Playas: se inaugura el malecón, pero nadie dice qué pasará con La Victoria

Tras cinco años de espera y quejas por parte de la ciudadanía a causa de las demoras, la segunda etapa del malecón fue finalmente inaugurada.

La primera etapa, como lo publicó EXPRESO, fue ejecutada por la Prefectura del Guayas y fue entregada en junio pasado al Municipio para que la administre. Estos trabajos se iniciaron en la administración de Jimmy Jairala, se extendieron durante la de Carlos Luis Carlos Morales (+) y culminaron con la de la prefecta Susana González. La segunda etapa, a decir del alcalde Dany Mite, fue ejecutada con fondos propios.

“Hace ocho meses decidimos hacerlo con los recursos de los impuestos prediales de los contribuyentes. Quizás la gente me critique porque ese dinero no lo invertí en los barrios. Les pido disculpas. Sin embargo, el malecón es la cara de Playas y eso va a reactivar la economía del cantón”, declaró.

Vecinos. Se han organizado para, en conjunto, exigir atenciones inmediatas. No van a permitir que La Victoria se pierda, advierten. CHRISTIAN VASCONEZ

El pasado domingo, EXPRESO publicó un reportaje sobre el estado en el que se encuentra la ciudadela La Victoria, que colinda precisamente con la estructura ahora inaugurada. Allí los residentes denuncian no haber recibido obras por décadas. Aseguran no tener calles pavimentadas ni alcantarillado, así como tampoco veredas, ni áreas verdes en buen estado. Por ello, EXPRESO formuló varias preguntas a la Alcaldía, que hasta ahora no han sido respondidas.

Es una ciudadela residencial, la más antigua de Playas, pero no tiene aceras y sus aguas negras se desbordan sobre calles polvorientas y enfangadas.



El reportaje por @DianaSotomayorZ

Ayer, este Diario le consultó al Cabildo, a través de su departamento de comunicación, si lo que dijo fue dirigido a los residentes de este sector, pero tampoco hubo respuesta.

Durante su intervención, sin entrar en detalles, Mite aseguró que está gestionando un préstamo de $ 2’000.000 con el Banco de Desarrollo del Ecuador, para atender a los barrios con vías y obras de alcantarillado. EXPRESO preguntó si ese dinero iría destinado al vecindario o a qué otros y cuándo, pero la reacción fue la misma: silencio.