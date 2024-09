Los reclamos por el valor en las planillas de agua en Playas se agudizan

Las quejas en Playas se multiplicaron en agosto pasado no solo por el alto valor del consumo de agua potable, sino porque el código de las planillas dejaron de ser residenciales y pasaron a ser comerciales, lo que elevó más el valor.

“En agosto mi planilla se elevó en un 50 %, de $ 10 que pagaba ahora me están cobrando $ 10 más. No entiendo por qué y no pagaré hasta que la empresa de agua potable me explique por qué”, cuestionó Rosa Jaime, habitante del barrio La Dolorosa, quien dice que revisando su planilla constata que le están cobrando una nueva tasa, de $ 4.60 dólares, por la vigilancia y la seguridad de Playas. Algo que considera absurdo teniendo en cuenta que no hay resultados. “Hay más crímenes que antes, todo está mal”, señala.

A Bélgica Torres, también usuaria, le están cobrando con la tarifa de un medidor comercial desde julio pasado, cuando ella tiene un código residencial. “Creería que esto se da porque en la esquina de mi casa, en una pequeñísima, vendo algunos días caramelos. Yo pagaba $ 14 dólares, pero con tarifa comercial pago $ 24. Realmente no sé qué hacer. ”, señaló

¿Qué dicen las autoridades frente a la denuncia?

Frente a estos reclamos, el alcalde Gabriel Balladares, quien la semana anterior tomó el control administrativo de Hidroplayas. E.P., la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado, convocó a una rueda de empresa para responder a los reclamos y dijo que los problemas son los resultados de las anteriores administraciones, donde hubo alteración de lectura de los medidores por la coima que se le entregaba a los que hacían estos trabajos, para que no reflejen el consumo real de agua. “Hubo durante mucho tiempo desorden y corrupción”, señaló el alcalde quien aseguró que ya están en un plan de ordenamiento y que todos los reclamos serán atendidos para cobrar lo justo. Que aquellos sectores que no tengan alcantarillado no deberán tampoco pagar por el servicio de mantenimiento, detalló.

En cuanto al cambio de código en las planillas, aseguró que no va permitir que se cometan anomalías. Que ya dispuso que se inicie una investigación, alegó, para saber no solo quien ordenó que se haga el cambio, sino también quien está revisando cada caso, y en cuantos se ha adulterado la lectura.

“Ellos serán separados del trabajo, no vamos a permitir esta situación. Además vamos a terminar ya con este problema que generan las guías clandestinas de agua. Hemos iniciado ya un plan agresivo para instalar 5.000 medidores de agua con una entrada de 50 dólares, el resto lo pagarán los usuarios en las planillas de agua durante 2 años. El costo del medidor estará entre los $ 250 y $ 295. Hay que ordenar todo ya”, sentenció.

¿Qué efectos traen consigo las irregularidades?

Como consecuencia de estas irregularidades HidroPlayas tiene una cartera vencida de $ 2 millones aproximadamente, dijo Balladares.

Sobre esta situación, los usuarios esperan que se cumpla y que el alcalde “no lance una promesa más, como acostumbra”, aseguraron ciudadanos como Cecilia Jiménez. “Yo me he cansado de ver que vivimos en completo desorden, inseguros y con actos de corrupción que nos asfixian. Ya en ocasiones anteriores el alcalde ha dicho que resolverá todo, que pondrá orden y pensará en el ciudadano. No ha pasado, hay promesas de obras y mejoras en los vecindarios que están estancadas. Vamos a ver qué pasa ahora”, sentenció la guayaquileña que tiene una residencia en el balneario.

