Cuando los habitantes dicen que en sus 32 años de cantonización, Playas está más abandonada que nunca, miran las obras en estado de abandono, los barrios llenos de agua, el malecón y el parque oscuro convertido en un mercadillo, y las calles agrietadas y veredas angostas e inexistentes. A esto se suma el hecho de que no se fumiga lo suficiente, lo que da cabida a que decenas de decenas de mosquitos y moscas circulen por este balneario, en el que prevalece también el mal olor generado por la falta de mantenimiento de las alcantarillas, que tras cada lluvia se rebosan.

Para la ciudadanía, que asegura que ha vivido con este escenario más tiempo del que ha querido, pero no de una manera “tan extrema”; desde que terminó la campaña electoral y el alcalde Dany Mite no fue reelegido, el abandono se ha agudizado.

“Mite perdió y perdió también el interés por culminar las obras que prometió y debieron estar terminadas en diciembre. Estamos más que abandonados”, señala Joel Zambrano, habitante de Playas 2.

En ese barrio, en noviembre, iniciaron los trabajos de la primera etapa de alcantarillado sanitario, que comprendía el asfaltado de algunas calles. A la fecha apenas se han asfaltado dos y con respecto al alcantarillado, los trabajos están abandonados, pese a que el Municipio prometió inaugurar la obra en diciembre pasado, señala Antonio Benavides, otro residente.

Me apena ver que hay playa, pero no árboles, ni seguridad, ni buenas aceras. No hay nada.



Sebastián Calero

turista