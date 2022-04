Caminar por el malecón de Playas sintiendo la brisa del mar debería ser una experiencia agradable. Sin embargo, recorrer los casi dos kilómetros de extensión que tiene esta obra resulta agobiante y a veces incluso atemorizante. Así lo confirman los turistas Byron Sánchez y Lucy Alcívar al notar el estado en el que se encuentran algunas de sus estructuras y lo oscuro que están ciertos tramos.

Los palos sobre la arena agobian al turista de Playas Leer más

Las lámparas que iluminan las aceras y lugares de recreación y mobiliario urbano están casi todas apagadas desde el año pasado, y a la fecha, pese a los reclamos ciudadanos, no hay quién las reemplace.

“Mientras he caminado, he contado ya 100 lámparas apagadas. La mitad del escenario de presentaciones culturales está asimismo a oscuras. ¿Qué ganas tengo de pasear así?, ¿cuáles son las garantías de recreación y de seguridad? Es lamentable”, señaló la ciudadana Carmen Riofrío, otra turista que visita el balneario prácticamente cada fin de semana y ha sido testigo de cómo el lugar ha ido perdiendo su brillo.

Playas tiene el segundo mejor clima del mundo, pero esto contrasta con el descuido de las autoridades con sus sitios turísticos, como el malecón, donde falta luz y prevalece el abandono.



Nacidra Pozo



turista

Desatención. La maleza no ha sido cortada hace meses, denuncia la comunidad. En las noches el área está además en penumbras. Néstor Mendoza

Un desfile de quejas por la inseguridad de Playas Leer más

EXPRESO recorrió el malecón, ubicado al pie del mar y en un área donde se levantan cafeterías, comercios, restaurantes y que es bastante concurrida y con vida; y constató que paradójicamente a él apenas lo iluminan los postes de CNEL, ubicados en la calle.

“¿Para qué tantos faroles? ¿Para qué tanto gasto, si todo permanece en penumbras? Día y noche el malecón es triste. En el día, ves hasta las poquísimas áreas verdes que hay en el lugar muertas; y pasadas las 18:00, ves nada más que sombras. El alcalde de este balneario, Dany Mite, debería comparar estos escenarios con el de otras ciudades. En Manta, el malecón se abarrota de gente, de niños; lo mismo pasa en Salinas... A esta obra le falta intervención, es un paso más y uno de riesgo”, argumentó Andrés Gurumendi; guayaquileño que vive en la ciudadela Bellavista, y cada sábado, que lo visitan sus nietos, recorre ese entorno para jugar con ellos (hay un parque), comer empanadas y tomar helado.

Se proclama tanto que el malecón es la cara de Playas, pero no le dan mantenimiento. Además, son tantas las áreas oscuras... Eso nos afecta, al turista lo ahuyenta. Hace falta atender el sitio.



Javier Santos,

turista

Que la desatención municipal está trastocando hasta su cotidianidad, advierte.

Pero hay otras falencias. Las fuentes de agua ya no funcionan, el líquido está estancado en las piletas y está abombada; la basura navega en sus espejos de agua, y de las áreas verdes no han quedado más que matorrales.

Seguridad. Los visitantes exigen controlar que el sitio no se convierta en un refugio de consumidores y personas en situación de calle. En algunos puntos, hay ya cartones y colchonetas.

Playas: una niña murió golpeada por un tronco que flotaba en el mar Leer más

Frente a esta situación Félix Mite, coordinador eléctrico del Municipio, explica que el Cabildo no ha intervenido en el mantenimiento del malecón porque estaba pendiente la aprobación de parte de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) división -Playas. El proyecto del sistema eléctrico del malecón, recién fue aprobado en enero pasado, explica, al asegurar que los trabajos empezarán a ejecutarse en un mes.

“Las lámparas, las bombas de agua de las piletas para que funcionen los chorros de agua todo será arreglado. En un mes las falencias que tiene el malecón serán superadas”, aseguró Mite; que asegura que las demoras se dieron (teniendo en cuenta que las quejas llevan casi un año), debido a que una parte del alumbrado estaba en manos de la Prefectura, porque las obras debían ser aprobadas por CNEL.

No obstante para la ciudadanía lo que importa es que las obras lleguen. “Aquí siempre nos llenan de excusas y argumentos que poco sirven, porque las cosas siguen igual. Nosotros lo que necesitamos es contar con espacios seguros y que permitan distraernos. El malecón, al igual que otras zonas oscuras de Playas, se ha llenado de consumidores. ¿Esa es la imagen que queremos proyectar? No creo ni me parece justo. Si tanto las autoridades se golpean el pecho diciendo que este balneario es el mejor, con el mejor clima, que lo tiene todo, entonces que lo demuestre porque nada de eso vemos”, señaló Rogelio Valdivieso, habitante del cantón.