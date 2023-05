Playas, que cumplirá el 15 de agosto 34 años de cantonización, históricamente se ha venido promocionando como un destino turístico; de hecho la Unesco aseguró que el balneario tenía el segundo mejor clima del mundo. Sin embargo, aún no cuenta con una ordenanza de turismo que regule sus actividades, lo que da cabida al desorden e irrespeto hacia el medio ambiente, además de caos comercial. Todos estos, factores que ahuyentan a los visitantes.

Frente a ello, los servidores turísticos que sostuvieron una reunión con el alcalde electo Gabriel Balladares, quien se posesionará este 14 de mayo, le pidieron que el concejo cantonal entrante, se ponga a trabajar en una ordenanza que permita ponerle un freno al desorden. Ellos se han cansado de ver a los negocios sobre las veredas del malecón y la playa convertida en un mercadillo. Quieren normas.

La ciudadanía denuncia que el Malecón está en pésimo estado: con jardineras muertas, a oscuras, piletas sin agua, camineras rotas y llena de informales.

Ángel Chalén, servidor turístico, dijo que las duchas que están sobre la arena, por ejemplo, deben de tener otra imagen. Las actuales no le hacen ningún favor al turista; igual debe regularizarse el paseo a caballo en la playa, pues estos animales, como ha sido denunciado por la ciudadanía y publicado por EXPRESO, están por toda la playa, galopan en medio de las carpas y cuando están cansados, terminan siendo hasta golpeados, lo que ha sido calificado por la ciudadanía como maltrato animal.

“La playa y el malecón, que son nuestro fuerte en este tema, son tierra de nadie. Ambos espacios están llenos de matorrales, de basura y hasta la arena se la roban, dejando huecos que después son grandes pozas de agua en el invierno”, sentenció el turista Walter Arzube.

Pata el artesa Wilter Salmerón, llegó la hora de tratar a Playas como se debe y amerita. “No es posible que en más de 30 años no exista una ordenanza municipal que frente tanto caos. Es imposible seguir así y viviendo el día a día entre tantas falencias”, se quejó; al asegurar que los artesanos están asociados y como tal, han presentado ya un proyecto para tener un lugar establecido, aunque el Municipio “jamás ha tomado en cuenta el documento”.

La comunidad exige una ordenanza para recuperar sus atractivos e imponer que su mantenimiento y control sean ya una prioridad.

Los turistas exigen regular a los vendedores informales. En el mar, a veces hay tantos que no facilitan el paso a nadie. Néstor Mendoza

Ante este escenario, en su rendición de cuentas por esta administración, el director de turismo Pelipho Franco dijo que en 2021 presentó ante el Concejo un proyecto de ordenanza para que sea analizado y resuelvan su aprobación, pero nunca se trató el tema. “Esto era vital y básico, pues sin ordenanza no hay ley y no se puede regular ni hacer respetar cualquier disposición fijada”, argumentó.

Respecto a ello, Balladares adelantó que analizará cada uno de los problemas expuestos y revisará el proyecto de ordenanza que debería estar en Secretaría, para que el nuevo Concejo lo analice y aprueba, o fije nuevos cambios de manera urgente.

“Playas es turismo y aquí hay servidores turísticos desde hace 40 años, pero en las temporadas altas nos invaden los informales y aunque hay inspectores, nada pueden hacer porque no hay ordenanza. Esto definitivamente debe cambiar”, reconoció.

La ciudadanía ha pedido frenar los paseos a caballo. Las denuncias por el estado en el que están son múltiples. Néstor Mendoza

Pero la población espera que lo anunciado no sea una promesa más del momento. “No queremos que como lo hizo el hasta ahora alcalde Dany Mite, nos digan que van hacer un chorro de cosas y a la final no se hace nada. Playas es insegura, los ingresos al mar son un desastre. Las vías que conducen a los polos en desarrollo y los atractivos, están minado. El ingreso al cantón está repleto de agujeros. No hay áreas verdes, falta color y hasta los negocios están cerrando por las amenazas de los vacunadores. La ordenanza que pedimos es para responder y solucionar todas estas quejas”, hizo énfasis el residente guayaquileño Mario Ledesma, quien habita en la ciudadela Bellavista.