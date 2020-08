Playas celebra su aniversario en una sesión sin público y sin fiestas

General Villamil Playas cumple este 15 de agosto, 31 años de cantonización. Y por la crisis sanitaria que atraviesa el cantón y el país a causa de la llegada del coronavirus, los actos culturales y festivos quedan suspendidos; tal como pasó con Guayaquil el pasado mes de julio, por precaución.

Más de 67.000 personas salieron de Guayaquil durante este feriado Leer más

Este 15 de agosto, habrá una sesión solemne a las 15:00 en el centro comercial municipal 'Las Balsas'; y en la mañana se inaugurará la avenida Guayaquil, que es vía alterna, nueva y que apunta a descongestionar la vía principal que conduce al balneario.

En el acto el alcalde de Playas, Dani Mite, reconocerá la labor de destacados ciudadanos que han aportado con el desarrollo del cantón.

No ha sido un buen año por la pandemia, ha reconocido en los últimos meses el alcalde al reconocer que las obras que estaban programadas para ejecutarse este año, han tenido que reprogramarse. En estos días, sin embargo, el Cabildo retomó la construcción de un coliseo en el barrio Ecuador y ya está en el portal de obras públicas, la licitación para la construcción del Centro Gastronómico de Playas.

La costa y un extraño feriado sin playa Leer más

Como lo ha venido publicando EXPRESO esta semana, una de las obras más esperadas por los habitantes este año era la entrega del nuevo malecón. Y aunque se lo hizo de forma provisional, el hecho de que el alcalde no lo haya recibido alegando que la obra no está en su totalidad construida, ha dejado un mal sabor en los habitantes.

Playas: no hubo alcalde que reciba el malecón https://t.co/ogXEpsncPC — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) August 11, 2020

"Nosotros lo que queremos es ver la obra lista y no tener inconvenientes luego. Los líos entre la alcaldía, la prefectura y la empresa constructora, aunque suene feo, no es asunto nuestro. Solo queremos ver lindo al cantón. Y el malecón es la obra emblema", dijo Úrsula Garzón, residente.

Los municipios postergan la apertura de los balnearios Leer más

El Colegio de Arquitectos de #Playas alega que la obra no cuenta aún con las conexiones eléctricas necesarias para que sea habilitada. https://t.co/tasrsnPXfP — Diario Expreso (@Expresoec) August 11, 2020

El pasado 1 de agosto, en alusión a la fecha que se conmemora mañana, una pequeña caravana motorizada recorrió las principales calles del balneario. Fueron doce vehículos las que participaron del acto, en el que se pudo ver banderas flameando y a los participantes, quienes iban en grupos de no más de cuatro por auto, cubiertos con mascarillas.

Entre los vehículos, hubo un carro alegórico en el que se transportó la reina del cantón, Casey Barquet, quien saludaba de lejos a los espectadores que, en su mayoría, observaron el acto desde las ventanas y balcones de sus viviendas.

Tres mil turistas, retirados de 14 kilómetros de General Villamil Leer más

Catalina Burbano, una de ellas, dijo no estar acostumbrada a esta nueva normalidad. "Me cuesta, aunque entiendo que es por seguridad, no ver un desfile con bombos y platillos, música y jóvenes de los colegios desfilando. Me cuesta saber que entre hoy y el 15 de agosto, que celebramos nuestra cantonización, no habrán actos. Y no lo digo por el baile, sino porque Playas se ponía más linda: había más turistas, gente en las calles, vida todo el tiempo", argumentó.