superar. Tras tener tan solo cuarenta días en el poder, el flamante jefe de Estado se vio rápidamente enfrentado a crisis de seguridad, problemas energéticos y demandas sociales que han marcado prácticamente su primer año de gobierno.

Daniel Noboa: Un año de campaña electoral y de conflictos de intereses Leer más

Este ha sido, además, un año preelectoral, lo que ha llevado al Ejecutivo a tomar decisiones pensando en sus aspiraciones de reelección. Así, cada acción ha sido evaluada desde la perspectiva de su impacto político, con la mirada puesta en su futuro electoral. En medio de altibajos, algunas promesas han sido cumplidas, pero otras siguen pendientes o no se materializaron con la magnitud que la ciudadanía esperaba.

Seguridad

Uno de los compromisos más ambiciosos de Noboa fue reducir las muertes violentas en Ecuador en un 50% en su primer año de mandato, aquel plazo venció el 23 de noviembre de 2024. No lo logró cumplir; según el Gobierno, la tasa de homicidios intencionales en Ecuador se redujo en un 17 % desde el 1 de enero al 8 diciembre de 2024, en comparación con el registro llevado a cabo en el mismo período de 2023, año en el que se situó como el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica.

RELACIONADAS La cifra de muertes violentas devela un triunfo a medias

El primer día del 2024 ya alertaba lo complejo que sería cumplir esta arriesgada promesa. Solo el 1 de enero se registraron 50 muertes violentas en apenas 24 horas, según datos de la Policía Nacional. Y aunque hay algunos avances, como un aumento del 28% en la incautación de drogas, en comparación con 2023, violencia en el país continuó siendo un desafío que sigue sin superarse.

Noboa sobre alias Fito: "si nos concentramos en una persona, no tendremos éxito" Leer más

El 9 de enero, tras un ataque armado al canal TC Televisión, Noboa declaró un conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas tomar acciones contra los grupos delictivos, a los que llamó "organizaciones terroristas". El flamante presidente dejaba en claro que el país se encontraba, como él denominó, en un "estado de guerra".

Una guerra interna, que en sus primeras semanas contribuyó a una disminución temporal de homicidios y robos; sin embargo, las extorsiones y secuestros aumentaron. Las cifras evidenciaron que los índices de violencia ascendieron desde el mes de abril y estos no han cesado, concluyendo el 2024 con una tasa alta de violencia, aunque menor en comparación al 2023.

Jorge León, consultor político, analiza que no es fácil resolver la inseguridad para un gobierno de un año y medio; sin embargo, considera que el narcotráfico sigue fortalecido y las fuerzas del orden se ven sobrepasadas. No basta con acciones militares; "hace falta una estrategia integral que incluya educación, empleo, deporte y salud para reconstruir el tejido social", apunta.

León reconoce que en el tema de seguridad "algo se ha hecho, pero es insuficiente el recurso. Se aumentó el IVA al 15% bajo la narrativa de que iban a ser destinados únicamente en seguridad. Hasta el día de hoy no sabemos si realmente ese recurso se ha invertido en seguridad o ha servido para los demás programas del Gobierno, no tenemos clara esa información", critica el máster en Políticas Públicas.

Aumento de impuestos

Daniel Noboa dice a inversionistas que su reforma tributaria no subirá impuestos Leer más

El presidente Daniel Noboa no cumplió con su promesa de no aumentar impuestos. En su propuesta para enfrentar el conflicto armado interno, propuso un aumento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), elevándolo del 12% al 15%. Además, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) fue incrementado nuevamente al 5%.

El 10 de diciembre de 2024, a pesar del rechazo del Pleno de la Asamblea Nacional, Noboa promulgó, a través de un decreto, la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida como la Ley Antipillos. Esta ley introduce un nuevo impuesto para la compra de vehículos usados, que reemplaza el anterior tributo del 1% con un "impuesto a la transferencia de vehículos motorizados usados con el fin de formalizar la actividad". La tarifa de este impuesto podrá llegar hasta el 5%.

RELACIONADAS Los cambios para nuevo impuesto evidencian la improvisación

Crisis eléctrica

¿Apagones en 2025? Déficit de 1.800 MW pone en riesgo el fin de los cortes de luz Leer más

A pesar de haber comenzado el año con el compromiso de resolver los apagones, la realidad fue otra. Aunque en algunos casos la lluvia ayudó a aliviar la escasez de energía en las zonas con hidroeléctricas, la falta de inversión en generación energética desde el inicio dejó al país vulnerable.

El 2024 comenzó con la promesa de suspender los cortes de luz —que se venían registrando desde el 27 de octubre de 2023—. Primero se anunció que los apagones se aplazarían hasta el 15 de enero, luego hasta el 29 de febrero; tras el aporte de las lluvias, el Gobierno declaró el fin de los apagones el 23 de febrero. Sin embargo, en abril volvieron temporalmente; meses después regresaron para quedarse por 88 días seguidos desde el 23 de septiembre.

"Que hoy se hayan disminuido los apagones no es por gestión de este Gobierno, es estrictamente porque en los sitios donde hay hidroeléctricas está lloviendo" destaca Jorge León, analista político, cuyo criterio coincide con los de los expertos eléctricos consultados en varias ocasiones por EXPRESO, que también afirman que las contrataciones de nuevas generaciones de energía realizadas por el gobierno de Noboa fueron tardías, pese a que fue advertido del estiaje que se avecinaba.

Tarifas intactas a pesar de los cortes: Usuarios de CNEL EP no entienden el cobro Leer más

Además, durante esta crisis, se evidenció un mal manejo comunicacional, no se informó correctamente a la ciudadanía con antelación los drásticos horarios de cortes de luz, entre otros sucesos, que contribuyeron a que, afirma León, se deteriore la credibilidad del presidente. "Es fundamental tener la capacidad de comunicar con transparencia y honestidad. En el ámbito energético, eso no se ha logrado", señala León.

Bismark Arana coincide con ese criterio, resaltando que ante la crisis "no ha habido una narrativa inmediata que logre explicar a la población el porqué de la situación. No hay un comunicado oficial a raíz de que se presenta una situación, sino tiempo después. Esto hace ver que al presidente Noboa no le interesa dar la cara a la población".

Con respecto a la promesa de subsidiar 180 kW en las planillas de luz, los reclamos continúan por parte de los usuarios. Para León, esta acción parecería más una acción demagógica de cara a las elecciones, ya que las promesas de alivio llegaron justo antes de la campaña electoral.

(Lee también: Cortes luz Ecuador: ¿Cómo la variabilidad climática afecta la generación eléctrica?)

Corrupción en contrato por emergencia energética

Por último, León critica los posibles actos de corrupción en torno a la contratación con Progen, la empresa que se adjudicó la nueva generaci´´on de energía (150 MW) para las centrales térmicas en Salitral (Guayaquil) y Quevedo. "Independientemente de quién lo haya hecho, ya sea el presidente o el exministro de Gobierno Arturo Félix Wong, cualquiera que haya sido tiene que estar preso" menciona categóricamente.

Lastimosamente en este Nuevo Ecuador hemos visto corrupción" Jorge León Consultor y analista político

RELACIONADAS Tres problemas ponen en duda los contratos de Progen

León cuestiona la opacidad en el proceso, señalando que "no se sabe a quién se le compró la maquinaria ni por qué se le entregó el 60% de anticipo a una empresa sin el respaldo ni el patrimonio suficiente para poder solventar en el caso que quieres ejecutar una garantía; eso desde todos los puntos de vista es corrupción", afirma León, quien en su análisis recuerda que el presidente Noboa inció su mandato con un discurso firme, pero "lastimosamente en este Nuevo Ecuador hemos visto corrupción", sentencia.

El docente Bismark Arana, experto en Comunicación Política, concuerda en que "la corrupción se ha presentado" en el actual Gobierno, ejemplificando "el acercamiento de contratos con los que se han beneficiado las empresas familiares del presidente Noboa, eso es corrupción, y fue lo primero que dijo que iba a combatir y no lo ha hecho".

Construcción de nuevas cárceles y barcos prisiones

¿Salinas, destino turístico o cantón penitenciario? Crece rechazo a una nueva cárcel Leer más

Una de las promesas más visibles e incumplidas ha sido la construcción de nuevas megacárceles, que se anunció estarían listas entre 10 y 11 meses. El 11 de enero de 2024, Noboa presentó los diseños aprobados para dos megacárceles de máxima y supermáxima seguridad en Santa Elena y Pastaza, es día se tenía previsto que coloque la primera piedra en al menos uno de estos proyectos; no fue así.

La falta de explicación sobre los retrasos ha generado incertidumbre. Incluso, el proyecto de la cárcel de Pastaza fue replanteado y se optó por la construcción en Napo, donde se adjudicó la construcción de una segunda cárcel; ante las protestas en Archidona, el Gobierno reculó y por ahora plantea construirla en Salinas, otro cantón de Santa Elena.

RELACIONADAS Daniel Noboa encarga a empresas chinas la construcción de sus obras más costosas

León considera "que no era una prioridad construir una nueva cárcel, sino replantear reforzar a través de un plan de reubicación general, donde los delincuentes no tengan acceso a la tecnología para seguir manejando la delincuencia. Vemos como la militarización ha terminado flaqueando, no digo que la han ganado los delincuentes, pero ves que el Gobierno no ha tomado el control absoluto".

Elecciones 2025: candidatos estudian la opción de concesionar las cárceles Leer más

"Siguen existiendo el hacinamiento, conflictos internos, asesinatos. Se habló de construcción de cárceles, todo eso no se evidencia" sostiene Arana, quien considera que en este tema, al no haber planificación, se nota mucho más la clara improvisación del Gobierno".

Además, Noboa prometió que presentaría una "importante reforma carcelaria” en las dos primeras semanas de enero de 2024; nunca se cumplió. Sobre la promesa de crear cárceles barcazas para los presos más peligrosos fue rápidamente retirada del discurso gubernamental, lo que dejó a la población con la sensación de que los planes de seguridad y rehabilitación del sistema penitenciario no avanzan de acuerdo a lo prometido.

(Te puede interesar: Las obras de la cárcel de máxima seguridad avanzan bajo reserva)

Propuesta de cárceles flotantes en Ecuador: ¿realidad o ficción? Leer más

En un inicio, ya como presidente, aseguró que estas embarcaciones se construirían con la asesoría del equipo que colaboró con Nayib Bukele en la implementación de su estrategia de seguridad en El Salvador. El 6 de diciembre de 2023 comunicó que el alquiler de cada una de estas barcazas tendría un costo aproximado de 8 millones de dólares, y que los contratos de arrendamiento se firmarían por un período de entre ocho y diez años. Para el consultor León hubo desinofrmación "porque no hay cómo colocarlas por los límites de las millas náuticas", explica.

Consulta popular

En el plano político, el presidente cumplió con uno de sus compromisos: la consulta popular en los primeros 100 días. El 2 de enero, envió a la Corte Constitucional un paquete de 11 preguntas, y el 8 de enero añadió otras 9. Tras un proceso de depuración, la consulta quedó finalmente con 11 preguntas, cuyo eje central fue el combate a la inseguridad. El 21 de abril, los ecuatorianos votaron, con el “Sí” ganando en 9 de las 11 consultas. No obstante, la promesa de resolver algunos de los problemas más urgentes del país continúa siendo un camino sin conclusiones definitivas.

"Las preguntas de seguridad eran evidentes que iban a tener el respaldo de la mayoría, pero no se abordó de manera integral qué tanto necesitamos brindar protección a las fuerzas del orden cuando ellos deban actuar, y no a su discreción". Esto último cobra relevancia en el actual caso de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil.

No hay una idea clara, las promesas de campaña no se van cumpliendo, va perdiendo respaldo porque los resultados de las preguntas de seguridad no se fueron dando" Bismark Arana Experto en Comunicación Política y docente

Para Bismark Arana, a raíz de la consulta popular se va evidenciando un cambio en la gestión y aceptación del presidente Daniel Noboa, a la que califica de improvisación. "No hay una idea clara, las promesas de campaña no se van cumpliendo, va perdiendo respaldo porque los resultados de las preguntas de seguridad no se fueron dando. Los militares ya no ejercían su accionar como el pueblo hubiera querido y los índices de violencia repuntaron".

En cuanto a la reglamentación de las preguntas aprobadas en la consulta popular, León señala que su proceso en la Asamblea fue lento y terminó perdiendo eficacia. A su juicio, lo correcto hubiese sido no convocarla, sino que el Ejecutivo y el Legislativo hubieran enviado sus propias leyes para tratar estos temas.

Uno de los compromisos que no se cumplió fue la propuesta de incluir en la consulta popular el expulsar a los extranjeros con más de cinco años de sentencia condenatoria ejecutoriada. El presidente Noboa había explicado que se trataba de aproximadamente 1.500 personas con delitos graves, provenientes principalmente de Colombia, Perú y Venezuela.

RELACIONADAS Noboa habla de una asamblea constituyente para reformas más profundas

Empleo

Mayores de 45, un grupo que crece en desempleo Leer más

"Para combatir la violencia hay que atacar la desocupación, el país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea, que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país", dijo Noboa en su discurso de posesión.

La Ley de Eficiencia Económica fue la primera medida implementada por Noboa para generar trabajo en Ecuador, especialmente entre los jóvenes. La normativa otorga incentivos fiscales para la contratación de jóvenes de 18 a 29 años, permitiendo una deducción adicional en el gasto por sueldos y salarios cuando se incremente el número de empleos.

Durante los primeros meses del año, el discurso gubernamental destacaba el crecimiento del empleo joven, pero las cifras variaban: los ministros decían 50 000; días después, Noboa mencionaba que eran 64 000 empleos generados hasta la quincena de marzo. Ya para el 24 de mayo, en su discurso de rendición de cuentas, aseguró que se habían generado 105 000 plazas de trabajo, cifras que despertaron dudas en la ciudadanía.

Más de 3.600 despidos en el primer mes de apagones Leer más

En la consulta popular del 21 de abril, los ecuatorianos decidieron sobre el contrato por horas, pregunta que fue rechazada por la mayoría de ecuatorianos; para Noboa fue un intento por cumplir la promesa de generar más empleo en Ecuador. A diciembre de 2024, las cifras del mercado laboral muestran una tendencia creciente en la informalidad. A octubre de 2024, la cifra sobrepasó el 54 %, es decir más de la mitad del mercado ecuatoriano, está en el sector informal.

Además, el empleo adecuado se ha mantenido estancado en los últimos meses, sin mayores cambio significativos. Solo 35 de cada 100 trabajadores tienen un trabajo adecuado, es decir, ganan, al menos, el salario básico y trabajan 40 horas a la semana. El Gobierno ha mencionado que la crisis energética no ha provocado despidos, aunque en la práctica se reporte lo contrario.

(Lee también: El desempleo gana terreno a la inseguridad entre las preocupaciones de Ecuador)

Educación superior y salud

El gobierno de Daniel Noboa ha entregado miles de becas a jóvenes y mujeres en varias provincias del país para impulsar su educación superior de quienes deseen continuar sus estudios técnicos o tecnológicos. El primer mandatario ha destacado que estas becas no solo representan un alivio económico, sino que abren nuevas oportunidades. "Al menos aquí tiene un punto positivo la gestión del presidente Noboa, que no es al 100%, pero algo se puede destacar", concluye Bismar Arana, experto en Comunicación Política.

RELACIONADAS Gobierno entrega 2 mil becas a estudiantes de educación superior en Santa Elena

La falta de pagos amenaza la operatividad de las dializadoras Leer más

En torno al sistema de salud, el gobierno de Noboa emprendió acciones para mejorar la operatividad de todos los equipos de diagnóstico en las unidades de salud pública, como tomógrafos, rayos X y ecógrafos. Dio un plazo de 90 días; sin embargo, la percepción en a ciudadanía sigue siendo negativa.

Usuarios denuncian falta de medicamentos, largas esperas para citas, escasez de personal y corrupción. En este contexto, Jorge León, exasesor político, sentenció que el presidente Noboa ha cometido errores por la falta de información adecuada para tomar decisiones y por la falta de transparencia, lo que ha generado desconfianza.

El 2024 fue un año crucial para el presidente Daniel Noboa, marcado por decisiones clave y una constante lucha por equilibrar las promesas de campaña con la compleja realidad del día a día. Aunque algunos compromisos fueron cumplidos, los persistentes problemas de inseguridad, la crisis energética y otros proyectos pesan sobre su gestión. Estos factores, que han moldeado la percepción pública, encontrarán su juicio definitivo en las urnas el 9 de febrero de 2025, cuando el pueblo ecuatoriano decidirá si los avances fueron suficientes o si, por el contrario, los incumplimientos marcaron el rumbo de su mandato.

Para seguir leyendo más contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!