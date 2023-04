Las tuberías para el alcantarillado sanitario que beneficiará a las poblaciones de Manglaralto y Río Chico, en la provincia de Santa Elena, están enterradas en un 97%, pero ninguna vivienda puede hacer uso del sistema porque aún no está lista la planta para tratar las aguas residuales, que es la parte fundamental para el funcionamiento del plan.

Lo más preocupante es que la actual administración municipal del cantón Santa Elena, que ejecuta la obra, está a menos de dos meses de culminar su período y aún no define ni siquiera el sitio para construirla. El lugar que constaba en la planificación fue rechazado, puesto que la estructura iba a estar ubicada a escasos metros del río y eso no fue permitido por la comunidad que levantó la voz, como publicó EXPRESO.

En enero pasado, el alcalde Luis Segovia acudió a Manglaralto, localidad aledaña a Montañita, para explicar a los moradores sobre el proceso de la obra y el tratamiento que se daría al líquido residual, pero la reunión se volvió polémica y no terminó bien debido a los gritos de reclamo en contra de lo que se pretendía realizar.

Las personas mostraron su desacuerdo por el área donde se iba a levantar la planta y su cercanía con el afluente que desemboca en el mar. El temor se centró en que el estero se contamine de la misma forma que lo está el de Montañita. Un problema ambiental que tampoco el Municipio ha logrado resolver.

Hemos padecido tanto. Tenemos las tuberías enterradas en las calles, pero a las aguas residuales no hay dónde llevarlas. Esto es una barbaridad. Una burla.



Para los moradores, estas son las consecuencias de la mala planificación para desarrollar una obra tan importante para la salud de más de ocho mil personas. “Ya son más de tres años y la bendita obra aún sigue a medias”, se queja la comunidad.

“No queremos que Manglaralto sea otra Montañita, aquí deben intervenir las autoridades de otro rango del Gobierno. Esto es una prueba más de que este proyecto le quedó grande al Municipio. Los administradores ya se van el 14 de mayo y nos dejan tremendo daño”, dijo contrariado el habitante Armando Rodríguez.

La guayaquileña Paola Freire, propietaria de un hotel en el lugar, comentó que se logró detener lo que denominó “un atentado contra la naturaleza”. “En el río donde se pretendía construir la planta están los acuíferos que alimentan de agua a los pozos de donde se extrae el líquido para el consumo humano. Me pregunto: ¿qué clase de técnicos tiene el Cabildo? ¿A qué cabeza se le pudo ocurrir plantearnos tal cosa?”, sentenció.

Las vías. Entre la semana pasada y esta han empezado a pavimentarlas y lastrarlas. ¿El problema? Que lo harían una vez lista la planta. Si se la hace, nuevamente deberán ser intervenidas.

Freire, quien preside el comité cívico local, recordó que el sistema de alcantarillado sanitario para Manglaralto y Río Chico, al igual que el asfaltado de todas las calles de ambas poblaciones, debieron concluir en septiembre del 2021, pero el trabajo está “a medias y mal”.

Y es que las calles, por ejemplo, hace apenas unos días han sido asfaltadas. Esto, cuando deben hacer la planta y deberán abrir las vías otra vez.

“Si desde un principio se hubiese dicho que no tenían el lugar para la construcción , no dejábamos romper las calles. Hemos padecido tanto tiempo con las vías en mal estado y por gusto. Tenemos las tuberías enterradas, pero a las aguas residuales no hay dónde llevarlas. Esto es una barbaridad. Ahora qué va a pasar. Cuando tengan el sitio listo, ¿otra vez los caminos serán intervenidos? ¿o es que los trabajos serán imaginarios? Qué mal chiste es este”, reclamó Rubén Morán, otro residente de Manglaralto.

¿Qué clase de técnicos tiene el Municipio? Solo a ellos se les puede ocurrir construir la planta en los acuíferos que alimentan de agua a los pozos. Solo a ellos...



Para el ciudadano Carlos Macías, todo empezó mal desde que no hubo la debida socialización con la comunidad. “Debió informarse sobre la realidad del proyecto. Las autoridades municipales lo volvieron hacer: nos mintieron”, expresó.

El exalcalde Otto Vera empezó la construcción del proyecto y Segovia, por pedido de los ciudadanos de Manglaralto, dispuso que se suspenda la edificación de la planta hasta segunda orden. La autoridad ordenó que se asfaltaran las calles principales, pero eso no ha disminuido la queja.

Segovia dijo a EXPRESO que el Municipio busca que los pobladores se pongan de acuerdo en el sitio para construirla y aseveró que el gobierno cantonal tiene el recurso económico destinado para la obra, pero dependerá que se disponga el área.

“Es verdad que en nuestro período que está por terminar no vamos a poder inaugurar el sistema de alcantarillado sanitario en ambos puntos, como fue nuestro anhelo. Esperamos dejar definido el lugar para la construcción porque los recursos económicos están ahí”, señaló.

Sin embargo, para habitantes como Andrés Ortiz y Adriana Giler, guayaquileños, esa respuesta del Municipio no hace más que “endosar el problema y la solución” a quienes no debe. “Se supone que ellos son los técnicos, que ellos deben saber dónde sí y dónde no se ejecuta tal obra. Es obvio que si la ciudadanía rechazó el sitio pensado es porque era contaminación vivita lo que iba a generar. O es que acaso el Municipio de Santa Elena no le importa nada. Que no digan ahora que la llegada de la estructura depende de la comunidad. Por favor. No sean cara duras”, se quejó Giler, quien tiene una casa para vacacionar.