Los crímenes van en aumento en relación al año pasado en Playas 

De enero al el 5 de marzo de este 2024, ya son 19 las muertes violentas que se registran en General Villamil Playas, mientras que el 2023, en este mismo periodo, se reportó un solo crimen, según las estadísticas de la Policía Nacional.

En abril del año pasado hubo 6 asesinatos y desde entonces, como lo ha publicado EXPRESO, los crímenes no pararon. De hecho el 2023 se cerró con 80 asesinatos al estilo sicariato.

Los meses más violentos de ese año fueron agosto con 17; septiembre, con 10; octubre, con 16; y noviembre con 14.

En estas cifras no se registran los muertos que fueron escondidos por sus familiares en su casa para que Criminalística no se los lleve a la morgue de Milagro, en Guayas. A ese cantón, ante la falta de una morgue en Playas, deben ser llevados los cadáveres.

El barrio Aguas Verdes, Playas, 2; El Refugio, Brisas de Playas, Buenos Aires, Tiwinza y Brisas del Mar, son los sectores que tanto el año pasado como ahora sobresalen como los puntos más calientes del territorio. El centro del balneario y el malecón, que son áreas consideradas como turísticas, sin embargo, han sido también escenarios de crímenes y robos.

El jefe subrogante de la Policía, mayor Franklin Castro, aseguró a EXPRESO que falta personal preventivo para aplacar la inseguridad que hoy en el cantón se experimenta. Actualmente apenas 59 uniformados y un patrullero además de una camioneta custodian la ciudad, lo que resulta insuficiente.

"Hace falta personal de unidades especiales para trabajar en procesos de inteligencia que den con los brazos armados de las bandas criminales, que en Playas son dos", aseguró Castro; que hizo énfasis en que ya ha pedido a la subzona de la Policía que les envíen refuerzos y está a la espera de una respuesta.

Para la ciudadanía, que haya escasez de vigilancia refleja por qué el toque de queda tampoco ha dado resultados favorables. "No hay quien vigile las calles. De vez en cuando vemos militares, pero policías no hay nunca porque simplemente no hay personal. La situación es más que compleja", alegó Paúl Bastro, ciudadano.

