La denuncia ciudadana logra que los paseos en caballo en Playas sean suspendidos

Hecho. Las autoridades controlan ahora que los paseos no se ejecuten.

El video del maltrato, que dura apenas 45 segundos, indigna, pero logró una reacción: que la actividad se prohíba. Ocurre en General Villamil, Playas. Un hombre con una caña hinca cerca de la panza a un caballo sobre cuyo lomo está un joven en pantaloneta. El animal se inquieta y comienza a moverse bruscamente, hasta que dobla sus patas traseras y cae.

@GADPlayas a pesar de tener conocimiento del maltrato hacia caballos usados en paseos de playa permite que esto siga sucediendo. Las ONG exigimos una reunión urgente y atención a este tema. #PlayasSinCrueldad @RescateAnimalEC @mingasporelmar @MANimalistas @pacificolibreEC pic.twitter.com/RraSygT4uY — Pepe Castro V. (@pepecastrov) September 1, 2022

El jinete se levanta y el hombre con la caña molesta al equino, golpeando levemente 16 veces su pata izquierda, que ha quedado en el aire. El animal, en el piso y al parecer sin fuerzas, intenta responder dando patazos al aire. No puede más, está aturdido, cansado. Flacuchento como es, se ha rendido.

Estas imágenes, que se viralizaron la semana anterior por redes sociales, provocaron la reacción de personas que cuestionaron cómo las autoridades municipales y de turismo de General Villamil, provincia del Guayas, permitieron que esta actividad, a la que llaman ‘turismo de aventura’, se haya venido desarrollando en este balneario sin control alguno, poniendo en riesgo tanto a los turistas como a los animales que para ello se utilizan.

“Por favor, quienes puedan reporten esta brutal agresión a las autoridades competentes. Debe haber sanción y pena para ello”, comentó la usuaria Olga Mariela en su cuenta de Facebook.

El Municipio no actúa ante un evidente maltrato y descontrol que se ha dado por años.



Andrea Llerena,

habitante del balneario

Según algunos ‘carperos’ del balneario, que evitaron dar sus nombres para no tener represalias, quienes ofrecen este servicio cobran entre 3 y 5 dólares el paseo, dependiendo de la temporada y del cliente.

La turista Gabriela Morales manifestó que una vez alquiló uno de estos caballos y que “eran jalados por unos niños, al animal se lo veía flaco y mal comido, por eso me apeé (bajé) del caballo”.

“Que alguien haga algo para rescatarlos. Las autoridades ven el maltrato y lo permiten. ¿Qué les pasa?”, cuestionó la ciudadana Pilar Borja.

Pero esto no es nuevo, pues el 28 de febrero del año pasado la Fundación Trato Ético de los Animales (TEA) publicó en su cuenta de Twitter (@TEAFundacion) un reporte sobre “caballos débiles transportando turistas” y advertía que “esto no atrae el turismo”, al tiempo que le pedía al alcalde Dany Mite y a las autoridades de Agrocalidad que tomen cartas en el asunto.

Las recientes imágenes de maltrato animal difundidas alertaron a las autoridades, que realizaron un operativo para dar con quienes utilizan a estos caballos para hacer los paseos.

Cerca del hotel Sinfonía del Mar, siempre ha pasado lo mismo. Es triste. Indignante. Las autoridades nunca han hecho nada aun siendo testigos del maltrato. Lorena Andrade,

​habitante de Playas

Por encontrarse en investigación, las autoridades no dieron los nombres de las cinco personas dedicadas a esta actividad, pero sí les prohibieron que la sigan desarrollando hasta que no se regularicen y se compruebe si maltratan o no a los caballos, informó Miguel Lázaro, director de control municipal.

Por esto mismo se solicitó a Agrocalidad, que es la agencia de regulación sanitaria, que haga la verificación del estado de salud de los equinos.

Que indignante escenario. Repudio a quienes los agreden y repudio a quienes utilizan estos servicios para su comodidad. Hay tanta ignorancia en el país y tanta negligencia por parte de las autoridades que nunca hacen nada. Emilio Cajamarca

​guayaquileño que tiene una casa en Playas

Lázaro agregó que se socializará y se establecerá una hoja de ruta para la regulación de esta actividad en la zona protegida, aunque la decisión final ya depende de los ministerios de Turismo y de Ambiente.

Karen Lindao, directora municipal de Gestión Ambiental, aseguró a EXPRESO que se pudo verificar que algunos de los animales se encontraban en estado anémico, por lo que no pueden realizar más este tipo de actividades.

“Ojalá que no se permita más esta actividad. Todo está mal en Playas. Ni los animales se salvan de la falta de control e indiferencia de las autoridades”, se quejó Daniel Benalcázar, cuencano que tiene una casa para vacacionar en el balneario.