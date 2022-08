La Dirección de Bienestar Animal presentó el pasado 25 de agosto, según informó el Cabildo a través de un comunicado, una denuncia por presunto maltrato animal, donde se visibiliza a través de redes sociales, que fue como se hizo pública la denuncia, el uso de especies de granja para rituales religiosos.

De acuerdo con la denuncia un chivo había sido sacrificado en el marco de ese tipo de ritual.

Por este caso, el ente municipal recibió un conjunto de denuncias ciudadanas, entre los que constaban videos que se hicieron públicos y se viralizaron en las redes sociales. En respuesta, se realizó una inspección al interior del inmueble ubicado en la ciudadela Ietel.

Los denunciantes ciudadanos indicaron que en la vivienda se realizó el sacrificio de animales, lo cual fue grabado. Tras la inspección se abrirá un expediente administrativo que termine en eventuales sanciones, de manera paralela al proceso judicial. Para ello, se analizarán varios videos recopilados en este caso. “En uno de los videos se observa que trasladaban animales desde el patio al interior de la vivienda”, dijo Shirley Moreno, directora de Bienestar Animal.

Con la acción se inspeccionaron todos los cuartos, baño y patios del inmueble. Moreno, además, recordó que en casos de maltrato animal las sanciones administrativas van desde leves hasta graves.

Frente a esta situación, Ivonne Roca, directora ejecutiva de la fundación de Rescate Animal Ecuador, relata que este caso ha llegado ante ellos únicamente por los pronunciamientos en redes sociales, más no por denuncias hechas de forma directa ante esta organización.

"Todo este maltrato que se da por creencias religiosas o de cualquier tipo es algo sí, pasa en la sociedad y que se debe parar. No solo porque va en contra de la ley, es algo completamente antiético, que en este caso, debe ser sancionado con toda la fuerza de la ley... Es una tortura cruel a los animales", expresa Roca, quien además añade que este tipo de acciones pueden y deben incurrir en sanciones de cárcel para los involucrados.

Mónica Cabrera, también de Rescate Animal, sin embargo asegura que han recibido denuncias por casos similares en los sectores de La Alborada y San Felipe, por el presunto uso de animales para rituales. Detalla que en reuniones pasadas con la dirección de Bienestar Animal ya se expuso los casos , pero se les dijo que existe dificultad para tratarlos, por el derecho a libertad de culto. "En esa ocasión nos dieron esa respuesta y ahí quedó todo,, dice Cabrera.

En el Gran Guayaquil, no es la primera vez que los actos de maltrato son denunciados. "En Daule, en vía a la costa, en otros puntos del mismo Puerto Principal, a diario, se habla de maltrato. Y es que maltrato no es solo golpear a un animal de compañía, es venderlos, tenerlos enjaulados, no darles de comer. Es tener animales exóticos en una casa, como mascota, cuando nunca debería ser así. Es venderlos en la calle, como sigue pasando. Aquí evidentemente se está avanzando en cuanto a la reacción a estos casos, pero todavía hace falta más", señaló Karla Estupiñán, habitante de Álamos Norte.