La inseguridad obliga a Playas a declararse en emergencia

Once asesinatos se han registrado en aproximadamente 15 días. Este 8 de septiembre, el COE convocó a una reunión urgente

“Cuando vio que el vehículo en el que andaba fue interceptado por una motocicleta, se bajó y salió corriendo, pero los asesinos que se movilizaban en una moto negra, lo alcanzaron y le dispararon varios tiros que acabaron con su vida”, dijeron las personas que presenciaron el crimen.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 18:00 del pasado 7 de septiembre en el barrio Torbay, en la zona donde se encuentran las bombas de expulsión del alcantarillado sanitario.

La persona fallecida, identificada como David Ganchoso Calderón, de 24 años, estaba acompañada de otra persona. Se movilizaba en un vehículo de de color plata marca Hyundai de placas OAL.0161 y ocupaba el puesto del copiloto. Al ver que uno moto interceptó el vehículo, se bajó y alcanzó a correr dos cuadras, pero fue alcanzado, informó la policía.

Carlos Rivera Arteaga, quien conducía el vehículo, no quiso hablar sobre el hecho.

La víctima tenía antecedentes penales por robo de vehículos; y el carro en el que se movilizaba, según la Policía, lo estuvo vendiendo en Santa Elena, pero como no logró llegó a hacerlo en Playas.

El COE convocó a una reunión emergente

Frente al aumento de asesinatos, la mesa de seguridad del COE cantonal, que la preside el alcalde Gabriel Balladares, hizo una reunión para tomar acciones inmediatas. Lo primero que se decidió es enviar un comunicado a la ministra del Interior Mónica Palencia para darle a conocer el problema de inseguridad, para que envíe ayuda inmediata; mientras que el Municipio declarará el estado de emergencia y adquirirá camionetas para las Fuerzas Armadas, pues los vehículos que ellos tienen no son aptos para hacer persecuciones.

Desde el 10 de septiembre, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) hará operativos para verificar que todas las motos tienen placas.

También a mediano plazo, dijo Balladares, se construirá un cuartel para que la policía albergue a los refuerzos cuando se los solicite. Estos trabajos se harán en coordinación con la policía nacional y los respectivos ministerios, dijo el alcalde.

Pese al incremento de crímenes, el coronel Juan Salinas, comandante del distrito Playas, dice que en relación al 2023, los crímenes han decrecido en lo que va del año. Pero la ciudadanía opina lo contrario. Alega que no denuncian por miedo a engordar la lista de asesinatos.

"Solo vivimos entre balas y amenazas", aseguró una habitante del balneario que solicitó mantenerse en el anonimato.

La presencia de militares y policías en sitios de atracción turística como las playas es una de las propuestas del sector. Cortesía

Las cifras de asesinados van en aumento

Según las cifras oficiales, entre el 21 y 31 de agosto se han reportado 5 asesinatos; y entre el 2 y 7 de septiembre, 6 más. En total 11 asesinatos en aproximadamente 15 días.

Fernando Espinoza, presidente de la Asamblea Popular, de Playas señala que los estados de excepción no funcionan ni funcionarán mientras no haya un trabajo coordinado con la población civil y autoridades. Cuando se encienden las alarmas por la inseguridad, todos hacen planes, pero poco se ve en los resultados. Terminada la emergencia, todos se olvidan de todo y no hay un seguimiento a los problemas", se quejó.

Wendy Menéndez, directora del distrito de Educación, aseguró que las extorsiones están llegando hasta los padres de familia, mientras que Pancho Yagual dirigente turístico, dice que no solo se trata de tener más policías, sino que las calles estén bien iluminadas. Para él que se haga control de armas en el peaje es más que indispensable, precisó.

