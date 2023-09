Playas tiene una deuda con el turismo

Que General Villamil tenga 14 kilómetros de playa, una extensa oferta gastronómica, así como un buen clima (de hecho el segundo mejor del mundo, según lo anunció la Unesco años atrás), ha logrado captar la atención del turista. Pero solo hasta que cae el sol. Y es que llega la noche y los escenarios para divertirse se limitan a caminar por el parque y las calles del centro, que tienen aún un sinnúmero de huecos, además de aceras que son incluso un riesgo para los peatones.

La violencia recrudece y atemoriza a Playas Leer más

A esto se suma el tema de la inseguridad, que solo el pasado 14 de septiembre llevó al alcalde Gabriel Balladares a barajar la opción de dejar su cargo o al menos pedir una licencia, decisión de la que desistió al término del día.

(Te invitamos a leer: Playas: Tres décadas sin una ordenanza de turismo)

“Yo no sé si el alcalde siga o no y en realidad eso tiene poco peso a la hora de decidir si salgo o no de casa pasadas las 18:00. A mí lo que me importa es la realidad: que nos roban o nos matan y que, además, no tenemos espacios para distraernos. Las autoridades siempre han creído que porque tenemos playa ya tenemos que agradecerles. Pues no es así. El malecón está muerto, no tenemos grandes parques, ni siquiera uno bueno... No tenemos un corredor de entretenimiento, como una especie de zona rosa. Acá uno viene a bañarse, a jugar con la arena y en la noche a dormir. Y se acabó el paseo”, reconoce el guayaquileño Sebastián Aldás, habitante de la ciudadela La Victoria, que cada vez visita con menor frecuencia el balneario por lo antes expuesto. Y porque su vecindario, como ha publicado este Diario, permanece en estado de abandono.

EXPRESO dialoga con el alcalde de Playas Gabriel Balladares sobre la inseguridad, la crisis que atraviesa el cantón y sobre qué heredó de la administración anterior.



La entrevista completa: https://t.co/pOjqrbIZ5e pic.twitter.com/hwHmWviwof — Diario Expreso (@Expresoec) July 27, 2023

“En una entrevista que ustedes publicaron, Balladares dijo que al final de este año empezarían los arreglos. Espero que sea así. Ojalá. Mientras tanto, vendré de forma esporádica o lo haré solo por el día y me regresaré a Guayaquil, porque aquí realmente hay poco o nada que hacer”, agrega.

La violencia espanta al turista de los balnearios Leer más

Como él, decenas de visitantes optan por retornar el mismo día a sus ciudades. Así lo reconoce Wilter Salmerón, presidente de la Unión de Servidores Turísticos del cantón, que exhorta a las autoridades a invertir de una vez por todas en el turismo de Playas.

(Te invitamos a leer: La violencia obliga a declarar en estado de emergencia a Playas)

“Tenemos un malecón de dos kilómetros, pero sus atractivos son pocos. Apenas tiene una fuente de agua y un parque infantil, pero a ambos les falta luz. Hay dos módulos que ofrecen bebidas y otros 47 que se especializan en comida, solo durante el día. Y ojo que estoy refiriéndome solo a la primera etapa, porque en la segunda, que empieza en el parque infantil hacia el tan recordado Hotel Humboldt, no hay ningún atractivo. Playas no tiene nada que ofrecer en las noches”.

El alcalde de Playas, Gabriel Balladares, denunció que, tras el asesinato de Eduardo Freire, él y su familia han sido amenazados de muerte. En las redes sociales ha comenzado de igual forma ha circular un panfleto con amenazas en contra del primer edil.



Toda la información: — Diario Expreso (@Expresoec) May 17, 2023

William Apolinario, exdirector de Turismo y concejal de esta administración, asegura que Playas tiene muchos espacios nocturnos que se pueden explotar, pero que no tienen la infraestructura necesaria como para promocionarlos. La falta de vías en buen estado, a su juicio, es una de las más grandes falencias.

Viajo a Playas solo para pasar el día, porque en la noche prácticamente paso encerrada. ¿Mi única opción allí? Salir a comer, y para eso me quedo mejor en Guayaquil.

Doménica Cáceres, guayaquileña

“Tenemos un mirador, en el barrio Balcón del Pacífico, donde se levanta el monumento a la Virgen de las Mercedes, y junto a él bien podría construirse un enorme parque. La vista nocturna sería espectacular. También se podría rescatar el esterillo que está al sur del malecón, allí se podría hacer un minimalecón y en sus aguas se podría navegar con pequeñas embarcaciones. Son tantos los proyectos que podría tratar el Concejo Cantonal, pero por ahora no prosperan”, reconoce.

Playas: gremios turísticos alistan un plan contra El Niño Leer más

Para Enrique Palma, docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), Playas no tiene ni ha tenido una vida nocturna ordenada y esto la ha convertido en un destino turístico complejo. Que el reto radica en conjugar su condición de espacio turístico integral con lugares de ocio y diversión que ayuden a la diversificación del turismo, analiza. Y hace hincapié en que si no han podido desarrollarse proyectos de este tipo, es porque tampoco existe una ordenanza que categorice y regule técnicamente los espacios de diversión nocturna.

(Te puede interesar: Los habitantes de Playas vivieron un día marcado por la violencia)

“En el malecón los fines de semana se estacionan carros con música a alto volumen y se aglutinan personas a beber en la calle. Esto se da porque evidentemente no hay establecimientos destinados a este tipo de entretenimiento. Y mientras no haya planificación y una norma que regule y ordene todo, Playas estará como está”, advierte.

La falta de atractivos y el hecho de que la pileta, por ejemplo, permanezca apagada espantan a los visitantes incluso un viernes por la noche, que fue cuando se tomaron las fotos. Néstor Mendoza / EXPRESO

Para el docente, un imán para el visitante sería, como aseguró también la ciudadanía, contar con una zona rosa en el malecón que brinde las seguridades necesarias para que los turistas tengan experiencias enriquecedoras. “Solamente así, General Villamil no será más un destino de paso, sino que de concentración. Eso beneficiará directamente al turismo, al territorio, al sector hotelero, comunitario, a todos”.

mo Playas, pero más por la nostalgia de lo que viví en la infancia. Si los proyectos planteados se hacen realidad, habrá entonces oportunidad de revivir el balneario. Gabriel Solórzano, guayaquileño

Consultado sobre los proyectos que esta administración prevé para dar inicio al renacimiento nocturno del balneario, el director municipal de Gestión Turística, Deportiva y Patrimonio Cultural, Mario Freire, dice que prevé crear una zona rosa orientada al turismo de diversión, con bares y discotecas y una explanada con 10 locales y pistas de baile, al estilo de los bares ingleses y franceses.

“No queremos ni dejaremos que Manglaralto sea otra Montañita” Leer más

Que ya han iniciado los estudios técnicos, dice. Y que el Cabildo le apostará también al “turismo del misterio”.

“En Playas existen atractivos como las ruinas de lo que fue la Academia Militar ‘Juan Gómez Rendón’, el antiguo casino, la casa de Emilio Estrada, que son sitios de interés cultural e histórico. Todos tienen potencial para el turismo. Queremos hacer una especie de ruta del misterio. Son recorridos que se harán solo en la noche. Los análisis ya han empezado”.

(Te puede interesar: Las puertas se abrieron, pero no hubo atención en el Municipio de Playas)

Aunque Freire no se refiere a si se creará o no una ordenanza, menciona que en el malecón se levantará un barco de artesanías y 11 locales que juntos tendrán la forma de una embarcación. Que la estructura tendrá columpios en la popa y una cafetería, adelanta, sin dar una fecha tentativa para el inicio de la obra.

Proyecto El Municipio asegura que ha iniciado los estudios para construir un parque acuático en la zona de la playa. El objetivo es dar a los ciudadanos una opción alternativa para disfrutar del mar.

La ciudadanía ve con buenos ojos estos proyectos, pero exige que no queden en promesas. “Yo puedo decir que voy a tener hasta un Disney World y todo sonará bonito. Lo ideal es que lo construya. Que este año haga los estudios, todo lo que requiera, y en el 2024 se empiecen a ejecutar, pues de lo contrario nos quedaremos sin visitantes, sin vida, sin comunidad”, alega Nathalia Landín, residente de la ciudadela Bellavista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!