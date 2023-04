“Puná necesita ayuda. Estamos incomunicados, sin carreteras y cada vez con menos víveres”, gritó desesperadamente un habitante de la comuna Campo Alegre, una de las más perjudicadas por el rompimiento de la única carretera que conecta a los poblados internos de la isla.

La isla Puná está olvidada: Sin carreteras ni esperanzas Leer más

La lluvia que cayó sobre Guayaquil el pasado sábado, afectó terriblemente a la isla Puná (jurisdicción que pertenece a Guayaquil), que se quedó sin su única vía que conecta por tierra el puerto de Bellavista con más de 10 comunidades. Tal como lo contó EXPRESO en un reportaje anterior, la situación de las carreteras en esta zona era deplorable, sin embargo, y pese a la advertencia que hizo la población a este Diario, nunca hubo una atención, por lo que desde aquel torrencial aguacero la isla quedó incomunicada.

El tramo que conecta a Bellavista con Campo Alegre comprende de 12 kilómetros, el daño de la carretera está en el kilómetro 7, aproximadamente.

2. Traslados. Las personas buscan la manera de pasar los víveres. Se hace imposible con lluvia. Freddy Rodriguez

“Con esa lluvia la carretera se rompió y quedó un hueco enorme. Como pueden ver, es imposible que un carro lo pase como antes. Los primeros días veníamos en carro hasta el hueco y luego nos tocaba caminar, y como a veces íbamos con carga nos tomábamos hasta una hora (solo en el tramo a pie). Pero, gracias a Dios, el domingo un grupo de compañeros se unió para hacer que dos camionetas pasen por una zona llena de lodo y nos evite caminar tanto. Fueron horas de sufrimiento, pero finalmente pudimos pasar esos carros al otro lado”, relató Miguel Palma, vicepresidente de la comuna Campo Alegre.

Sismo en Ecuador: las historias del momento en que la desgracia llegó a Puná Leer más

Sin embargo, la odisea para los viajeros no acaba. “Ahora tenemos que hacer transbordo. Las pocas camionetas que quedaron del lado de Bellavista nos dejan en este punto, atravesamos esta zona caminando, corriendo el riesgo de caernos, y otra camioneta debe esperarnos del otro lado para seguir el camino y llegar hasta la localidad”, detalló Palma.

Desde Campo Alegre se puede movilizar a otras nueve comunas más, por lo que son centenares de familias incomunicadas.

La única carretera se rompió y ahora muchos no podemos salir. Que alguien nos rescate. Norma Gonzabay

​comunera

EXPRESO llegó nuevamente a la isla y constató las travesías que los comuneros deben realizar para moverse.

El estado de las vías por las fuertes lluvias frena las expectativas del feriado Leer más

“Como había llovido demasiado, no podíamos pasar por la parte de abajo y la única manera de cruzar este hueco era con esas ramas que simulaban un puente. Gracias a Dios, el lunes pasado ya bajó la lluvia y aprovechamos para trasladar unos cuantos víveres, pero corrimos el riesgo de accidentarnos”, comentó Wilmar Gonzabay, uno de los comerciantes que lamentó que el precio de los productos deberá subir.

“Ahora me cuesta mucho más traerlo porque debo pagar dos camionetas, un cargador y traerlo hasta acá”, explicó Gonzabay, quien ha podido abastecerse después de tres días.

Las personas deben pasar la carretera rota con un improvisado puente hecho por ramas de árboles Freddy Rodriguez

Un equipo periodístico de este Diario fue testigo de la complejidad para poder atravesar ese tramo. Algunos tomaban el camino más largo, pero llegaban completamente enlodados, ya que el riesgo de resbalar es muy grande y otros usaban trozos de árboles, como si fuesen un puente y hacían equilibrio para poder pasarlo por la parte alta, pero los que definitivamente no pasaban eran las camionetas, que ahora cobran $ 2 por realizar el traslado.

El invierno empeora la vialidad Leer más

EXPRESO consultó sobre esta situación al Municipio de Guayaquil, que está a cargo de esta vía, como denunciaron los habitantes y lo confirmó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no hubo respuesta.

En Campo Alegre, el pedido de todos es el mismo. “Que se acuerden de que existimos. Queremos que reconstruyan la carretera. La gente no puede salir a trabajar a Posorja, las personas que estudian no pueden ir a clases. ¿Y si alguien se enferma, cómo hacemos?”, cuestionó Ángel Sánchez, otro de los moradores. Luis Toscano, transportista de la comunidad Cauchiche, se muestra preocupado porque hay, además, otros tramos que están al borde del colapso. “Ya hay huecos enormes en otra zona, aledaños a donde está el socavón actual, y otros se ven evidentemente en mal estado. Un par de lluvias más y sufrimos otra fragmentación y ahí sí no habrá forma de movilizarnos bajo ningún escenario. Necesitamos ayuda. Hicieron una carretera hace más de 10 años y nunca más volvieron. ¡Que alguien haga algo por nosotros”, rogó Toscano.