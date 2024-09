Apagones en Ecuador: Comunicación del Gobierno sigue confundiendo a la ciudadanía

Contradicciones en la comunicación gubernamental. El Gobierno Nacional enfrenta una crisis energética que lo ha obligado a recurrir a los denominados apagones, que han afectado la rutina de los ciudadanos e impactan en la economía de sus hogares.

Ante ello, se han emitido comunicados oficiales que, días después, pierden efecto ante declaraciones de voceros del régimen de Daniel Noboa, que terminan contradiciendo lo inicialmente informado.

El domingo 15 de septiembre de 2024 el Gobierno dispuso que, debido a una crisis de generación eléctrica, el país enfrente cortes de luz desde las 22:00 hasta las 06:00, entre la noche del miércoles 18 y madrugada del jueves 19 de septiembre.

Sin embargo, a pocas horas de que inicie esta medida, el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, realizó una aclaración crucial: no se trataría de un apagón continuo, sino de cortes programados que oscilarían entre dos y cuatro horas, dependiendo de la zona.

Para Bismark Arana, experto en Comunicación Política, esta realidad responde a "la improvisación en el manejo de la comunicación de crisis, que es más que notorio", asegura el también docente universitario, quien agrega:

"No puede ser posible que ni siquiera un horario de los cortes de energía pueden comunicar, primero te dicen que será de ocho horas, luego que serán sectorizados por horarios. Eso muestra claramente que la gente del 'Nuevo Ecuador' no sabe cómo actuar y cómo gestionar esta crisis", subraya Arana.

En la madrugada de este 20 de septiembre, Ecuador volvió a enfrentar un apagón, pero a diferencia del registrado el día anterior, este no había sido anunciado por las autoridades del Gobierno Nacional.



Los detalles 👉 https://t.co/W6MwLp2NH6 pic.twitter.com/Rve5xVG9MF — Diario Expreso (@Expresoec) September 20, 2024

Cronología de los anuncios gubernamentales en torno a los apagones

Un día después del primer comunicado oficial por los apagones, emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencial, la ministra Mónica Palencia adelantó, sin que se haya emitido un Decreto Ejecutivo, que habría un toque de queda durante las mismas ocho horas que duraría el apagón masivo en Ecuador.

A día siguiente, martes 17 de septiembre, el Gobierno lanza otra noticia relacionada a los apagones: se extenderán para el lunes 23, martes 24,, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre, en el mismo rango de ocho horas; es decir, desde las 22:00 hasta las 06:00.

Impacto en la ciudadanía

Ante este bombardeo de medidas, los ciudadanos vieron alteradas sus rutinas y, para mitigar los efectos de los apagones, tal como reportó EXPRESO, decidieron comprar focos y ventiladores recargables en ferreterías y demás locales, puesto que tenían presente que se trataba de un apagón de ocho horas.

La confusión llegó el miércoles 18 de septiembre, cuando faltando pocas horas para el primer apagón el Gobierno dio a conocer que los cortes nocturnos prolongados no serían tan drásticos como se había informado. La falta de comunicación clara provocó que para ese momento ya muchos ciudadanos hayan alterado sus rutinas diarias

Por si no fuera suficiente, ciudadanos reportaron en redes sociales como X que durante el último apagón programado del miércoles 18 y jueves 19 de septiembre el suministro de energía nunca fue interrumpido en varios sectores del país. En otros, el corte inició a la hora estipulada, pero no finalizó puntual. "Eso demuestra lo pusilánimes que son los que nos gobiernan, ni para eso sirven", escribió @edgarflores25.

@fabriciovelav en Guayllabamba tampoco se fue, en hora buena sin embargo eso demuestra lo pusilanimes que son los que nos Gobiernan, ni para eso sirven #ApagonNacional

Comunicación del Gobierno El miércoles 18 de septiembre, faltando pocas horas para el primer apagón, el Gobierno dio a conocer que los cortes nocturnos prolongados no serían tan drásticos como se había informado.

El experto Bismark Arana afirma que no se percibe que exista un plan estratégico en comunicación para sobrellevar estás crisis. "Se nota que cada vez que se le presentan situaciones adversas al Gobierno quieren establecer un libreto diferente al manejo de las crisis que se le presenta. Y ahí está el grave error". Además, cuestiona que no haya un vocero "que se convierta en verdadero articulador de la comunicación y la ciudadanía".

Hasta el medio día de este viernes 20 de septiembre, no ha existido algún pronunciamiento oficial sobre los horarios exactos de los apagones programados para la siguiente semana, lo que aumenta la incertidumbre en los ecuatorianos de si serán o no de ocho horas. O si no se irá la energía eléctrica en su sector. O si se irá un día que no esté programado. Todas estas dudas surgen tras una comunicación gubernamental que, aseguran expertos, ha perdido credibilidad.

