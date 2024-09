El cambio de horario del corte de energía genera confusión en Playas

Como en otras localidades del país, el apagón no iniciará a las 22:00. La ciudadanía exige control, le preocupan la violencia

Hace una semana, tras un corte de energía, los comerciantes no abrieron sus negocios en Playas. Ahora, mientras no estén claros los horarios harán lo mismo, han dicho.

General Villamil Playas está a la expectativa de que el horario previsto para el apagón en el territorio se cumpla y no se adelante. Los apagones, según el último informe oficial, iniciará a la medianoche de este 18 de septiembre y culminará a las 3:00 del 18 de septiembre. En un anuncio oficial se dijo que iniciará a las 22:00.

Este nuevo cambio de horario ha llenado de confusión a la ciudadanía, que hasta la publicación de esta nota se preparaba surtiéndose de velas y comprando focos recargables para tener luz en sus hogares.

Otros, en cambio, no creían que el anuncio de CNEL sea cierto. Por esa razón, algunos negocios que trabajan en la noche, especialmente de comida rápida, han decidido no abrir. “Esta descoordinación y anuncios de última hora nos perjudica en nuestra programación de trabajo, ahora no sabemos qué hacer ni esta noche ni las de la semana que vienen ", dijo Vicente Mite, quien tiene un local de pizza.

No obstante, el toque de queda y el estado de emergencia si regirá desde las 22:00, informó el alcalde Gabriel Balladares, presidente del COE cantonal.

Hace apenas unos días, Playas fue declarada en emergencia. La ciudadanía teme que con los apagones la realidad empeore. Néstor Mendoza

A la ciudadanía le preocupa que, ante la falta de agentes y vigilancia, la situación se complique en el territorio y se registren robos o asesinatos.

"Llevamos semanas registrando muertes violentas, me preocupa que vaya a pasar esta noche. Playas ha sido abandonada hace mucho por las autoridades. Hace poco el cantón fue declarado en emergencia, pero seguimos viviendo en zozobra y registrando un crimen tras otro. No podemos más. Ojalá hoy la situación no se torne violenta", aseguro Richard Velásquez, residente del cantón.

El balneario, declarado en emergencia

Como publicó EXPRESO días atrás, frente al aumento de asesinatos, la mesa de seguridad del COE cantonal, que la preside el alcalde Gabriel Balladares, hizo una reunión para tomar acciones inmediatas. Lo primero que se decidió es enviar un comunicado a la ministra del Interior Mónica Palencia para darle a conocer el problema de inseguridad, para que envíe ayuda inmediata; mientras que el Municipio declaró el estado de emergencia por 60 días y aseguró que adquirirá camionetas para las Fuerzas Armadas, pues los vehículos que ellos tienen no son aptos para hacer persecuciones.

Desde el 10 de septiembre, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) hace operativos para verificar que todas las motos tengan placas. Pese a ello, denuncia la ciudadanía, aún se ven rodar vehículos sin sus debidos distintivos.

A mediano plazo se construirá un cuartel para que la policía albergue a los refuerzos cuando se los solicite. Estos trabajos se harán en coordinación con la Policía Nacional y los respectivos ministerios, dijo el alcalde.

No obstante la ciudadanía no confía en que las medidas lleguen en los tiempos esperados. En Playas hemos vivido de promesas, no creo ya en la ayuda de nadie. Estamos batallando solos una guerra que está enlutando a nuestras familias", se quejó Roberto Collantes, también residente.

