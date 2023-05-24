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Feriado por la Batalla del Pichincha: este es el estado de las carreteras
Varias provincias del país han presentado intensas lluvias que han afectado las carreteras, a continuación las vías que se encuentran habilitadas
El invierno ha atacado fuertemente a distintas provincias del país, afectando a varios zonas de las mismas, especialmente las carreteras. Recientemente el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 reveló el listado de las vías que se encuentran parcialmente habilitadas, completamente habilitadas y cerradas.
Esta información es crucial para aquellos que tienen un viaje planeado para el próximo feriado trasladado al 26 de mayo.
- AZUAY CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA, PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 111.
¿Cuándo es el feriado del 24 de mayo en Ecuador?
- AZUAY CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS, PARCIALMENTE HABILITADA KM 22, 61 Y KM 76.
- AZUAY CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL, PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 64, 90, 91, 92 Y 105.
- BOLIVAR VIA A GUARANDA - VIA E494, CERRADA POR DESLIZAMIENTO.
- CAÑAR CUENCA - ZHUD - COCHANCAY, PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 39, 40, 42, 62.
- CARCHI CHICAL - GUALCHAN, PARCIALMENTE HABILITADA POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR LA PRIMAVERA Y EL CARMEN.
- CHIMBORAZO ALAUSI-HUIGRA-EL PIEDRERO-EL TRIUNFO, CERRADA, DECLARATORIA DE ALERTA NARANJA.
- CHIMBORAZO RIOBAMBA - CUENCA, CERRADA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL TRAMO ALAUSI -GUAMOTE.
- CHIMBORAZO RIOBAMBA- GUAYAQUIL, PARCIALMENTE HABILITADA POR HUNDIMIENTO DE LA VÍA E-487 EN EL SECTOR DE TRIGOLOMA.
- EL ORO SAN JUAN DE CERRO AZUL - PACCHA, PARCIALMENTE HABILITADA, HABILITADO UN SOLO CARRIL, POR DESLIZAMIENTO.
- ESMERALDAS LA INDEPENDENCIA - PUERTO QUITO - LIMITE PROVINCIAL, CERRADA, INHABILITADA POR COLAPSO DEL PUENTE SOBRE EL RIO BLANCO.
El clima le juega una mala pasada a los guayaquileños
- ESMERALDAS QUININDE-CUBE-EL MIRADOR-SECTOR EL VERGEL, PARCIALMENTE HABILITADA, VÍA CON HUNDIMIENTO TRABAJOS EN LA VÍA.
- LOJA VIA LOJA - CHAGUARPAMBA, PARCIALMENTE HABILITADA, SECTOR TRAPICHE.
- LOJA VIA SOZORANGA - MACARA / SECTOR PÉNJAMO, CERRADA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR PÉNJAMO.
- LOJA SOZORANGA - CARIAMANGA, PARCIALMENTE HABILITADA POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTORES: PANECILLO - INSANA - PUNTA DE PIEDRA - TABLAZO - LANCHI - COLAISACA.
- LOJA ZAPOTILLO - PINDAL, PARCIALMENTE HABILITADA POR DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DEL SECTOR EL CABUYO.
- LOJA VÍA ANTIGUA A CATAMAYO, CERRADA EN EL SECTOR DE TIERRAS COLORADAS, ADEMÁS DEL DESLIZAMIENTO EXISTE UN SOCAVÓN.
- LOJA SAN PEDRO DE LA BENDITA - EL CISNE, PARCIALMENTE HABILITADA PRECAUCIÓN, HUNDIMIENTO DE CALZADA.
- MANABí RUTA DEL SPONDYLUS (VÍA PUERTO CAYO MANTA), PARCIALMENTE HABILITADA, HABILITADA UN CARRIL SECTOR LAS PIÑAS.
- MANABÍ VIA FLAVIO EL CARMEN, VÍA PARCIALMENTE HABILITADA SECTOR LAS CUMBRES, MAQUINARIA TRABAJANDO.
- MANABI JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA), PARCIALMENTE HABILITADA AFECTACIÓN PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75.
- MORONA SANTIAGO MENDEZ - GUARUMALES-CUENCA, PARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTO SECTOR LA LIBERTAD PARROQUIA EL COPAL.
Isla Puná, incomunicada y al borde del colapso
- MORONA SANTIAGO LIMON - SAN JUAN BOSCO, PARCIALMENTE HABILITADA, HUNDIMIENTOS ACTIVOS EN VARIOS SECTORES, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN.
- MORONA SANTIAGO MACAS - RIOBAMBA, PARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR DE JIMBITONO.
- MORONA SANTIAGO TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA, PARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR SHAIME.
- MORONA SANTIAGO LIMON - GUALACEO, PARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR TINAJILLAS.
- MORONA SANTIAGO BELLA UNION - LIMON, PARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTOS ACTIVOS EN EL SECTOR EL ROSARIO.
- MORONA SANTIAGO SAN JUAN BOSCO - GUALAQUIZA, PARCIALMENTE HABILITADA, HUNDIMIENTOS ACTIVOS, MANEJAR CON PRECAUCIÓN
- MORONA SANTIAGO Y DE PATUCA - TIWINTZA, PARCIALMENTE HABILITADA, DESLIZAMIENTO EN EL MIRADOR DE COANGOS KM 53.
- NAPO SAN LUIS- TUNELES DE LA HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR KM 105, CERRADA, COLAPSO DEL PUENTE VENTANA 2 CAUSA DE LA EROSION REGRESIVA DEL RIO COCA.
Baches y lluvias, los enemigos de los vecindarios de Guayaquil
- NAPO EL CHACO - LAGO AGRIO, CERRADA, VÍA ALTERNA CERRRADA POR TRABAJOS Y CONDICIONES CLIMATICAS.
- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR RESTRICCIÓN VEHÍCULOS PESADOS Y EXTRAPESADOS.
- SUCUMBIOS LAGO AGRIO-EL REVENTADOR, PARCIALMENTE HABILITADA EN LA VÍA QUITO KM 12 DERRAME DE CRUDO- HABILITADA EN LOS KM 81 Y 82 POR DESLIZAMIENTOS.
- SUCUMBIOS VÍA LAGO AGRIO - CUYABENO (TARAPOA) - PUERTO EL CARMEN PARCIALMENTE HABILITADA, SOCAVÓN EN LA VÍA PUERTO EL CARMEN.
- ZAMORA CHINCHIPE ZUMBI - DORADO - GUAYZIMI, PARCIALMENTE HABILITADA ,VÍA EN CONSTRUCCIÓN.