Gabriel Balladares: Es el alcalde de General Villamil Playas, es su primera administración. Nació en el balneario un 24 de diciembre, tiene 39 años de edad, vive en el barrio Enrique Torbay y es abogado.

Tal como ha pasado con otros territorios de la provincia del Guayas, la violencia ha trastocado la vida en General Villamil Playas, un balneario afectado por la indiferencia municipal de la administración pasada donde, como publicó EXPRESO, no hubo obras o quedaron inconclusas, y no se priorizaron una serie de problemas. Hoy, este Diario dialoga con el alcalde electo, quien al poco tiempo de haber sido posesionado fue también amenazado...

La inseguridad ha tocado a su territorio. Hay sicariatos, denuncias de extorsiones y ‘vacunadores’, hubo amenazas, pero a Playas le faltan policías, UPC y hasta una sede de la Fiscalía de los Delitos Acuáticos, cuya dependencia y trámite lo deben hacer en Guayaquil. Hay vacíos evidentes en materia de seguridad…

Es verdad, las hay; y antes de buscar culpables quiero decir que estamos trabajando para proteger al cantón. Hemos realizado mesas de trabajo con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, con la Policía, la comunidad..., para crear hojas de ruta que permitan amurallarnos, pero no es fácil. Hemos empezado a construir empresas municipales de seguridad, porque pese a que he firmado tantos convenidos con el Gobierno, no encuentro ayuda de su parte.

¿De ningún tipo?

Me han prometido trabajar en conjunto, darnos más agentes, pero no hay nada. Hasta el momento todo ha quedado en palabras, en meras promesas. De allí que si desde el Cabildo no ejecutamos nuestro plan de contingencia, Playas estuviera peor. Hundida. Playas está en el olvido de las autoridades del primer nivel, de las carteras importantes del Estado... Se viene el fenómeno de El Niño y, frente a ello, tampoco nos dan la mano. Ni la Prefectura ni el Gobierno central ni ninguna oenegé. No hay ni siquiera la intención de que regrese la seguridad y que nos protejamos en otros ámbitos.

Pero desde el Ministerio del Interior en su momento dijeron que tendrían más policías.

Se graduaron 22 agentes y a ellos nos los mandaron y está bien, pero no son suficientes. Esos policías aún no están armados y aquí tampoco tienen cómo movilizarse porque en Playas no hay en qué hacer operativos: no hay patrulleros. Nosotros estamos viendo cómo donarles motos. En cuanto a las UPC, hay dos, pero sin vehículos para hacer las rondas. En todo el balneario, en el que viven 67.000 habitantes, hay apenas unos 80 policías. En temporada alta, llegamos a tener 500.000 turistas. ¿Cómo los resguardamos? Esto es complejo.

Como funcionario, ¿tiene miedo?

Lo tengo porque detrás de una autoridad hay una familia. Cuando entré en funciones supe lo que enfrentaría. Administrar el plan municipal es complicado porque hay grupos que tienden a trabajar fuera de la ley, y mi propósito, como lo dije en campaña, es que eso no pase más. Eso me generó conflictos; y pedí seguridad, pero me dieron un policía. Uno. Y bajo este escenario, sumado al déficit económico que nos tiene limitados, estamos trabajando.

¿Qué tan crítica es la crisis que atraviesan?

Hallé cosas extrañas. Encontramos una cartera vencida de $ 24 millones, tenemos 10 créditos con el BDE que no se han cubierto. Se hicieron tantos préstamos, adelantos de sueldo, que todo eso generó más deuda. El alcalde anterior (Dany Mite) pidió el adelanto de dos sueldos y se lo dieron. Eso es inaudito. En la administración pública hubo además venta de terrenos, cuentas desviadas, malversación de fondos públicos, contratos entregados a dedo.... El alcalde anterior y otras personas de su administración fueron miembros, gerentes y presidentes de compañías constructoras a las que se asignaron los contratos públicos...

Estamos digitalizando todos los servicios para agilizar los trámites y frenar la venta de códigos y catastros; y, por lo tanto, de tierras irregulares.



Barrios como el San Jacinto son vulnerables a inundarse con la llegada de El Niño. Néstor Mendoza

¿Qué pasará entonces con Playas? El Cabildo está quebrado.

Esa deuda la heredamos y ahora toca irla pagando, a la par de la ejecución de obras, que hemos empezado. Siempre en la administración pública nos hicieron creer que el Cabildo contaba con un presupuesto de $ 29 millones, cuando en realidad nuestro techo es de $ 7 millones, más lo que se puede recaudar, que son 4 o 5 millones. No más. Otros 12 millones decían que era de inversión privada, que era el monto en el que el Cabildo dijo que se había endeudado, pero fue mentira; pues esa inversión en obras fueron fantasmas. Y así pasó en todo. A las empresas privadas que nos dieron seguridad, se les adeuda $ 458.000. El mercado municipal ‘Las Balsas’ no ha sido entregado, son $ 8 millones botados a la basura...

¿Cómo pretenden entonces hacerle frente a El Niño? Sin inversión, Playas se ahogará

Ya lo hizo en el invierno pasado que no estaba El Niño. Las autoridades pasadas hicieron poco cuando pudieron hacer tanto. En Playas tenemos 30 kilómetros de ríos que atraviesan al cantón, por lo que sí, estamos completamente vulnerables. Sin embargo, hemos alquilado maquinarias para limpiar y hacer más profundo el afluente. Con autogestión, estamos ya construyendo muros de gaviones para impedir el desborde; y levantaremos puentes para que puedan cruzar las familias de las zonas críticas cuando llegue la emergencia. Nosotros nos estamos preparando contra todo pronóstico. Pero lo estamos haciendo solos. Ni la Prefectura ni el Gobierno asoman por aquí. No me han dejado ni una funda de almohada, ni un botellón de agua, pese a que con las pequeñas lluvias ya hay familias damnificadas. Cuidado y la Prefectura sale diciendo que está trabajando con nosotros, porque desde ya digo que eso es falso.

Pero la autogestión no bastará. Ni para aguantar a El Niño ni para cambiar el rostro del balneario.

No, y por eso hemos pedido al BDE una novación para tener flujo y salir de la deuda, de a poco.

Playas, no obstante, tiene otras necesidades: vías ‘minadas’, no hay turismo, conviven con aguas negras, la basura asfixia los barrios. ¿Qué priorizará?

Estoy poniendo en orden la casa y estamos trabajando en aquello. Las vías son una de las prioridades. En la Pedro Menéndez y en la Sixto Chang estamos poniendo nuevo asfalto, porque el trabajo hecho fue malo. Pésimo. A la 15 de Agosto, que jamás fue intervenida como otras tantas, las estamos atendiendo porque empezaron a tener socavones... Hay ciudadelas, como La Victoria, que jamás fueron tomadas en cuenta y donde las necesidades son extensas. Aquí queremos llegar con el asfaltado en el segundo semestre del año. Hay tanto que recuperar en el balneario, pero se puede. Con la insalubridad lo hemos logrado. El botadero de basura estaba colapsado, era espantoso. La gente que vivía cerca del lugar se estaba muriendo de a poco. Hoy hicimos el cierre técnico de esa área, aplicamos químicos para descomponer los desechos, trasladamos otros o otros botaderos y construimos celdas para hacer que el proceso sea adecuado y técnico. En dos o tres administraciones no se hizo nada, por eso el cantón estaba como estaba...

Es una ciudadela residencial, la más antigua de Playas, pero no tiene aceras y sus aguas negras se desbordan sobre calles polvorientas y enfangadas.



En La Victoria, por años, los ciudadanos han exigido atención. El año pasado solo hubo promesas por parte del entonces alcalde Dany Mite. CHRISTIAN VASCONEZ

¿Cómo logrará que el cantón se convierta en un imán para el turista?

Para empezar aquí hubo un mal turismo porque nunca se ofreció nada más que arena y playa. No hubo atractivos y en esta administración los voy a construir.

Los crímenes aumentaron no en esta gestión. El problema es que nadie ayuda a proteger a Playas. Nadie.



Y qué hará. ¿Un megaparque? ¿Aceras amigables? Ustedes carecen de sombra y tampoco le han dado espacio al peatón.

Lo sabemos. Por eso tengo contemplado levantar un parque acuático, construir muelles, hacer peatonales, crear una ruta de monumentos, pero antes de eso, debo devolverle la seguridad al lugar. De lo contrario no habrá quién nos visite. Puedo tener todas las calles impecables, pero si hay crímenes nadie las verá porque o permanecerán encerrados en sus casas o nadie vendrá.