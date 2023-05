Por el hecho violento que ocurrió el pasado sábado en el balneario de Montañita, que dejó seis personas asesinados y otros seis heridos, el feriado que comienza este viernes 26 de mayo se convierte en un reto para esta jurisdicción de la provincia de Santa Elena, que espera la llegada de visitantes.

“Aunque fue un hecho aislado, porque se conoció que los asesinos llegaron de Manabí siguiendo al líder de una banda, es verdad que hubo víctimas colaterales y eso crea temor en las personas para venir a la playa”, dice Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena.

El dirigente es uno de los cientos de peninsulares que exigen la intensificación de los operativos de seguridad con presencia de militares y policías no solo en las vías, sino también en el interior de los balnearios.

El gobernador José Álava informó que se ha dispuesto la presencia de dos equipos de élite que laboran en inteligencia en Montañita. Los agentes encubiertos tienen la misión de informar a los uniformados de algún hecho que vaya a ocurrir.

Álava confirmó que se han intensificado los operativos en las carreteras de ingreso a la provincia. Para junio esperan la llegada de 265 nuevos policías y la mayoría serán destinados a los balnearios. La logística se coordina con los directivos de cada uno de estos lugares.

La presencia de militares en las vías de Santa Elena se ha intensificado previo al feriado. Joffre Lino

En tanto, en el principal balneario del Guayas, el cantón Playas, existe la percepción de que el Gobierno solo se preocupa por la seguridad y las obras en las grandes ciudades y relega a las pequeñas. Así lo cree, por ejemplo, el dirigente comunitario Pedro Ramírez. Cita que allí tienen solo 60 policías y apenas dos patrulleros. “La policía trabaja, pero no se alcanza y hace lo que puede con lo que tiene”, expresa.

El alcalde Gabriel Balladares se refirió, el miércoles, a la creación de un Consejo de Seguridad Ciudadana y que ya se ha analizado su formación en las dos reuniones que ha tenido con el COE cantonal. En una reunión anterior también aseguró que se creará una policía municipal eficiente, y se repotenciará con la ayuda de la empresa privada a la policía nacional.

Según la Policía, está previsto que en Playas en este feriado lleguen otros 30 uniformados y habrá vigilancia aérea.

La presidenta de la Cámara de Turismo, Esperanza López, reconoce que la inseguridad está llegando a todos los puntos turísticos, pero en el caso de Playas, los actores de actos violentos no son de la localidad. “Junto al alcalde no vamos a permitir que nos roben la paz: Playas va a seguir siendo un balneario seguro”, afirmó.

En la provincia de Esmeraldas, el gobernador Frickson Erazo considera que para reactivar al turismo se debe “brindar a los visitantes un ambiente de seguridad a través de la dotación de más policías y patrullajes en las zonas de mayor concurrencia”. Por ejemplo, para este feriado se dispuso el despliegue de más de 1.200 policías en los espacios turísticos.

El feriado pone a prueba la presencia de turistas en los diversos balnearios de la Costa. Joffre Lino

Para el presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, Jorge Benítez, la presencia policial y militar en las zonas turísticas ayuda a recuperar la percepción de seguridad que se perdió con la ola de violencia que afecta a la Provincia Verde.

Sin embargo, cree que se requiere una estrategia agresiva más allá de las armas para captar visitantes. “Debemos empezar tratando muchas cosas casa adentro que no están bien, como la limpieza de las playas y el control de los vendedores informales, así debemos empezar a poner orden”, explica.

Más aún, estima que el Gobierno no tiene políticas claras para reactivar el turismo interno y más bien sus estrategias apuntan a vender la imagen del país en el exterior. “Venden el destino Ecuador con Galápagos, con la Amazonía, con otros tipos de productos como el chocolate y otras experiencias, pero no hay un plan para el turismo interno”, asegura el empresario hotelero, quien agrega que Esmeraldas no aparece en estas campañas.

En el feriado del 1 de mayo el sector hotelero de la provincia tuvo un 30% de ocupación, según el Ministerio de Turismo. En el cantón Esmeraldas, el más violento de la provincia, la ocupación no superó el 5%. Esta vez, según Benítez, si llegan al 30% se darán por bien servidos: “No es que sea bueno, pero nos ayuda a mantener la esperanza para seguir adelante y no cerrar”. JL-NM-LCH

La vía Balbanera-Bucay fue cerrada por 48 horas desde la noche del miércoles 24 de mayo. Tatiana Ortiz

Otro factor: Los derrumbes en las vías son la debilidad de los destinos de la Sierra

Empieza otro feriado y la provincia de Chimborazo siente afectación en el flujo turístico. Si bien es una zona con menor problemas de seguridad, la emergencia vial que sufre vuelve estéril el esfuerzo de entidades públicas y privadas.

En rueda de prensa convocada ayer para socializar el plan de contingencia del feriado, el gobernador Iván Vinueza lamentó que el Ministerio de Obras Públicas haya relegado a la provincia. “He mandado oficios, conversado personalmente con ministros. Pero no puede ser que estemos prácticamente aislados y ni siquiera le den el tratamiento a la solicitud de declaración de emergencia desde hace dos meses”, exclamó disgustado. A su criterio, es muy grave que sean ya dos meses del suceso gravísimo de Alausí y se siga sin una solución vial.

Es que los caminos alternos agregan al viaje desde la zona austral hasta nueve horas. Igualmente, el pedido por la vía Balbanera-Bucay ha sido incesante, ha habido fallecidos, deslaves y este último miércoles la pérdida del 80 % de la mesa en el sector de Trigoloma, lo que obligó a cerrarla por 48 horas.

La vía que conduce al nevado Chimborazo no tiene atención, por lo que se ha planeado una reunión con alcaldes y el prefecto para tomar decisiones. “No podemos seguir cada vez más aislados”, acotó Vinueza.

Según las recién posesionadas autoridades de la Prefectura provincial y el Municipio de Riobamba, se han iniciado conversaciones para realizar eventos coordinados para dinamizar la economía, como el reciente Panamericano de BMX.

Riobamba y otros espacios turísticos de Chimborazo esperan a los turistas nacionales. Tatiana Ortiz

Para Wladimir Ortiz, gerente propietario de una operadora turística, la movilidad afecta sobre todo al turismo nacional.

Una situación similar vive Cuenca, la turística capital de la provincia del Azuay. “Esta es una urbe donde por ventaja el grado de inseguridad y delincuencia es menor que en otros territorios”, resaltó el gobernador Paúl Carrasco, quien agregó que para este feriado han organizado operativos de control.

El Ministerio de Turismo y la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca se han centrado en la promoción general de la ciudad y la provincia, citando unos 20 lugares imperdibles para ser visitados por los viajeros.

No obstante, son recurrentes los derrumbes y el obligado cierre de las vías que conectan a la provincia con El Oro, Guayas y el centro de la Sierra.

Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha comprometido a mantener habilitada la red vial que comunica a Azuay con el resto del país, ante los continuos problemas de deslizamientos. TO-JM