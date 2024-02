En Playas, el agua inundó sus casas y solo pudieron salvar sus vidas

Haciendo malabares para no caer en un hueco o resbalar con un montículo de lodo, atrincherados en sus casas aunque no les queda nada que salvar en ellas, así están decenas de familias del cantón Playas, en la provincia del Guayas, afectadas por las intensas lluvias que han caído en la última semana.

En febrero y marzo se mantendrán lluvias de variable intensidad en el Litoral Leer más

A ellas se suman al menos otras 53 que han sido evacuadas por organismos de socorro, pues la crecida de los caudales de los ríos Arena, Moñones y Tambiche, los cuales atraviesan el cantón, destruyó sus viviendas y pusieron en riesgo sus vidas.

Gisella Ramos fue una de las rescatadas. Ella habita en el barrio Playas 2, uno de los más dañados por el temporal y narró cómo pasó horas aislada en el segundo piso de su vivienda, pues la planta baja había sido cubierta totalmente por el agua.

“Cuando el río se desbordó, las casas empezaron a llenarse rapidito, tuvimos que subir (a la planta alta) porque a mi hijo (un menor de unos cinco años) y a mí el agua nos superaba”.

Una mujer procura aglomerar los enseres destruidos en medio del agua que rodea su casa en Playas. CARLOS KLINGER

Relatos de angustia y un panorama desalentador

“Estuvimos ahí varias horas hasta que llegaron los bomberos en un bote inflable y nos sacaron. A mi cuñada, que vivía al frente, el agua se le llevó la casa; en otras calles tuvieron que poner cuerdas para que la gente se agarrara y pudiera salir, sino la corriente se los llevaba”, relató.

Caos en Chone: Trasladan en botes a bebés tras colapso de hospital Leer más

Al ser imposible volver a su vivienda, luego de que pasó la lluvia y el caudal del río retrocedió, no le quedó otra opción que acudir al albergue que la Alcaldía habilitó en el Centro Recreacional Gran Cacique Tumbalá, ubicado en el barrio Ecuador, al oeste del cantón.

En este centro se les ofrece a los damnificados agua, comida, vestimenta, artículos de higiene personal, atención médica, colchones y un espacio cubierto para dormir. “No hay ninguna restricción, quienes tengan la necesidad pueden venir a solicitar asistencia, hasta al momento (la noche del miércoles 21 de febrero) tenemos 170 personas acogidas, aunque el número aumenta a cada minuto”, detalló Joselyn Peña, directora de Gestión Social del Municipio.

Barrios como San Jacinto, Enrique Torbay y Aguas Verdes, más que zonas habitadas, parecen un campo de posguerra, los pocos rincones que no están anegados, están cubiertos de palizadas, vegetación, enormes cráteres y lodo. Algunos cuerpos de animales ahogados son parte de la cruenta postal.

Decenas de personas damnificadas pernoctan en un centro deportivo asignado como albergue temporal. CARLOS KLINGER

En la avenida Paquisha, vía de acceso al cantón desde Guayaquil, decenas de personas se agolpaban a los lados de la carretera para rogar por ayuda a los vehículos que pasaban o a la espera de que llegara alguna autoridad u organización caritativa a donarles una manta, comida o hasta una botella de agua.

El Niño: Gobiernos locales exigen recursos para enfrentar la crisis Leer más

“Estamos con el agua al cuello y al alcalde no le importa, llevamos días inundados y nadie hace nada. Necesitamos que nos auxilien, lo hemos perdido todo”, gritó uno de los afectados cuando vio llegar a un equipo de EXPRESO que se acercó para corroborar la magnitud de los daños en el territorio.

Este Diario pudo observar que luego de una o dos cuadras, el terreno declinaba y el agua subía a tal nivel que solo lanchas podían pasar con seguridad. Además, afuera de las viviendas, algunas de caña y otras de construcción mixta, estaban amontonados colchones, electrodomésticos, muebles y ropa que habían quedado inservibles.

“Me estoy quedando en la casa de una amiga, hasta cuando pueda, porque como dice el dicho: ‘A los tres días el muerto apesta’. Cuando ya no me pueda quedar en su casa, no sé qué voy a hacer, no tengo dónde quedarme”, aseguró Mercedes Baque, una adulta mayor damnificada, quien se agarraba de lo que podía en su afán de salir del barrio Playas 2.

Moradores observan el corte de la carretera tras la caída de uno de los puentes que conectaba a la comunidad de Engabao y el puerto. CARLOS KLINGER

En Engabao se cayeron dos puentes y hay una comunidad aislada

En Engabao, comuna aledaña a Playas, las mayores afectaciones han sido en la infraestructura vial. Dos puentes que la unen con su puerto, se desplomaron por la crecida del río Zulluño, lo que la dejó incomunicada.

Una lluvia de destrucción y angustia inunda los cantones de la Costa Leer más

“Sin el puente no podemos ir a dejar la pesca del día al puerto, no la podemos vender. Nos ha tocado varar aquí en playa Paraíso, que es un balneario turístico, a tratar de vender el producto porque los camiones no pueden llegar al puerto”, explicó Mario García, pescador.

Mientras la Prefectura del Guayas habilitaba un paso, los habitantes arriesgaban la vida para atravesar de orilla a orilla, para llevar insumos y víveres a sus familias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!