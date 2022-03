Bacheo. El cabildo no da respuesta ni solución a la necesidad urgente de reparar la capa asfáltica de varias calles de Guayaquil pese a las constantes denuncias ciudadanas.

El Municipio de Guayaquil guarda silencio y no rinde cuentas a la ciudadanía cuando denuncian alguna inconformidad o irregularidad de su administración; pero, es muy pronta al pronunciarse y hacerle frente a ciertos problemas que por su nivel de sensibilidad se viralizan en redes sociales y generan expectativa en la audiencia.

Ejemplo de ello, fue el accionar en el caso de maltrato animal registrado en la ciudadela Las Cumbres, en Los Ceibos. El que además de tener una solución por parte de las autoridades municipales, generó hasta una persecución policial y un reporte minuto a minuto de lo sucedido, en redes sociales.

Total contraste a la solicitud de información que ha hecho este Diario al cabildo, para contestar las preguntas que tienen los ciudadanos sobre la falta de bacheo en las calles de la ciudad o la no información que hay en la regularización de la vallas publicitarias colocadas en las avenidas principales de Guayaquil.

Para el analista político, Jorge León, el accionar de Viteri en temas sensibles como el rescate de una mascota o la ayuda que se le brinda a alguien en situación de vulnerabilidad, responde a una estrategia comunicacional que le aporta adeptos y votos para futuras elecciones.

Regulación. Poco o nada se sabe sobre la regularización que tienen las vallas gigantes de la ciudad. Alex Lima

“Este tipo de acciones responden a una estrategia comunicacional. Puede ser que de cara a las elecciones 2023 se empiece a utilizar el aparataje comunicacional de las distintas direcciones, para promover y mostrar que hay una gestión de por medio en temas altamente sensibles (...). Pero, ojalá y esa estrategia de comunicación alcance para responder las preguntas que tienen las personas en temas de sobreprecio, la falta de planificación en los proyectos y otros problemas de fondo que hay en la ciudad”, señala León. Considera que para que la comunicación de Viteri sea congruente, se necesita la misma prontitud y vehemencia en todos los casos y no solo en unos cuantos.

Otros son más descriptivos a la hora de calificar la gestión de Viteri en esos casos. “Lo que ella ha hecho es disparar al viento para llamar la atención del público, más no para darle una solución de fondo al problema. Y no digo que no hayan hecho algo por los animales, lo han hecho, pero de atrás para adelante, sin datos ni información que les ayude a estudiar la problemática que tiene la ciudad con respecto a la ayuda y cuidado que necesitan los animales de compañía”, expresó Mónica Cabrera, directora de comunicación de la fundación Rescate Animal Ecuador.

Costos. No se sabe cuanto costará la operatividad y mantenimiento del Centro de Bienestar Animal. Miguel Canales Leon

Si bien es cierto, el problema no solo radica en el silencio que tiene la administración de Viteri en estos casos, también en la inoperancia de su gestión al no darle una solución de fondo a estos problemas que, aunque no han logrado hacerse eco en redes sociales, necesitan la misma vehemencia y prontitud con la que ella ha resuelto otros.

Muestra del hermetismo que tiene la administración de Viteri al momento de hablar de cifras y contratos, es la falta de respuesta cuando EXPRESO le consultó sobre el costo de la operatividad que tendrá el Centro de Bienestar Animal que construye el Municipio de Guayaquil en la avenida Francisco de Orellana, con una inversión de 1,8 millones de dólares. Su departamento de comunicación compartió la misma información que ha colgada Viteri en redes sociales, pero no accedió a dar una entrevista y mucho menos dio valores sobre lo que costará mantener este centro.

Alejandro Rodas Coloma, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral, subraya el silencio de Viteri como una “grosería” que violenta la Constitución y lo establecido por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho al acceso a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado.