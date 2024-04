Los agujeros que ponen en riesgo el turismo en Playas

Quienes habitan en Playas y Engabao, o visitan ambas localidades para intentar hacer turismo, dicen estar hartos de rodar en una ruta minada, llena de tierra o ‘trampas’ viales que en cada lluvia se llenan de agua.

“Han tenido que pasar casi 40 años para por lo menos tener cinco kilómetros de una ruta bien hecha, asfaltada, con señalética e iluminación. Llegar al resort Karibao, uno de los puntos turísticos de este sector, es tan complejo. Solo la vía que enlaza a Engabao con el complejo turístico está decente. El que conduce al lugar desde Playas, pese a que fue intervenido hace no más de año y medio, está en un estado deplorable. Es una pena que nuestras vías estén así. ¿Qué imagen estamos dando? Y más aún, ¿cómo podemos atraer al turista?”, cuestiona Sergio Lindao, síndico de la comuna Engabao, quien se lamenta de ver la cantidad de huecos y maleza que invaden esa parte del camino.

Lindao recuerda que en la administración anterior, la entonces prefecta del Guayas, Susana González, inició la reconstrucción de la vía durante su último año de gestión, pero los trabajos se hicieron de forma parcial, solo en el tramo Playas-Karibao, que hoy está otra vez dañado. Durante su gestión, detalla, la obra se suspendió por problemas que hubo entonces con el fiscalizador, y todo quedó inconcluso.

“Es como si nunca la hubiesen intervenido. No sé si la técnica que se usó para asfaltar no fue la adecuada o si el material que se utilizó, como pasa en Guayaquil, fue de pésima calidad. El punto es que llegar a la zona de Karibao desde General Villamil es todo un dolor de cabeza”, se queja el guayaquileño Cristian Valenzuela, quien describe como “deprimente” la situación.

En la era de González, debido a la suspensión de los trabajos, el tramo que conecta a Karibao con Engabao no fue realizado. Hace unos meses lo ejecutó la Prefectura del Guayas, bajo la administración de Marcela Aguiñaga, que, sin embargo, no intervino el tramo afectado. De allí que el camino muestra dos realidades.

Pedro Rodríguez, dirigente de la cooperativa de transporte Narcisa de Jesús, que cubre la ruta Playas- Engabao, dijo que lo poco que se hizo en la anterior administración se ha vuelto a destruir y que, por el mal estado del trayecto, sus unidades sufren daños y que el 60 % de lo que producen se va en compra de repuestos.

“Nada se hizo bien, es un desastre. Las autoridades no ven el daño que le hacen al turismo. Este sitio destaca internacionalmente y, pese a ello, el estado de la arteria no es un tema prioritario a solucionar. Nosotros no queremos que un año un tramo del camino esté bien y en el siguiente esté el otro. Necesitamos una intervención integral. ¿Por qué la prefecta actual no da luz verde para repararla? ¿Por qué no aporta también el Municipio? Sé que el Cabildo no tiene la competencia, pero ante situaciones como estas se podría trabajar en conjunto. ¿Tanto les cuesta?”, se pregunta el turista León Balladares, también guayaquileño, quien cree que de no tomar en cuenta estas acciones: “Playas, Engabao, Ecuador entero..., será el último lugar que el extranjero quiera visitar”.

Sobre por qué las labores no incluyeron los dos tramos, el coordinador de infraestructura de la Prefectura, José Tenelema, argumenta que se ha trabajado según el cronograma que quedó planificado en la administración anterior. Pero adelanta que la entidad está buscando el financiamiento para intervenir toda la vía.

Hay tramos en los que el asfalto que la Prefectura en la administración anterior colocó, se ha desvanecido. De eso no ha pasado ni año y medio, denuncian los ciudadanos. Néstor Mendoza

“Se intervino la ruta Engabao-Karibao porque fue adjudicada en la administración pasada e incluyó el asfaltado, la construcción de un puente de 20 metros sobre el río Tangueo y de un ducto cajón en río Hondo. No fue esta administración la que tomó la decisión de iniciar por ese tramo. A nosotros lo que nos corresponde, una vez que se procedió a la entrega de la obra (en octubre pasado), es buscar el financiamiento para ejecutar el tramo Playas-Karibao, que es de 7 kilómetros. Y es lo que está previsto”, explicó Tenelema.

A decir del funcionario, ese trayecto ha sido ya incluido en el Plan Operativo Anual (POA) de la Prefectura y se espera iniciar el proceso de contratación en el segundo cuatrimestre de este 2024. Que la inversión que se requerirá será de aproximadamente 8 millones de dólares, alega.

Reparación. Para el tramo de 3 kilómetros que va desde Engabao a Puerto Engabao, también afectado, se prevé iniciar el proceso de contratación de obras de bacheo a fines de este año.



Pero esta respuesta, que para más de un habitante anticipa “una promesa que no se cumplirá”, no convence a los conductores que se han hartado de esquivar los agujeros, que aparecen cada dos o tres metros.

“Esperar un año entero por los supuestos trabajos es algo indignante. Entiendo que la entidad diga que no tiene dinero, pero por qué no se busca el apoyo de la misma empresa privada o del Municipio. Y es que a Playas también le conviene que sus entornos o zonas aledañas tengan una imagen impecable. Por favor, estamos hablando de turismo. El problema aquí es que cada autoridad trabaja por su cuenta y, a la final, el único afectado son los votantes”, sentencia la guayaquileña Melissa Carbo, visitante que ha sacado ya de su mapa turístico a General Villamil y a sus alrededores por ignorar que una carretera en buen estado es lo que facilita la llegada de los turistas.

“Son las vías las que nos dan la bienvenida. Es este caso, en todo ese cantón, los caminos nos espantan. El turismo está, por lo tanto, en riesgo. ¿Qué harán? Les pregunto a todas las autoridades”, señala.

