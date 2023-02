Parece que el carnaval se les dañó a los más de 200 comerciantes de las cabañas que están en la zona del Esterillo, en el sur de Playas, y también a los residentes quienes después de las lluvias del pasado miércoles, ahora no pueden ni salir de casa. La vía que forma parte de las obras complementarias de la tercera etapa del malecón, cuyos trabajos están paralizados, como ha publicado EXPRESO; se convirtió en un lodazal y se formó una gran laguna donde los carros se han quedado estancados.

Francisca Cruz, dueña de una cabaña, aseguró que el escenario “aunque horroroso, era el esperado”. “Se lo advertimos al alcalde Dany Mite, le dijimos que haga la obra antes, pero no hizo caso y la empezó en noviembre con la promesa de que terminarían el mes pasado. Ahí están las consecuencias. Mite no planificó ni socializó con nadie nada. Ahora que perdió las elecciones, los trabajos quedarán todavía más abandonados”, se quejó Cruz, que desde ya se está haciendo a la idea de que en el feriado no venderá nada.

Luis Cisneros, administrador del centro comercial Paseo Shopping, que colinda con el área afectada, coincide al asegurar que advirtieron del panorama al alcalde. “Ahora todos nos sentimos perjudicados, las ventas han bajado en comedores y comisariatos porque el turista no puede ingresar a este sector de la playa. No hay forma”, aseguró Cisneros.

Con la reciente lluvia, fue imposible cruzar la ruta a pie, en carro o moto. Las angostas aceras ayudaron a desplazarse. Néstor Mendoza

Pero el enojo también llega de parte de los residentes que tampoco pueden salir de sus casas porque se topan con el fango. Jorge Sper tiene 20 años viviendo en el sector y tilda de inaudito lo observado. “El Municipio es el único culpable de esto. Hubo días en que el personal vino a trabajar y otros que no, dejaron a medio construir los bordillos y eso incluso está impidiendo que el agua desfogue”, sostuvo.

Carlos Yépez, de la misma zona, exigió respuestas a la Alcaldía y atribuyó los molestias a la “ineptitud de la administración actual”. “El invierno apenas está empezando y estamos ya majando lodo. ¿Quién sanciona a la Municipalidad por esto? Quisiera realmente saberlo”, cuestionó.

Sobre esta situación, cómo la remediarán y cuándo entregarán la obra en su totalidad, EXPRESO buscó la versión de Mite, pero desde el Cabildo su equipo de prensa informó que recién hoy podría haber una respuesta. Que recién hoy se reintegrará a sus labores, manifestaron.

En diciembre pasado, el director municipal de Obras Públicas, Omar Granados, dijo a este Diario que los trabajos se paralizaron porque ocho cabañas que estaban en la línea de construcción debieron retroceder dos metros, lo que hizo que haya demoras inesperadas. En ese entonces dijo que la obra estaría lista para mediados de enero. Sin embargo, ha pasado un mes más del plazo anunciado y en el lugar solo hay tierra.