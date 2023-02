Piletas. Unas pocas tienen agua, pero estancada. No están encendidas.

La Asociación de Artesanos Lo Mejor es Playas celebró esta semana su segundo aniversario de fundación en medio de un pedido al Municipio, al que sumó el de la ciudadanía y de los turistas que reclaman atención para el malecón.

“Por favor, ponga orden. Esta obra puede ser el rostro del balneario si tan solo le pusieran atención. Resulta imposible caminar por las noches, es como si fuera la ruta del terror. Todo está oscuro y decadente. Así no se puede convivir”, precisó a EXPRESO Daniela Andrade, habitante del cantón.

En el lugar, como informó este Diario hace casi ya un año, hay tramos en completa oscuridad, debido a que las luminarias están dañadas y asimismo las piletas que se levantan sobre la infraestructura no tienen agua o la tiene, pero estancada y jamás están encendidas; y las palmeras están secas.

“Un año llevamos así, sin nadie que nos atiende. Se va al fin Dany Mite (alcalde de Playas), pero se va sin hacer nada. Qué le cuesta reparar este espacio. Es necesario”, alegó la guayaquileña Nelly Carvajal, quien tiene su residencia en la ciudadela Bellavista.

No obstante, este no es el único problema que afecta al área. La tensomembrana, que es el espacio destinado a los actos culturales, cívicos y artísticos, por ejemplo, está ocupada por los vendedores y emprendedores que lo han convertido en un mercado en el que venden hasta alcohol.

Las veredas del malecón, asimismo, se han llenado de comerciantes que reconocen que tapan la vista al turista y están a esperas de que la Alcaldía dé luz verde a la colocación de cubículos; que fue el proyecto que les planteó en diciembre de 2021 la Municipalidad.

Carmen Bohórquez, miembro de la directiva de Lo Mejor es Playas, aseguró que de ese planteamiento, pese a la insistencia del gremio, no saben nada. Lamentó no solo que la promesa parezca no estar ni siquiera en planes, sino que la Dirección Municipal de Turismo haya permitido que se coloquen todavía más carpas en las veredas, las mismas que tapan los muros donde los turistas se sientan cuando pasean por el malecón.

Playas cuestiona que los trabajos para levantar la tercera etapa del malecón estén paralizados. Hay accidentes reportados por el estado del entorno.



Frente a estas quejas, la directora municipal de Ambiente, Karen Lindao, aseguró que las palmeras que se sembraron resulta que nunca fueron las adecuadas para convivir en un ambiente salino y que por eso murieron. “Si no se las cambió en su momento por palmas de coco, que son las adecuadas, es porque el Consejo Provincial nunca entregó la obra al Municipio”, detalló.

Sobre el resto de problemas y la ubicación de los comerciantes, EXPRESO consultó qué pasará y cuándo a Omar Granados, director municipal de Obras Públicas, pero hasta el cierre de la edición no respondió a las preguntas.