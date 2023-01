Deterioro. En el sitio donde debería estar ya levantándose la tercera etapa del malecón de Playas, no hay más que polvo y tierra acumulados.

Los habitantes de Playas tienen una pregunta que les ronda en la cabeza: ¿realmente terminará de construirse en febrero del 2023 la tercera etapa del malecón, como lo prometió el Municipio en noviembre pasado? En esa ocasión se iniciaron los trabajos. Pero ahora, en vista de que la obra está estancada, la comunidad se pregunta si antes llegarán las lluvias de invierno.

Francisca Cruz, de 56 años, trabaja hace cuatro décadas en su cabaña ubicada en el sector de Las Hamacas, en la zona sur de la playa, donde ya se realizó movimiento de tierra para construir la tercera etapa del malecón. La interrogante le surge, al igual que a otros 90 comerciantes que laboran en el sector, porque la maquinaria de la compañía contratada para hacer la obra entró en noviembre a levantar el poco asfalto que tenía la vía, puso relleno y eso fue todo.

“Los trabajos quedaron abandonados”, señala Yoseline Zamora, servidora turística.

La obra Cuesta $ 877.000 e incluye el asfaltado de la calle 24 de Septiembre y otras vías de los barrios Mónica de Verduga, Brisas del Mar y la calle La Balsilla de la Victoria.

Los dueños de las cabañas y de tres hoteles ubicados en la zona se quejan que desde que la obra quedó abandonada la afluencia de turistas y de la comunidad ha disminuido considerablemente. Los pocos vehículos que entran por la vía intervenida levantan polvareda que penetra a los locales y afecta a los peatones que dicen estar hartos de que en General Villamil “todo se haga a medias”. La semana pasada un bus lleno de turistas que se dirigía a un hotel se hundió en la calle que está llena de huecos, rememoró el residente Pedro Bohórquez.

Lo peor estaría por venir, sentencia la comunidad, puesto que si la obra no termina en febrero, como lo anunció la Municipalidad en una socialización que hizo, llegarán las lluvias y el entorno se convertirá en un lodazal.

“Ojalá esta situación no perjudique al turismo que llegará ya este mes, como tradicionalmente pasa. No entiendo por qué ese afán de no terminar todo en el tiempo prometido”, cuestionó Elba Enríquez, dueña de un puesto de ropa playera.

La comerciante duda de que los trabajos se terminen en los plazos previstos. “Ya nos vemos caminando entre el lodo”, anticipó.

Me apena venir a Playas al ver estos trabajos a medias. Más polvo, más hueco, más daño. Siempre retrasos. Carmen Sandoval

guayaquileña

Playas ha vivido un retroceso que cae ya en negligencia. El sitio lamentablemente sigue siendo un pueblo. Franklin Zumba

guayaquileño

Omar Granados, director municipal de Obras Públicas, reconoció a EXPRESO que los trabajos se descontinuaron porque unas 8 cabañas que estaban en la línea de construcción debieron retroceder dos metros. “Trabajo que tenían que hacer sus dueños en una semana, pero que tardaron en hacerlo. Por eso se envió la maquinaria hacia otros frentes de trabajo en los barrios donde se asfaltan sus calles”, justificó el funcionario, quien aseguró que los retrasos previstos que podrían darse “ante cualquier eventualidad” están dentro de los plazos contractuales.

En el lugar ya se han quedado enterrados buses y motos. Estas últimas se han salvado de patinar y chocar con alguna otra estructura. Néstor Mendoza

Granados no precisó fecha de cuándo se retomarán las labores. No obstante, aseguró que la estructura quedará lista antes de febrero. Pero la ciudadanía no le cree.

“Así se pasan mintiéndonos. Mire cómo están las calles que conducen al Ocean Club, mire cuántas calles agujereadas nos rodean. Lo que dice la Alcaldía es una completa mentira. Pero aquí el alcalde Dany Mite hace lo que le da la gana. ¿Y el concejo cantonal? Pues nunca reacciona”, se quejó Martha Gelibert, habitante del balneario.

La tercera etapa del malecón comprende asfaltar 800 metros lineales y la habilitación de una vía de 4 carriles, que será la continuación del actual malecón hacia el sur, desde el esterillo hasta el hotel Los Patios. El esterillo es un brazo de mar que atraviesa la estructura, que tiene un pequeño puente cuya vida útil ya terminó.

“Dicen que ahí se colocará un ducto cajón, que todo quedará bien. Pero las obras en Playas son solo promesas. En esta administración estamos más retrasados que nunca en todo. El desarrollo no llega. Y por lo visto, tampoco llegará”, aseguró Miguel Robles, habitante de la ciudadela Bellavista.