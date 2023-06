La violencia obliga a declarar en estado de emergencia a Playas

El COE cantonal de General Villamil, Playas, resolvió finalmente declarar a este cantón en estado de emergencia. Los delitos y la violencia que afectan al lugar, sumados a la insalubridad y al hecho de convivir con un sistema de alcantarillado colapsado, obligaron a las autoridades tomar esa medida; que fue precisamente la que, por meses, ha venido reclamando la ciudadanía.

Que ya están hartos de no poder salir a causa de los crímenes que se registran en el balneario y de ni siquiera poder asomarse a las ventanas de sus casas por percibir, al pie de sus puertas, el olor a basura que los invade, han denunciado, como EXPRESO lo ha publicado.

Pese a que la declaratoria se dio la semana pasada, la resolución recién se firmará en las próximas horas, confirmó ayer la Alcaldía de Playas a este Diario.

El alcalde Gabriel Balladares aseguró que no permitirá que el cantón caiga en el abandono y que se convierta en un botadero de basura público, como lo consideran los ciudadanos y turistas.

“Como presidente del COE declaro la emergencia en materia de salubridad y seguridad, y bajo mi responsabilidad, con el apoyo de todas las mesas de trabajo del COE, vamos a revertir de una vez por todas esta situación, que se mantendrá por 60 días y puede extenderse por otros 30 más”, precisó.

Detonante. El asesinato de un empresario en el parqueadero del Municipio, en mayo pasado, y las posteriores amenazas al alcalde agudizaron la problemática. Néstor Mendoza

Según explicó Balladares, desde ahora la Alcaldía golpeará todas las puertas para conseguir los recursos necesarios para enfrentar la emergencia. “Encontré un Municipio con 9.000 dólares y con grandes problemas y deudas”, señaló, al asegurar que entre las acciones que implementará consta la intervención del relleno sanitario, que está de igual manera a tope; alquilará 10 volquetas para recoger la basura, y solicitará que más policías y militares se instalen en el sector.

En los próximos días, anunció, el ministro del Interior, Juan Zapata, estará en Playas para definir el personal.

Con respecto a la seguridad, Balladares denunció que los contratistas que están terminando las obras que dejó programada la administración anterior han sido extorsionados. “Están siendo vacunados y reciben amenazas a diario. Les han pedido dinero. La denuncia ya ha sido puesta en la Fiscalía. Pero para agilizar el trabajo, he puesto de mi propio dinero para alquilar volquetas y ganar tiempo. También he alquilado este tipo de vehículos para recoger los desechos. Los que tenemos los recibí dañados. Así es imposible trabajar”, manifestó.

Una fuente de Emapalyas, que pidió la reserva de su nombre, reveló que solo se está recogiendo la basura en un 40 % con un par de volquetas viejas, porque los 4 recolectores restantes están dañados. Que solo para comprar el repuesto de uno de ellos, se necesita 300 dólares, que no los tienen, denunció. “Y solo estoy citando un problema. La basura aún sigue acumulada en algunos barrios. En el relleno sanitario ya se está enterrando la basura y conformando la vía de ingreso”, denunció el funcionario.

Sin embargo, para la ciudadanía resulta todavía incrédulo pensar que con estas medidas se solucionará el problema, y por ello, advierten que monitorearán cada paso para alzar la voz y reclamar en caso de incumplimiento, para que solo así el alcalde, los concejales y el mismo presidente de la República haga algo.

“No importa quién sea el mandatario tras las últimas elecciones. Pero Playas no tiene nada, absolutamente nada, y no vamos a tolerar vivir más así”; se quejó Romeo Carpio, habitante del balneario.

“Todo lo que estamos viviendo genera incertidumbre y eso no lo resuelve la llegada de más policías. Requerimos de medidas integrales porque en Playas no la estamos pasando bien. Hay negocios que han cerrado, otros que están por hacerlo. No hay garantías de ningún tipo”, sentenció el ciudadano Hugo Yagual.

La minga que no logró responder al problema

Francisca Cruz, dueña de una cabaña en Playas, no sabe ya a quién acudir para que retiren los enormes troncos que el aguaje dejó al pie de su estructura. Si bien ayer, una pequeña cuadrilla de la Dirección municipal de Turismo llegó a retirarlos, los grandes troncos quedaron ahí aún expuestos, pasado el mediodía. El personal apenas retiró los pequeños, según indicaron porque la maquinaria que quitaría los de mayor tamaño debió movilizarse.

Acción. La comunidad exige llevar los troncos de gran tamaño. Néstor Mendoza

Mario Freire, director de Turismo, dijo que el trabajo era titánico. Que todo se complicó porque la maquinaria en sí está dañada y apenas dependían de la que tuvo que cubrir otro percance.

Pero esta explicación a los afectados no los convence. “Siempre hay una excusa. Aquí el problema es que los troncos nos están llevando en peso, rompiendo todo, y lo único que hacen, como siempre, es una pequeñísima minga, que no genera diferencia”, sentenció Lola Castro, residente.