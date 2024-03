“La vista al mar se perderá con el coliseo que nunca nadie pidió”

Obra. El coliseo continúa construyéndose, pese a que la ciudadanía ha dicho no estar de acuerdo con tenerlo.

“No estoy de acuerdo con la construcción de un coliseo en el malecón porque genera contaminación visual. Si esta obra se la construyera en otro sitio estaría bien, pero lo ahora ejecutado y nunca socializado es un delito”, lamenta Tiburcio Cruz, habitante del barrio San Pedro, que colinda con el sitio donde precisamente la Alcaldía está levantando un coliseo que, a juicio de la ciudadanía, Playas nunca quiso.

Renato De la A, también residente, denuncia que la obra de hecho se convierte en una pared que evita disfrutar del paisaje. “Con el coliseo no se ve gran parte del malecón ni de la playa, que es lo que busca el turista: experimentar momentos”, cuestiona y coincide con la residente Pilar Potes en el hecho de que la obra es el reflejo de la falta de planificación municipal. Un mal que, alegan, es histórico en el balneario.

“En Playas ya hay un coliseo. En el barrio Ecuador, de hecho, se lo construyó hace apenas un año. ¿Por qué quieren otro en un territorio tan pequeño? Ese dinero se lo debió haber empleado en obras prioritarias como la compra de carros recolectores de basura, que no hay, o el arreglo de las calles, que están agujereadas en su totalidad. Nadie socializó además con nosotros este tema. Todo está mal”, señala.

Frente a esta situación, el alcalde Gabriel Balladares defiende la obra alegando que el espacio será utilizado no solo para dar cabida a eventos deportivos y culturales, sino que servirá como albergue a los afectados por las lluvias o situaciones similares. El lugar contará con cocina, comedor y enfermería. "El cantón no tiene albergue y es una prioridad”, argumenta.

Para Balladares, no tiene mayor relevancia que locales y turistas se opongan al levantamiento por verse afectado el paisaje. “En el malecón ya hay edificios y viviendas que no dejan verlo. Esto es un avance para el cantón. Todo ha sido socializado”, sostiene. Pero la ciudadanía lo desmiente.

“Nunca Balladares o sus concejales vinieron. Jamás se acercaron. Talaron hasta un árbol que tenía cien años o quizás más y fue ícono en el corazón de Playas. Sobre lo que han hecho, solo la Alcaldía ha sabido. Nos metieron la mano al bolsillo. Nadie nunca quiso esta obra y lo del albergue ahora lo está inventando. ¿Por qué no convierte en un albergue el coliseo ya existente? Ya basta de tantas mentiras”, le reclama el guayaquileño Carlos Mejía, residente de Playas.

Según defiende Glenda Triviño, directora municipal de Planificación, la construcción incluye la repotenciación de la cancha y del skatepark, que fue demolido para dar espacio al coliseo.

“Se lo reconstruirá, pero en la playa”, dice Balladares, que apunta a que con estos cambios más turistas lleguen al balneario y llenen de vida la avenida Jaime Roldós Aguilera, una de las arterias principales del cantón y que concentra la mayoría de comercios y restaurantes de la localidad.

Efectos Los habitantes alegan que quieren sombra y árboles, más vida y no cemento, peor en el centro del balneario.



“Los principales beneficiados serán los hoteleros del sector que critican hoy la obra, pues habrá demanda de hospedaje, de deportistas, artistas y turistas que asistirán a los eventos internacionales que haremos ahí. Se viene algo grande”, adelanta el primer edil.

No obstante, a los habitantes estos argumentos o promesas les causan rabia, en algunos casos, y risas, en otros.

“Parece que Balladares viviera en otro planeta y no viera lo desordenado que somos. Nuestras calles están ‘minadas’, hay polvo, no tenemos árboles, peor aceras, no hay seguridad y el malecón es cada vez más deprimente. Lo único que nos quedaba era la vista al mar, pero ahora uno se para en la avenida Roldós Aguilera, ve hacia al frente y solo ve cemento. Es triste”, opina Emilia Aguayo, residente de la ciudadela La Victoria.

Se nota la falta de planificación y de conocimiento por parte del alcalde. ¿Cómo quiere atraer al turista con un coliseo, si las calles están llenas de huecos y no hay más espacios naturales?

Walter Maridueña, ciudadano



Para el especialista en planificación turística y gestión patrimonial Enrique Palma, también docente en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), la obra en definitiva altera el enfoque visual natural del entorno.

“Antes existía una combinación de elementos físicos, naturales y otros artificiales. El parque, la playa y el mar estaban íntimamente relacionados entre sí y por eso podíamos apreciarlos como un conjunto armónico. Aquí se debió mantener un carácter acorde con un estilo y escala, pues el turista logra identificar y retener en su memoria la imagen del paisaje urbano, y eso se va a perder”, manifiesta.

