Más desconocimiento que certezas hay entre los moradores y visitantes de algunos balnearios de la Costa ecuatoriana, quienes poco conocen sobre los riesgos que se corren al bañarse en el mar, que últimamente se ha visto muy contaminado.

Las constantes lluvias, la contaminación ambiental, los fuertes aguajes, el desbordamiento de los ríos y hasta el hallazgo de elementos tóxicos en el mar son algunas de las principales preocupaciones para los expertos, que ven con inquietud la aparente tranquilidad de los ciudadanos que disfrutan al bañarse incluso en las aguas formadas por los improvisados riachuelos.

“Bañarse en aguas contaminadas no solo produce daños en la piel, sino también problemas gastrointestinales. Algunas personas creen que no les pasa nada, debido a que desconocen las repercusiones a futuro”, explicó el médico peninsular Diego Alejandro, quien destaca en la provincia por tener varias investigaciones en contaminación ambiental.

Alejandro indicó que es común que luego de un tiempo aparezcan enfermedades dermatológicas, como manchas y hongos en el cuerpo, y que los pacientes no sepan por qué. Algunos no se han bañado en el mar, pero han caminado sin zapatos por la orilla.

Playas. En este balneario, las fuertes lluvias han hecho que zonas cercanas al mar también se llenen de agua, como si fuesen ríos. Nestor Mendoza

Sin embargo, esta información contrasta con el criterio de algunos turistas y residentes del cantón Playas, pues consideran que bañarse en el mar o en estos riachuelos contaminados es “lo más rico y refrescante del mundo” y que lo hacen sin problemas. “No pasa nada, el agua salada cura todo, así que con total tranquilidad me baño en el mar y esos riachuelos, que son lo más refrescante del mundo. Además son ideales para los más pequeños, porque no hay mayor riesgo de que se ahoguen”, dijo el turista Camilo Córdoba en Playas.

En este cantón, el esterillo es otra fuente de contaminación. A este brazo de mar están conectadas tuberías de aguas servidas, de las viviendas asentadas en su ribera, además de la basura que se acumula. No obstante, para Carlos Mite, comerciante del sector, el agua del mar purifica cualquier contaminante. “Toda esta contaminación llega al mar. Cuando la marea sube, limpia el estero. Las olas renuevan todo, no pasa nada”, expresó confiado.

Por otra parte, Francisca Cruz, dueña de una cabaña en Playas, comentó que en su local las alcantarillas se rebosan cuando llueve y esas aguas van a parar al mar. Dijo que ya ha hablado con Hidroplayas para que solucione el problema, pero la respuesta que ha recibido es que por ahora no puede hacer nada.

Si el bañista se topa con un cuerpo hídrico contaminado podría afectar, de lo contrario no. Karen Lindao,

​directora de Medio Ambiente de Playas

Karen Lindao, directora de Medio Ambiente del Municipio de Playas, considera que la situación no es para alarmarse. “El mar está en constante movimiento, lo que hace que toda contaminación vaya desapareciendo. Si un bañista se topa directamente con un cuerpo hídrico totalmente contaminado podría afectarle, de lo contrario no”, aseveró Lindao, quien añadió que los derrames petroleros sí son una contaminación directa.

Otro de los balnearios más afectados en los últimos años por la contaminación es Montañita, en la provincia de Santa Elena, que pese a la conocida situación que vive con respecto al mal manejo del sistema de alcantarillado sanitario, continúa siendo el sitio predilecto para turistas que buscan surfear o compartir en el mar entre amigos.

“Tanta gente que se baña en Montañita, entonces hace tiempo que se habrían enfermado, pero eso no ha ocurrido. Quizás a los que tienen piel delicada se les haya complicado un poco. En mi caso y el de mi familia no ha pasado nada”, sostuvo Sergio Ortiz, un joven que es asiduo visitante del lugar.

En una zona de playas se forma un esterillo que contamina al mar Nestor Mendoza

Sin embargo, para la doctora Gardenia Jara, esta idea de que la contaminación de los mares no trae repercusiones es muy común en los jóvenes. “Quizá al momento del baño no les pasa nada, probablemente no en las primeras semanas, por eso creen que el agua está bien. Pero podría ocurrir que luego de unos meses se presenten problemas. Particularmente, he atendido pacientes con salmonelosis y otras patologías similares y la mayoría de ellos tiempo atrás estuvieron en playas evidentemente contaminadas. Bañarse en ciertas playas puede ser perjudicial para la salud. Hay que saber elegir bien los balnearios”, advirtió la especialista en dermatología.

Otra ciudad que se han visto muy afectada por el fuerte invierno en este 2023 es Salinas, donde sus habitantes han aprovechado esto para nadar, usar sus boyas y hasta motos acuáticas en las principales calles de la localidad.

Marina Jalón, madre de familia radicada en esta urbe, admitió su preocupación. “Yo no dejo bañar a mis hijos cuando ocurren estas inundaciones. Todo se contamina y luego podrían venir las enfermedades”. Ella cree que hay mucho desconocimiento del tema. “Yo lo digo solo por lógica, no porque conozca del tema, pero siento que hay mucha ignorancia por parte de los residentes, que suelen bañarse como si fuera agua cristalina. No creo que eso esté bien”.

Bañarse en aguas contaminadas produce daños en la piel y problemas gastrointestinales. Muchos creen que no. Diego Alejandro,

​médico especialista

Por otra parte, el biólogo Richard Duque, docente de la Universidad Estatal de la Península, señaló que el daño ambiental por el desborde de esteros o riachuelos contaminados no solo afecta a los seres humanos, sino también a las especies marinas.

Citó como ejemplo lo ocurrido en el 2020, cuando una enorme mancha de agua sucia desfogó en Salinas, donde después aparecieron algunas especies marinas muertas. Así mismo en la zona de Chanduy, al sur de Santa Elena, se han dado estos casos.