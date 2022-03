Los baches son el saludo de Playas

Ni mar ni parasoles ni gente paseando o niños jugando. Nada de eso destaca a primera vista al llegar a General Villamil Playas, sino que lo hacen los huecos, las grietas que hay sobre las vías, el lodo y las nubes de polvo que se forman en estas, y la maleza que rodea incluso los caminos que conducen a las ciudadelas y puntos turísticos del balneario.

De hecho, en el redondel de ingreso a este cantón de la provincia del Guayas, donde se levanta el monumento de una balsa de 12 metros de altura, los matorrales asoman como saludando al turista. “El abandono nos abraza, nos tiene cercados. Decir que Playas le da la bienvenida a los visitantes, como lo ha dicho una y otra vez el alcalde, es una falacia. Es quitarle el mérito a los huecos que forman una corte de honor para recibirlos y se propagan en un abrir y cerrar de ojos, sin vergüenza”, sentencia Augusto Tapia, quien vive en la ciudadela La Victoria, una de las afectadas por la que denomina “una negligencia del Cabildo”; y se sitúa en una de las zonas exclusivas del balneario.

EXPRESO recorrió el lugar donde las obras y la regeneración urbana no han llegado desde hace al menos cuarenta años, como lo ha venido publicando este Diario; y constató que las calles que conducen al malecón, ubicado a escasos metros de las viviendas, siguen siendo de tierra, al igual que las que rodean la urbanización vecina Marbella, igual de abandonada.

En La Victoria, la situación se vuelve todavía más crítica en la vía Ocean Club, que conduce al hotel resort y complejo habitacional del mismo nombre; donde se contabilizan 90 huecos, entre grandes y pequeños, que dificultan la movilidad de los turistas y residentes que viven allí o en Terrazas del Mar, urbanización aledaña; o de los pilotos y usuarios que entran y salen del campo de aviación Luis Estrada Ycaza, localizado en el mismo paso.

Hecho. En la vía de ingreso al balneario, ese es el panorama. Lomas de tierra y maleza que acompañan la ruta hasta llegar al casco urbano. Miguel Canales Leon

Esa arteria mide no más de 2,3 kilómetros, y en ella a todos los conductores se los ve brincando, aferrados al volante (en el caso de motociclistas) o zigzagueando de forma brusca entre los agujeros para no caerse.

Pedido. En la zona de La Victoria, Marbella y la vía que conduce al Ocean Club, las familias y turistas reclaman iluminación urgente. La luz es escasa.

Para Danna Carrasco, quien el pasado miércoles había llegado a Playas junto a su familia para pasar el día en el resort, resulta vergonzoso que la Municipalidad no se preocupe por “cuidar el rostro de la ciudad”.

En La Victoria, Marbella y las zonas aledañas, hay carencia. El turismo no existe, no hay progreso. Hay huecos, maleza. Playas está en abandono

José Baquerizo,

residente de la ciudadela Marbella

“Yo me pregunto si así como están las vías, los visitantes querrán venir. A mí me cuesta hacerlo y eso que tengo aquí una casa para vacacionar... El alcalde se la pasa diciendo que las calles están pavimentadas, pero Playas no es más que puro estuche. Apenas ciertas vías principales están asfaltadas, en el resto te pierdes entre las nubes de polvo”, se queja; al frenar a raya en la intersección de las calles 19 y Ocean Club, donde al pie del cartel que indica cómo llegar al resort, hay tremendos agujeros en el asfalto.

Frente a esta situación, EXPRESO conversó con el alcalde Dany Mite, quien dijo estar al tanto de la problemática en este punto que, dijo, será intervenido recién en julio próximo.

“Los directivos del Ocean Club me han solicitado, incluso por escrito, trabajos de regeneración, más aún teniendo en cuenta que se construirá un hotel cinco estrellas y les he indicado que lo haré, que lo tengo previsto, que debo hacerlo, pero que antes debo cumplir con lo planificado en zonas aledañas, como La Victoria, donde tengo conocimiento de las molestias”, reconoció.

Que a este vecindario, el más emblemático del cantón, para muchos considerado ya patrimonial y donde, pese a estos factores, no hay ni siquiera alcantarillado; señaló que será intervenido en máximo un mes, contando a partir del 18 de marzo que la obra de regeneración será subida al portal de Compras Públicas.

No creo ya en las promesas de la autoridad. Ya son más de 30 años de falsas promesas. Me declaro santo Tomás, si no veo, no creo. Así de fácil.

Astrid Achi,

habitante de La Victoria

.Invierno. En la ciudadela La Victoria hay lodo en las calles. Al ser estas de tierra, se ven afectadas y con ellas las familias, tras las lluvias. Miguel Canales Leon

A La Victoria, como a otras zonas del casco urbano, defendió, llegará sí o sí la obra pública en un proyecto en conjunto que se lo hará con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), con quienes se acordó, tras una serie de diálogos; que en compensación a que con la llegada del peaje, a diferencia de lo que pasa en Guayaquil, no se haría acá mantenimiento a un tramo de la vía, se invierta entonces en el casco urbano. “Ellos aceptaron y el viernes anterior vinieron a inspeccionar las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa zona de alta plusvalía y que sí, favorece el turismo, será atendido por ambos”, señaló.

Sobre la posibilidad de tapar con urgencia esos 90 agujeros que afectan a la movilidad, dijo que lo analizará. Pero para la ciudadanía, esa respuesta no basta. “¿Por qué esperar hasta julio cuando estamos en plena temporada playera? Ahora, hoy mismo el personal municipal debería estar ya con una pala y brea tapándolos. Por favor, estas no son cosas que se piensan señor alcalde. No actuemos con lentitud. No actuemos como estamos acostumbrados”, criticó el guayaquileño Danilo Cañote; quien habita en Marbella y cuestionaba, como el resto, que Playas “en casi todo su territorio parezca una selva, donde el monte te supera incluso en altura...”.