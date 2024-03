El abandono se acentúa en el mercado municipal de Playas

Aunque externamente el mercado municipal Las Balsas luce una fachada que se asemeja a la de un centro comercial, con escalera eléctrica y hasta ascensor, internamente permanece descuidado, dañado y con plagas, se quejan los usuarios. Así lo denunciaron, días atrás, los comerciantes minoristas de General Villamil (Playas) en una reunión que convocó el alcalde Gabriel Balladares para buscar soluciones, según dijo, a los problemas que afectan este espacio desde hace al menos un año.

La lista de quejas fue larga y entre las más notorias estuvo la recolección de basura en la zona de descargue, un proceso que fue catalogado como deficiente, porque los carros recolectores la retiran tarde, lo que hace que se descomponga y todo huela mal.

“En su mayoría son desechos orgánicos de los mariscos y cáscaras de camarones lo que se deja ahí y los carros recolectores pasan tarde a retirar todo. Creo que teniendo en cuenta el tipo de desechos que hay, lo idóneo sería incluso que pasen dos o tres veces al día. Esta fetidez llega hasta el patio de comidas que tiene el centro de abastos. Pero, ¿quién se atrevería a comer así? Por eso es que esa área pasa vacía. Es deprimente”, denunció Darwin Baquerizo, quien atiende uno de los 21 cubículos donde se vende comida.

Además, la estructura interna del techo del mercado ha sido invadida por las palomas que, desde el aire, tiran sus excrementos a las mesas, lo que genera reclamos, a los que se suman los causados por la presencia de ratas que se pasean en las zonas donde predomina el mal olor.

Lidia Ramírez, comerciante de mariscos, se queja de la falta de ventilación y alumbrado. “En los pasillos hace mucho calor, por lo que tenemos que mantener nuestros productos en las hieleras para que no se dañen. Además los extractores de aire están dañados, lo que produce que el olor a marisco sea intenso y esto molesta a los clientes. Los pasillos están a oscuras porque las luminarias, de paso, se han quemado, están llenas de telarañas. Aquí todo está mal”, argumentó Celeste Barquet, también comerciante.

Pero los problemas no terminan ahí. Los vendedores informales causan desorden en las cercanías de la plaza, donde colocan incluso parlantes para ofrecer sus productos. “Playas es un verdadero caos”, señaló el ciudadano Pablo Pibaque.

Atención. Tras las repetidas quejas, la Alcaldía empezó a cambiar las baldosas hace apenas unos días. Néstor Mendoza

Algunos comerciantes reconocen que han tenido que salir del mercado para vender, ante la falta de clientes. “Adentro no se vende nada. Huyen del lugar por las razones antes expuestas. Si el alcalde no soluciona este problema, todos nos iremos y quedará nada más que la estructura de lo que pudo haber sido un centro de abastos”, advirtió Manuela Asicabay, una de las personas afectadas.

Frente a esta situación, el alcalde de Playas se comprometió a dar solución a cada uno de los reclamos, pero de a poco. “Estos problemas los he heredado, no se cometieron en mi administración, pero no voy a pasar lamentándome. La regeneración del mercado ya comenzó con el cambio de las cerámicas del piso, las paredes y mesones de los diferentes módulos, que deben ser más limpios. Nítidos”, puntualizó.

Según Balladares, el Municipio hará un estudio para analizar la posibilidad de reubicar el patio de comidas, situado hoy en la planta baja (cerca del área donde se percibe más la fetidez), de manera que quede en la parte frontal del mercado, donde hay locales grandes que han sido desocupados y que son parte del centro comercial municipal Las Balsas.

“Se va a dar mantenimiento a la ventilación y los extractores de aire, y vamos a potenciar el alumbrado. De forma inmediata haremos brigadas de control de los informales y se realizarán operativos contra los vehículos que ofrecen el producto en las cercanías. Con los informales se hará una socialización, porque muchos de ellos quedaron fuera del mercado nuevo y son los que están en la calle. Por eso se hará un estudio para su reubicación dentro del mismo mercado, que se ampliará. Con respecto a la basura, sí, dispondré que la recolección sea en dos turnos. Uno es insuficiente”, aceptó.

Pedido. La ciudadanía exige que al menos dos o tres veces al día los recolectores retiren los desechos en el mercado.

El alcalde también manifestó, sin precisar fechas, que en los próximos días se adquirirán más carros recolectores. “Es un compromiso público que hago con todos ustedes, de que todo va a mejorar, pero que no será de la noche a la mañana”, sostuvo.

A Ramón Gualpa, quien vende carne en el mercado, lo anunciado le pareció bien, siempre que se cumpla. “Si serán solo promesas, como siempre ha sido, de nada servirá tanta palabra. Confiar ya no se puede. Esperaré acciones. Urge ya que lleguen”, exclamó.

