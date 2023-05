Tras cerrar sus puertas y suspender la atención al público, al mediodía del miércoles 17 de mayo, por el temor que existía de que se vuelva a registrar otro hecho violento que dejó un empresario como víctima en el parqueadero del Municipio, la entidad reabrió este jueves 18 de mayo sus puertas, para trabajar administrativamente, pero no hubo atención para los contribuyentes que llegaban constantemente a realizar sus diligencias.

Ligia Espinosa llegó al sitio a pagar los predios de su casa que tiene en Playas, la mujer que arribó desde Daule, tras un viaje de 4 horas aproximadamente, no pudo cancelar los valores de los predios porque en la ventanilla le dijeron que no estaban cobrando y que regrese el próximo lunes, cuando la atención al público se normalizará.

La señora dijo que había gastado en pasaje, comida y le han hecho perder el tiempo. “No volveré y después no se anden quejando que no tienen plata y por eso no hay obras”, se expresó molesta la contribuyente.

Como ella, muchos no pudieron hacer sus diferentes trámites en el Municipio, porque, aunque las puertas estaban abiertas, no había atención al público. “Debieron por lo menos poner un aviso de que no había atención, para no venir y hacer perder el tiempo”, se quejó un contribuyente que venía de Data de Villamil, a legalizar un terreno.

El departamento de comunicación del Municipio de Playas dijo a EXPRESO, que no se está atendiendo al público, porque se está cambiando la papelería, que tiene los logos y el arte de la anterior administración; que la atención se reanudará el lunes; que no es por el tema de seguridad pues en Playas, después de lo que sucedió el martes, hay paz y seguridad; que, además, la Policía ronda permanentemente el Municipio dándole confianza y seguridad a la gente.

Se informó que el alcalde Gabriel Balladares se encontraba en Guayaquil, en una mesa de trabajo con el gobernador, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, para tratar sobre los temas de seguridad en Playas, en vista de los últimos acontecimientos.