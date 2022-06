El barrio que rechaza vivir el episodio gris de Manglaralto

Enrique Heredia vive en el balneario Ballenita, en Santa Elena, desde hace 35 años y desde entonces se ha visto obligado a vivir entre nubes de polvo. Lamenta que el sector El Faro II, donde reside, esté en completo abandono, no tenga áreas verdes, no se le dé importancia al turismo, que la movilidad sea un desastre, que ni siquiera haya bordillos ni aceras..., y que aun así los habitantes cada año tengan que pagar al Municipio de Santa Elena impuestos altos.

Heredia asegura que en 2021, ante la insistencia ciudadanía, finalmente, la Alcaldía dio luz verde a la obra de alcantarillado, que ya está en funcionamiento; y que lo prometido con respecto al arreglo de las calles está ejecutándose, pero a paso de tortuga.

Hace dos meses la maquinaria llegó al sitio para darle forma a la obra; pero a la semana los trabajos se detuvieron. Ahora las arterias del balneario están peor que antes, lamentan. “Esto es un camino minado”, piensan.

Pido al Municipio que la obra quede terminada pero de forma inmediata y bien construida. Ahora hay polvo, día y noche, caminar se tornó difícil. Las calles son irregulares.



Byron Mateo

residente del sector

“No hay planificación, así resumo el problema. Aquí vinieron a remover la tierra y se fueron, así nada más. Hasta las tuberías de agua quedaron expuestas, todo está intransitable”, dijo Heredia, al coincidir con el habitante León Manosalvas, quien criticó que todos los trabajos que se hacen en Santa Elena sean así: tardíos.

“Hace menos de un mes, EXPRESO contó que en Manglaralto (ubicado a no más de 10 minutos de Montañita), los trabajos habían quedado en pausa sin explicación. Si no fuera por los reclamos, el Municipio no se acercaba. Ojalá aquí hagan lo mismo, no nos vamos a quedar callados. No más”, indicó.

Byron Mateo es vecino de Heredia y agregó que en varias ocasiones ha acudido al Municipio a reclamar por los inconvenientes creados, pero las respuestas de las autoridades siempre son las mismas. “Estamos trabajando, ya vamos a arreglar. Ténganos paciencia”, relató, al hacer hincapié en que las familias viven ahora con gripes permanentes, generadas por el polvo que dejan los carros al pasar.

Baches. Huecos como los de la imagen es posible encontrar en el vecindario y en la avenida principal del balneario.

A juicio de los vecinos, esta problemática se agravó por la proximidad de las elecciones. “Quieren, dizque, hacer obras por todos lados, dicen que construyen aquí, que lo hacen allá, que dan atención al niño, a la mujer, al adulto mayor, pero a la final no hacen nada, pues todo queda a medias y el escenario se agrava. Si no van a trabajar bien, entonces mejor no hagan nada. Circular hoy por vecindarios como Lomas de Ballenita, Ballenita Sur es nefasto, por esos sitios no hay una sola ruta libre de huecos y fango”, se quejó el guayaquileño Mauricio Monteverde, quien tiene una vivienda para vacacionar cerca del mirador. La única parte que está en mejores condiciones es el centro, aseguró, aunque en esta ruta los huecos también se pueden contar.

Sobre esta situación, el alcalde Otto Vera señaló que no hay atrasos, pues la obra integral, que comprende el alcantarillado sanitario y el 90 % de las vías asfaltadas, estará lista a partir de septiembre. Dijo que hace 15 días inauguró el alcantarillado sanitario en Ballenita sur, por lo que pidió paciencia. “Ya falta poco para que Ballenita sea el balneario que anhelan. Les pido paciencia, tenemos el presupuesto para que todo se cumpla”, agregó.

Carencias. Los vecinos de El Faro II exigen que se regeneren también las veredas, inexistentes en el vecindario.

Pero la ciudadanía no aceptó el argumento. “Siempre dice lo mismo, pide paciencia, pero todo aquí lo hace a medidas. No entiendo cuál es la razón para entonces abrir calles en varios puntos a la vez, si no va a terminar los trabajos como y cuando se debe. ¿Qué está intentando hacer? ¿Quiere que creamos que porque abre y pone tuberías en varios puntos está cumpliendo? No queremos ser el espejo de Manglaralto. Cuando inicie y termine la obra como se debe, aplaudiré; mientras tanto, lo que está haciendo el alcalde es política”, dijo Julio Aguilera, de El Faro II.

Si aquí se habló de una obra integral, perfecto; pero termínenla. No es posible que hagan una parte, la mitad, y que todo quede peor que antes. Hay más molestias.



Enrique Heredia

habitante de El Faro II

Javier Yagual, vicepresidente del Comité Turístico de Santa Elena, si bien está consciente del malestar ciudadano, exhortó a que prevalezca la calma, si todo se cumple como lo ha prometido.

“Yo espero y ruego porque sea así porque el balneario ha vivido en un completo abandono. Ahora se puede decir y prometer mucho, pero lo que estamos viendo es lo mismo de siempre: molestias y problemas”, añadió Jorge Jiménez, quien habita a una cuadra de la arteria principal de Ballenita, que por la cantidad de baches que tiene, para muchos, es ya un suelo lunar.