Fue exactamente hace un año que EXPRESO acudió a General Villamil Playas para constatar una denuncia que se había vuelto recurrente en el lugar. Que la vía al Ocean Club, de apenas 2,3 kilómetros de extensión y uno de los puntos turísticos del balneario, estaba ‘minada’. Que era como si una bomba hubiese caído sobre la arteria, aseguraron los habitantes y turistas, quienes pese a haber levantado la voz no fueron escuchados por la Alcaldía...

Hace apenas unos días, tras nuevas quejas, este Diario visitó el sitio y constató no solo que los huecos que se contabilizaron en ese entonces, que eran en promedio 90, seguían ahí, como detenidos en el tiempo; sino que había más, 108; y que esta vez, por el invierno, estaban llenos de agua, lo que incrementaba el riesgo a caer en ellos en las noches, por la escasa iluminación.

Los efectos, como era de esperarse, eran los mismos: vehículos y motociclistas que zigzagueaban para no caer en ellos o que bajaban a tal punto la velocidad, que parecería que más rápido iban caminando.

En algunos tramos, los baches son pequeños, aunque igual hacen brincar al conductor; y en otros, la mayoría, son enormes y están llenos de agua. Álex Lima

A Delia Jácome, quien habita en La Victoria, otra ciudadela que convive con calles de tierra desde hace ya cuatro décadas; le molesta por ejemplo tener que lidiar con el polvo y el lodo que debe esquivar para ir al resort. “Yo no vivo aquí de forma permanente, vengo solo en temporada. Y me enoja, es más me pudre, que en un ruta tan extensa deba haber tantos agujeros, entre grandes y pequeños. Hay tierra, tramos ya sin nada de asfalto, hay monte que da miedo. ¿Y qué es lo peor? Que esto ya lo viví el año pasado”, se quejó.

Arnoldo Guzmán, quien asimismo va a Playas los fines de semana (tiene una casa en Bellavista), criticó que las autoridades no se hayan preocupado por darle más importancia al turismo. “El Ocean Club es el sitio de moda y la zona en la que se encuentra, aledaña al malecón y con cabañitas para comer, resulta entretenida sobre todo si vas para vacacionar o con tus hijos, como es mi caso. Dany Mite, quien hasta mayo será el alcalde, descuidó en su totalidad este tema. Playas podría ser un imán verdadero para los turistas, pero con tanto hueco esto más parece un zoológico. Uno en el que habitan solo topos y cuyas casas son las vías...”, se quejó.

He dejado de ir a Playas por el estado de sus calles. Hay huecos en cada esquina. Eso mata la diversión.



Daniela Palacios

guayaquileña

El año pasado, en una entrevista con este Diario, Mite aseguró que una vez culminados los trabajos de regeneración en los barrios, continuaría con el alcantarillado y la pavimentación de las “zonas privilegiadas”, como denominó a La Victoria y a la vía al Ocean Club”, entre marzo y julio de 2022, pero no lo cumplió.

Este es el panorama que observan los residentes a diario, desde cualquier rincón de la ciudadela y desde hace más de dos años. Archivo

Ayer EXPRESO le cuestionó por qué no lo hizo, cuáles fueron las razones de los retrasos y por las que, sobre todo, lanzó una promesa que no cumpliría, pero a través de un mensaje de Whatsapp dijo al equipo de este Diario que nos contactemos con el director de Obras Públicas, Omar Granados. EXPRESO así lo hizo, pero el director no respondió a las llamadas y tampoco lo hizo su asistente, ni el equipo de comunicación del Cabildo, a quien se le remitió el mensaje.

Para la ciudadanía, este silencio refleja simplemente una cosa: quemeimportismo. Y frente a ello lo que les queda es dirigirse a la nueva administración para que priorice las obras. “El alcalde Gabriel Balladares ahora tiene en sus manos darle atención a Playas. Y deberá hacerlo en las zonas vulnerables, pero también en los puntos en donde vive la gente y paga sus predios, que lo hace al día. Tendrá que hacerlo en los sitios a los que puede ir el turista. El Ocean Club y La Victoria están a metros, a apenas metros, de la playa y el malecón. Entonces sí, debe ser una prioridad. Esta zona se ha quedado en el olvido”, aseguró el turista y residente Carlos Saltos.

La zona con la plusvalía más alta es la más descuidada. Así Playas jamás progresará, y podría hacerlo.



Javier Zambrano

turista